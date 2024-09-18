В России заработал электронный реестр повесток. Не отозвавшихся призывников будут наказывать

Единый реестр воинского учета начал работу в России в тестовом режиме. После размещения повестки на сайте, призывника при неявке в военкомат, ждет поражение в правах.

Узнай о своем призыве самостоятельно

17 сентября 2024 г. сайт с Единым реестром воинского учета открылся по адресу реестрповесток.рф. Пока реестр работает в тестовом режиме. Согласно сообщению на сайте сейчас проводится проверка Единого реестра воинского учета в Рязанской области, Сахалинской области и Республике Марий Эл.

С 2024 г. электронные повестки приравниваются к бумажным, их рассылка должна заработать уже в следующий осенний призыв, который традиционно начнется 1 октября 2024 г. и закончится 31 декабря 2024 г. Но нельзя исключать возможность, что электронный реестр будет использован и в случае проведения мобилизации.

Узнавать о приходе повестки потенциальному призывнику придется самостоятельно. Для этого потребуется войти в систему с помощью своего аккаунта на Госуслугах через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Учетная запись на Госуслугах должна быть подтверждена, если ее нет, то потребуется ее зарегистрировать.

Фото: Минобороны РФ Потенциальный призывник о приходе повестки должен будет узнавать самостоятельно

Повестка появляется на сайте Единого реестра воинского учета и будет автоматически считаться врученной через семь дней с момента появления в системе.

Кары для уклониста

С момента размещения повестки в реестре потенциальному призывнику запрещается выезд из страны.

Затем, в случае неявки призывника в военкомат по повестке в течение 20 дней, для него начнут действовать запреты на управление транспортом, регистрацию транспорта и недвижимости, получение кредитов и займов, а также на регистрацию в качестве ИП или самозанятого.

Фото: Реестр повесток Войти на сайт можно через аккаунт на Госуслугах

При этом согласно информации на сайте, все ограничения обещают снять в течение суток после явки в военкомат.

Смена министерства и досрочный запуск

Отметим, что 9 сентября 2024 г. Минцифры представило проект постановления правительства, который даст возможность передать единый реестр воинского учёта в ведение Минобороны. Эти изменения были названы техническими.

Согласно опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов проекту постановления, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные «в рамках реализации мероприятий по созданию реестра» принадлежат Минобороны. На Минцифры ложится обеспечение технической части и собственно создание реестра.

Фото: Реестр повесток Последствия неявки по повестке подробно перечисляются на сайте электронного реестра повесток

Расходы Минцифры на создание реестра воинского учета оцениваются в сумму около 3,8 млрд руб.

Первоначально официальный запуск Единого реестра воинского учета в электронном виде планировался на 1 ноября 2024 г.

Три этапа за три года

История создания Единого реестра воинского учета началась в апреле 2023 г., когда президент России Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета. 5 мая 2023 г. проект был опубликован Минцифры на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, создание и введение в эксплуатацию единого реестра воинского учета планировалось разделить на три этапа.

В первый этап, с 1 июля по 31 декабря 2023 г., входило создание и ввод в эксплуатацию реестра, а также апробация методических, организационных и технологических условий для его ведения и эксплуатации.

На второй этап, с 1 января по 31 декабря 2024 г., был запланирован ввод реестра в эксплуатацию, его функционирование и методическое обеспечение деятельности военных комиссариатов, которые вносят в реестр сведения.

В ходе третьего этапа, с 1 января 2025 г., Минобороны России должно обеспечить формирование записей в реестре воинского учета и его дальнейшую эксплуатацию.