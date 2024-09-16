Пользователи Miro перенесли без потерь 22 000 досок в российский сервис Holst

Пользователи Miro перенесли без потерь 22 000 досок в российский сервис HolstКомпания Miro закрыла доступ к платным аккаунтам в России из-за новых санкций. Российский стартап Holst создал онлайн-доску — альтернативу зарубежному сервису, а также решение для импорта объектов всех видов из Miro. За две недели с его помощью пользователи перенесли более 22 000 досок и больше 45 миллионов объектов.
Полный импорт объектов из Miro в российский сервис Holst
Публичный API Miro позволяет импортировать только простые объекты: картинки, стикеры, несколько видов фигур. Таблицы, рисунки, канбан-доски, майнд-карты получить таким способом невозможно, поэтому российские пользователи столкнулись с риском потери данных. Наибольший ущерб могут получить компании и пользователи, которые развивали доски годами и накопили десятки тысяч объектов.
Браузерное расширение, разработанное Holst, позволяет импортировать из Miro все виды объектов. Для этого пользователям нужно подключить расширение и скачать нужные доски. Процесс полностью безопасен: решение не требует запуска исполняемых файлов и не отправляет данные в интернет. После скачивания файлы нужно загрузить в Holst. Весь процесс переноса занимает несколько кликов.
С помощью решения Holst пользователи уже импортировали из Miro больше 22 000 досок. Суммарно это больше 45 миллионов рисунков, текстовых записей, таблиц, майндмэпов и других элементов.
Holst как замена Miro
Сервис Holst использует собственный графический движок, благодаря чему работает быстрее многих аналогов. Наиболее заметно это при редактировании досок, которые содержат десятки тысяч элементов: в Holst они работают с отличной скоростью.
Holst предоставляет пользователям широкие возможности для работы:
— большое количество разных элементов: канбан-доски, майндмэпы, текстовые документы с маркдаун-редактором, таблицы, редактор кода,
— бесконечное пространство: нет ограничений по размеру досок,
— высокая степень коллаборативности: несколько пользователей могут одновременно редактировать даже один элемент,
— голосование и реакции: можно запустить голосование по выбранной области или объектам,
— таймер: можно контролировать время, которое занимает та или иная задача,
— экспорт в различные форматы: PDF, PNG, JPEG и даже SVG.
Разработка идет с высокой скоростью. В ближайшее время, помимо выпуска еженедельных обновлений, разработчики планируют добавить возможность оставлять комментарии на доске и работу с pdf-документами.
У Holst больше 40 000 пользователей, в ближайшее время сервис войдет в Реестр российского ПО. До 1 октября все тарифы сервиса доступны без оплаты. Далее можно будет выбрать бесплатный тариф или один из платных вариантов.■ erid:LjN8KbsKyРекламодатель: ООО «Холст»ИНН/ОГРН: 7720905920/1237700570800Сайт: https://holst.so/