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Ozon арендует серверы в 14 странах, включая дальнее зарубежье

Ozon провел тендер на аренду серверов в 14 странах СНГ и дальнего зарубежья. Маркетплейс включил в список несколько иностранных государств, в которых не осуществляет доставку товаров.

Зарубежные ЦОД для Ozon

Российское юрлицо Ozon, ООО «Интернет решения», провело тендер на аренду до конца 2025 г. серверов в 14 иностранных государствах, выяснил RB. Тендер уже завершен, но его результаты не раскрываются. Цели тоже не уточняются.

В перечне стран указаны Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Узбекистан, Азербайджан, Грузия. Туда маркетплейс доставляет товары. В списке есть также Израиль, Турция, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, континентальный Китай и Гонконг. О работе в этих странах, по данным издания, Ozon официально не заявлял.

В каждой стране планируется арендовать по восемь серверов, в Китае — шесть, а в Гонконге — два. Целевая конфигурация серверов: ОС Ubuntu 22.04, процессорыIntel Xeon E-2288G 8C/16T 3.7 GHz, оперативная память 64 GB, накопитель 2x 480GB SSD, доступ в интернет со скоростью 1 ГБ. Для иностранных государств возможно снижение по интернету до 100 МБ.

Плюсы и минусы географической распределенности

Использование группы отдельных ЦОДов, аренда серверов в разных юрисдикциях — обычная практика для крупных компаний и проектов, так, например, делает Telegram, сказал генеральный директор ООО «Лэвл 7» Денис Кузьмичев.

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Официальный портал госорганов Тюменской области
Маркетплейсу Ozon потребовались сервера на территории 14 стран

Он пояснил, что децентрализация серверных групп необходима для повышения устойчивости системы: «Если маркетплейс будет хранить все свои мощности и данные в одном ЦОДе, то в случае техногенной или технической катастрофы, хакерской атаки на ЦОД, весь проект будет находиться под угрозой».

Но в таком подходе есть дополнительные сложности и расходы. Аренда одного сервера средней конфигурации будет стоить от 100 тыс. руб. в год, по оценке Кузьмичева. Могут возникнуть и непредвиденные расходы, куда можно отнести, помимо прочего, и транзакционные риски и издержки при проведении платежей в иностранные банки.

Кроме того, нужно учитывать местное законодательство и расстояния при обмене данными.

Дефицит российских ЦОД

В августе 2023 г. технический директор Ozon Антон Степаненко рассказал в интервью CNews о дефиците ЦОД в России. «Я бы сказал, что можно говорить о дефиците высоконагруженных стоек с высокой отказоустойчивостью Tier III +, так как при большом количестве предложений на рынке в целом выбор именно в этом сегменте достаточно ограничен. Найти достойного партнера, который соответствует критериям крупного бизнеса, сейчас крайне затруднительно», — сказал тогда Степаненко.

Нехватка в стране мощностей в дата-центрах начала ощущаться в 2022 г. на фоне увеличивающегося спроса на российские облачные сервисы. Отечественные компании переносили свою ИТ-инфраструктуру в российские облака из-за ухода из страны иностранных провайдеров и разрыва цепочек поставок зарубежного оборудования.

В январе 2024 г. CNews писал, что стоимость аренды стоек в коммерческих ЦОД в Москве и Санкт-Петербурге за 2023 г. выросла на 2% и 13% соответственно, а в 2024 г. цены на colocation в России продолжат расти как минимум на 5–7%.

В мае 2024 г. глава Минцифры России Максут Шадаев предложил подключить к программе льготного кредитования строительство ЦОД.

Анна Любавина

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