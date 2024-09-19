ООН выпустила рекомендации об опасностях искусственного интеллекта

Консультативный орган по искусственному интеллекту (ИИ) при Организации Объединенных Наций (ООН) опубликовал заключительный доклад, в котором предлагаются семь рекомендаций по устранению рисков связанных с ИИ. Консультативный орган рекомендует открыть новый диалог по вопросам управления ИИ, а также начать обмен ИИ-стандартами. В организации обеспокоены тем, что быстро развивающиеся технологии несут огромные риски, на которые никто не обращает внимания.

Рекомендации ООН

Консультативный орган по ИИ при ООН опубликовал свой заключительный доклад, в котором предлагаются семь рекомендаций по устранению рисков, связанных с ИИ, и пробелов в управлении. Об этом в середине сентября 2024 г. пишет агентство Reuters.

В 2023 г. ООН создала консультативный орган в составе 39 человек для решения вопросов международного управления ИИ. Рекомендации будут обсуждаться на саммите ООН, который состоится в сентябре этого года. Консультативный орган призвал создать группу, которая будет предоставлять беспристрастные и достоверные научные знания об ИИ и устранять информационную асимметрию между ИИ-лабораториями и остальным миром.

С момента выпуска в 2022 г. ChatGPT от компании OpenAI, поддерживаемого Microsoft, использование технологий ИИ стало стремительно распространяться, вызывая опасения по поводу распространения дезинформации, фальшивых новостей и нарушения авторских прав на материалы. Лишь несколько стран создали законы, регулирующие распространение ИИ-инструментов. Европейский союз (ЕС) опередил остальных, приняв всеобъемлющий закон об ИИ, в то время как США придерживаются добровольного подхода, а Китай стремится сохранить социальную стабильность и государственный контроль.

Un ООН опубликовала рекомендации в связи с рисками систем ИИ

Соединенные Штаты были в числе 60 стран, которые 10 сентября одобрили план действий, регулирующий ответственное использование ИИ в армии, в то время как Китай не поддержал этот юридически необязательный документ.

Поскольку разработка ИИ находится в руках нескольких транснациональных компаний, существует опасность того, что эта технология может быть навязана людям без их права голоса в отношении ее использования, говорится в заявлении ООН. Организация также рекомендовала провести новый политический диалог по вопросам управления ИИ, создать биржу ИИ-стандартов и глобальную сеть развития потенциала ИИ-технологий для повышения возможностей управления. Среди прочих предложений ООН предлагает создать глобальный фонд ИИ, который будет заниматься устранением пробелов в потенциале и сотрудничестве. ООН также выступает за создание глобальной системы данных по ИИ для обеспечения прозрачности и подотчетности. Наконец, в докладе ООН предлагается создать небольшой офис по ИИ для поддержки и координации реализации этих предложений.

Системы для контроля за развитием ИИ

ООН призвала страны мира создать систему для контроля за развитием искусственного интеллекта. В организации обеспокоены тем, что быстро развивающиеся технологии несут огромные риски, на которые никто не обращает внимания.

В начале 2024 г. глава ООН Антонио Гуттериш (Antonio Guterres) заявил, что большие корпорации извлекают огромную прибыль, разрабатывая и применяя технологии искусственного интеллекта. При этом они зачастую пренебрегают правами человека, неприкосновенностью частной жизни и социальными последствиями. Гуттериш призвал страны мира и технологические компании создать системы управлениями рисками для текущих разработок в области ИИ и для мониторинга их применения. Кроме того, он призвал распространить эти технологии, чтобы доступ к ним был у разных стран.

Генеральная Ассамблея ООН приняла знаковую резолюцию о продвижении «безопасных, защищенных и надежных» систем ИИ, которые принесут пользу устойчивому развитию. Документ был подписан 21 марта этого года. Он стал первой резолюцией ООН в сфере регулирования ИИ и ее приняли без голосования. Ранее о ее поддержке заявили более 120 стран – членов ООН, многие из которых выступили соавторами документа. Ассамблея призвала все государства, частный сектор, гражданское общество, исследовательские организации и средства массовой информации разрабатывать и поддерживать подходы и механизмы регулирования и управления, связанные с безопасным, надежным и заслуживающим доверия использованием ИИ.

В сообщении ООН о принятии резолюции особо подчеркивается, что Генеральная Ассамблея также признала потенциал систем ИИ для ускорения движения к достижению 17 целей устойчивого развития (ЦУР), принятых в 2015 г. и прогресса в данной области. Кроме того, Ассамблея призвала все государства – члены ООН и заинтересованные стороны воздерживаться или прекратить использование ИИ-систем, которые невозможно использовать в соответствии с международным законодательством в области прав человека, а также тех, которые создают неоправданный риск для реализации прав человека.

«Нам нужны систематические усилия по расширению доступа к ИИ, чтобы развивающиеся экономики могли воспользоваться его огромным потенциалом. Мы должны преодолеть цифровой разрыв, а не усугубить его», - подчеркнул глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус (Tedros Ghebreyesus).

Стремительное развитие ИИ уже вызывает проблемы в некоторых сферах. Недавно в США прошла масштабная забастовка актеров и сценаристов. Они требовали повышения оплаты труда, а также предоставления гарантий, что киностудии не станут использовать ИИ, который может лишить сотрудников киноиндустрии работы. Уже сегодня нейросети способны рисовать картины, создавать видео и озвучивать контент голосами других людей. Во время пресс-конференции Президента России Владимира Путина по итогам 2023 г. один из студентов петербургского университета продемонстрировал свои наработки в области ИИ. Он создал цифровой образ Президента России, который выглядел и говорил, как оригинал.