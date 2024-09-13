«Авито» сделала бесплатной экономящую деньги услугу для автомобилистов. Но только в Москве

Сервис «Авито Авто» сделал бесплатными отчеты по продающимся автомобилям. Теперь можно за 0 рублей узнать всю историю машины, но сделать это могут исключительно те, кто хочет купить машину в Москве – ни в одном другом городе нововведение недоступно. К тому же бесплатным будет лишь первый отчет – расценки на все последующие не обнуляются.

Отчеты – даром

Отчеты сервиса «Автотека», являющегося проектом «Авито» в составе «Авито Авто», теперь можно получить бесплатно. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Отчет содержит всю подноготную автомобиля, включая истинное количество владельцев, участие в ДТП, информацию о пробеге и его динамике (очень часто пробег с годами внезапно уменьшается) и пр. такие отчеты помогают избежать покупки машины с темным прошлым, которая обернется проблемами с законом или вложениями в ремонт.

В числе прочего, что можно узнать в отчете «Автотеки» – сведения об использовании интересующего автомобиля в каршеринге и такси. Также, если машина ранее продавалась на «Авито Авто», в отчете будет информация и об этом.

Но есть нюанс

Отчеты о машинах – сервис, который действительно помогает избежать серьезных проблем при покупке транспортного средства. Но в случае с «Автотекой» получить такой отчет смогут далеко не все.

standret / FreePik Бесплатный отчет в Воронеже или Липецке получить пока не получится

Сервис отдаст бесплатно только первый отчет – все последующие придется покупать. Кроме того «Автотека» не возьмет плату за первый отчет при выборе подержанной машины исключительно в Москве.

Редакция CNews обратилась в «Авито» и «Авито Авто» с вопросом о причинах столь жестких ограничений и о планах по их смягчению, в частности, по распространению возможности получить бесплатно хотя бы один отчет в других регионах России, и ожидает ответа.

Что предлагают конкуренты

Свой сервис отчетов по автомобилям есть у многих отечественных проектов, связанных с покупкой автомобилей с пробегом. Например, аналогичную услугу предоставляет и принадлежащий «Яндексу» портал «Авто.ру», и он тоже сделал эти отчеты бесплатными, на несколько дней опередив в этом плане «Авито Авто».

В отличие от «Автотеки», в «Авто.ру» бесплатно можно получить несколько отчетов, притом вне зависимости от того, кто продает машину – дилер или собственник. В первом случае цена была снижена до нуля в конце октября 2023 г., во втором – в сентябре 2024 г.

Чтобы получить отчет по интересующему автомобилю бесплатно, нужно связаться с продавцом и проговорить с ним не менее минуты, если это дилер. О минимальной продолжительности диалога с частным владельцем «Яндекс» ничего не говорит.

После завершения разговора бесплатный доступ к интересующим сведениям будет открыт ровно на 20 минут. Представители «Авито» о подобных лимитах в «Автотеке» не упоминают.

Кому это нужно

Внутренний рынок подержанных автомобилей в России демонстрирует довольно стремительный рост на фоне того, как дорожают новые автомобили, и каких размеров утильсбор совсем скоро будет ждать тех, кто решит самостоятельно или через сервисы пригнать машину из-за рубежа. Согласно статистике агентства «Автостат», по итогам июля 2024 г. россияне потратили на покупку легковых автомобилей с пробегом около 620 млрд руб., что стало рекордом за все время наблюдений. Рост год к году составил 17%.

За период с 1 января по 31 июля 2024 г. в России автомобилей с пробегом было куплено на 3,8 трлн руб. Это на 18% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г.

От покупки россиян совершенно не останавливает ни тот факт, что автомобилем, на который они готовы потратить от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей, до них уже кто-то пользовался. Также не останавливают их и постоянно растущие ставки по кредитам, что является следствием регулярного роста ключевой ставки. 13 сентября 2024 г. Центробанк поднял ее до 19%, и это почти рекорд за всю историю современной России – выше (20%) она была лишь в марте 2022 г., курс национальной российской валюты продемонстрировал исторический рекорд падения.

По данным «Автостата», неподдельный интерес россияне проявляют к подержанным автомобилям китайских брендов. В июле 2024 г. россияне приобрели более 18,2 тыс. таких машин, что на 80% больше, нежели годом ранее. 25% всех этих автомобилей имеют шильдик Cherry (рост в количественном выражении 55% год к году), 20% – Geely (+78%), 12,5% – Haval (+230%).