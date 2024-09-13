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Строить на свои. Операторы останутся почти без господдержки в развитии сетей 5G

Операторам связи придется полагаться в первую очередь на внебюджетные средства при строительстве сотовых сетей пятого поколения. Государство выделит менее 5% необходимой суммы – сотни миллиардов рублей операторам придется искать где-то еще.

Справляйтесь сами

Строительство сотовых сетей пятого поколения (5G) будет вестись преимущественно на деньги самих операторов сотовой связи, пишет «Коммерсант». Государство планирует выделить из бюджета меньше 5% требуемой суммы.

К моменту выхода материала в России не существовало доступных широким массам жителей и гостей страны сетей 5G. Операторы по-прежнему полагаются на сети 4G, которые начали появляться в стране еще 15 лет назад. Во многих других странах мира 5G-связь доступна повсеместно.

Согласно предварительной версии федпроекта «Инфраструктура» из состава нацпроекта «Экономика данных, который должен стартовать в 2025 г., на создание сетей 5G всего лишь в 89 городах России (административные центры субъектов России) к 2030 г. потребуется около 629 млрд руб. Из них лишь 27 млрд руб. предоставит государство, а где найти оставшиеся 602 млрд руб. – это станет заботой операторов.

Еще пять лет ожидания

Как быстро операторы связи будут строить 5G-сети в ближайшие пять лет, с учетом того, что на это им потребуются сотни миллиардов рублей, спрогнозировать сложно. Пока известно лишь, что они должны будут до 2030 г. смонтировать не менее 100 тыс. базовых станций в 89 российских городах, и 10 тыс. из них, то есть 10%, должны быть установлены в течение 2026 г. Согласно проекту, это откроет доступ к сотовым сетям нового (для России) поколения лишь 25% населения страны.

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Путь России к 5G тернист и очень долог

В проекте также сказано, что ежегодные расходы операторов на строительство сетей пятого поколения, начиная с 2026 г., будут составлять в совокупности от 54 до 164 млрд руб.

Ни частот, ни базовых станций

Большинство стран мира строят свои сети 5G в так называемом «золотом» диапазоне – 3,4-3,8 ГГц. У России в этом плане свой путь – нужный диапазон занят, расчищать его не планируется, и поставщики оборудования на каких частотах «железо» в итоге будет работать.

Пока чаще всего звучат предположения о диапазоне 4,4-4,8 ГГц. По словам собеседника «Коммерсанта» среди производителей телеком-оборудования, 106 тыс. базовых станций вполне должно хватить для покрытия 89 городов. Но весь вопрос именно в частотах: «Если в 4,4–4,8 ГГц, которые сейчас выделены в России, то сплошного покрытия сеть не будет иметь из-за низкой проникающей способности. Для этого нужно добавить средний или нижний частотный диапазон», – заявил источник издания.

Также важно отметить, что основу российских сетей пятого поколения должны составить российские же базовые станции – таково решение Госкомиссии по радиочастотам, принятое в марте 2024 г. К моменту выхода материала в стране полностью отсутствовало серийное производство такого оборудования – вендоры только-только вышли на массовый выпуск станций для 4G-сетей.

Но надежда пока еще теплится

Разработка отечественных 5G-станций ведется с 2022 г., притом сразу несколькими компаниями, среди которых: «Иртея» (на 50% принадлежит МТС), «Булат» (51% у «Ростелекома») и «КНС Групп» (производитель техники и электроники, бренд Yadro, входит в «ИКС Холдинг»).

Согласно плану федпроекта «Инфраструктура», операторы смогут получить льготные кредиты на закупку отечественного оборудования для 5G-сетей. Банки в этом плане тоже не проиграют – им планируется субсидировать льготную ставку.

По словам знакомого с ходом разработки федпроекта источника «Коммерсанта» «как размер льготной ставки, так и необходимый объем средств на субсидии банкам еще не прорабатывался». Также он подчеркнул, что «паспорт проекта пока не получил одобрение Минфина».

Также CNews писал, что в сентябре 2024 г. Минцифры подготовило проект приказа, предусматривающий существенные скидки для телеком-операторов по оплате радиочастотного спектра для сетей мобильной связи пятого поколения. Согласно плану ведомства, к маю 2025 г. должен быть введен следующий понижающий коэффициент – 0,1 для радиоэлектронных средств (РЭС) ниже 6 ГГц и 0,001 для РЭС выше 6 ГГц.

Все как в тумане

Как отметил собеседник издания в неназванном крупном операторе связи, в России пока нет отечественного оборудования для сетей пятого поколения, и «перспективы его появления туманны». Он связал это с тем, что поставщики такого «железа» в настоящее время «сфокусированы на разработке базовых станций LTE», то есть оборудования для сотовых сетей четвертого поколения. Он добавил также, что даже если решить все проблемы с поставками «железа» уже сейчас, то все равно ««его интеграция в работающие сети – сложная инженерная задача».

Операторы связи пока не очень готовы комментировать грядущие изменения. Лишь представители «Мегафона» сообщили CNews: «Меры финансовой поддержки операторов связи являются важной составляющей развития телеком-отрасли и внедрения сетей нового поколения. Однако предметно оценивать содержание федерального проекта можно будет после утверждения соответствующих нормативных документов».

Геннадий Ефремов

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