Суверенного «убийцу» Starlink построят за полтриллиона рублей. Смета по замене детища Илона Маска достигла невероятных размеров

Создание отечественной альтернативы американской системы Starlink обойдется страны почти в 500 млрд руб. до 2030 г. В стоимость входят около трех сотен спутников, которые выведут на орбиту 24 ракеты. Лишь четверть расходов покроет бюджет – оставшуюся сумму должна будет вложить компания «Бюро 1440», которая и строит замену Starlink.

Российский Starlink за очень много денег

Стоимость российской альтернативы американской спутниковой системы Starlink стала измеряться сотнями миллиардов рублей. Как пишет РБК, до 2030 г. в нее планируется вложить 445 млрд руб., и это, судя по всему, еще не все расходы, которые предстоят.

Информация о сумме появилась в новой версии паспорта проекта «Инфраструктура доступа к сети Интернет» в составе программы «Экономика данных». Эти деньги будут потрачены на вывод на орбиту 292 спутников до 2030 г. Всего же сеть должна состоять из 383 спутников, включая 91 запасных. Группировка будет отправлена в космос постепенно – проект предполагает 24 пуска ракет-носителей.

Стоит отметить, что сравнение с Starlink корректно лишь с точки зрения общего назначения сетей. Детище миллиардера Илона Маска (Elon Musk) в десятки раз масштабнее в сравнении с российской системой – проект, стартовавший в 2015 г., к моменту выпуска материала насчитывал более 7000 спутников, а всего планируется запустить более 40 тыс. космических аппаратов.

Где взять деньги

За строительство суверенного заменителя Starlink отвечает компания «Бюро 1440» из состава «ИКС Холдинга». Как сообщал CNews, развитие проекта началось летом 2023 г. – тогда озвучивались планы по покрытию спутниковым интернетом территорий 75 стран мира к 2035 г. Starlink уже работает более чем в 100 странах, а цель Маска заключается в обеспечении доступа в интернет во всех уголках планеты.

zirconicusso / Freepik В России появится свой аналог Starlink. Но сравнительно нескоро

Как пишет РБК, большую часть суммы, требующейся для создания сети, выделит непосредственно «Бюро 1440». Предполагается, что она предоставит около 329 млрд руб. Оставшаяся часть указанных в проекте денег – это деньги из бюджета России – CNews сообщал, что в апреле 2024 г. Президент России Владимир Путин поручил выделить 116 млрд руб. на развитие спутникового интернета в стране. Деньги из бюджета планируется выделить в период с 2025 по 2030 гг.

37,5 млрд руб. из 116 млрд руб. планируется выделить в виде льготных кредитов непосредственно на создание спутников, 17,3 млрд руб. предоставят в качестве субсидий на запуски ракет-носителей, а еще 61,2 млрд руб. будут выделены на выведение спутников на низкую околоземную орбиту. Суммы будут предоставляться из бюджета постепенно и неравномерно – по плану, в 2025 г. «Бюро 1440» получит свыше 37 млрд руб.

Для чего все это нужно

В описании к проекту сказано, что запуск отечественной альтернативы Starlink преследует единственную цель – обеспечить доступом в интернет как можно большее количество россиян. План подразумевает наращивание доли домохозяйств в широкополосным доступом в Глобальную сеть до до 97% к 2030 г. и до 99% к 2036 г.

Стоит отметить, что к концу 2024 г. в России далеко не во всех населенных пунктах не было не только проводного интернета, но и мобильного. В некоторых отдаленных деревнях нет даже базовых станций сотовых операторов

Ждать еще долго

Представители «Бюро 1440» сообщили РБК, что «для предоставления сервиса широкополосной связи в любой точке планеты в режиме 24/7 низкоорбитальная группировка «Бюро 1440» будет насчитывать более 250 космических аппаратов собственной разработки и производства». «Сейчас мы находимся на этапе подготовки к масштабированию группировки и проработки технических и экономических условий подключения к будущему сервису наших потенциальных клиентов», – добавили они.

Проект, в рамках которого будет создаваться группировка спутников, пока еще не утвержден. По словам представителей аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко (он курирует федпроект «Инфраструктура доступа к сети Интернет»), параметры этого проекта «в настоящее время прорабатываются».

Что известно о подрядчике

Компания «Бюро 1440» появилась в России позже, чем коронавирус COVID-19. Она была основана в ноябре 2020 г. и входит в состав «ИКС Холдинга». Что примечательно, к моменту выхода материала сведения об учредителях компании были засекречены, равно как и ее финансовые показатели. Известно лишь, что в число инвесторов «Бюро 1440» в 2021 г. вошел ВТБ, вложив в ее проект по созданию сети спутникового интернета 2 млрд руб. и получив взамен 15-процентную долю в ней.

Первые запуски тестовых спутников Rassvet компания произвела в 2023 г. Высокоскоростным доступ в интернет, который они предоставляют, назвать нельзя – скорость передачи данных, по данным РБК, составила лишь 12 Мбит/с при задержке в 41 мс. Это уровень обычного мобильного интернета в крупных городах – например, такую скорость в августе 2024 г. обеспечил сотруднику редакции CNews один из четырех крупнейших операторов связи на побережье Черного моря.