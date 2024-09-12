Wildberries создала дочернюю компанию для строительства складов

Один из крупнейших владельцев складской недвижимости в России интернет-ритейлер Wildberries, создал «дочку» для строительства складов. С существующим строительным подразделением «ВБ Девелопмент» у него возник конфликт, из-за которого строительные работы были остановлены.



Новая «дочка» у Wildberries

Wildberries создала дочернюю компанию, которая займется строительством логистических объектов, пишут РИА «Новости» со ссылкой на свой источник, близкий к компаниям Wildberries и Russ. К новой структуре перейдут объекты от «ВБ Девелопмент».

Группа компаний Russ — оператор наружной рекламы, об объединении с которым интернет-ритейлер Wildberries объявил в июне 2024 г. Цель — создание «новейшей цифровой торговой платформы» и предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия.

Строительство заморожено

Основными видами деятельности «ВБ Девелопмент» являются разработка строительных проектов и строительство жилых и нежилых зданий, строительство дорог, а также курьерская деятельность. Компания основана в 2006 г. Единственным учредителем со 100%-ной долей, по данным Forbes, является Владислав Бакальчук, муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук. Выручка компании в 2023 г. составила 753 млн руб., прибыль — 39,3 млн руб.

Wildberries Склады для Wildberries будет строить новая дочерняя компания

В начале сентября 2024 г. Владислав Бакальчук сообщил изданию, что строительство складских помещений для маркетплейса Wildberries остановлено по всей России и СНГ. По его словам руководство Wildberries заблокировало один млрд руб., предназначенных строителям-подрядчикам.

Бакальчук назвал остановку строительства «целенаправленным разрушением критически важной инфраструктуры Wildberries» и большой ошибкой: «На фоне катастрофической нехватки складских помещений, от которой страдают и продавцы, и покупатели маркетплейса, остановка строительства — чудовищная ошибка. Дефицит мест хранения вызовет рост затрат селлеров на приемку, увеличит время доставки товаров и падение доходов компании».

Объединенная головная компания (Wildberries и Russ) заявила тогда, что «ВБ Девелопмент» задолжала ей более 30 млрд руб. и не выполняет свои обязательства по ранее заключенным контрактам. Поэтому рассматривается вопрос о передаче всех контрактных обязательств «ВБ Девелопмент» другому подрядчику, чтобы завершить строительство в срок и выполнить свои обязательства перед регионами.

Главный по складам в России

Компания «ВБ Девелопмент» по заказу маркетплейса, как выяснил Forbes, строит больше четырех млн кв. м складских помещений общей стоимостью 120 млрд руб.

По всей России строится более 30 объектов, в том числе 23 объекта, которые должны быть сданы в эксплуатацию до конца 2024 г. Три строящихся склада Wildberries расположены в СНГ, включая логистический центр площадью 136 тыс. кв. м на площадке «Великий камень» в Белоруссии.

Wildberries может выйти на первое место среди владельцев складской недвижимости в России уже к концу 2024 г., цитируют РИА «Новости» регионального директора департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group Константина Фомиченко. В 2023 г. объем складских площадей, находящихся в собственности маркетплейса, достиг 1,5 млн кв. м, а в в 2024-2025 гг. к ним добавится еще более двух млн.