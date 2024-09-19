По-крупному обновился отечественный «убийца» Telegram. Нововведения доступны не всем

Холдинг VK масштабно обновил «VK Мессенджер», но пока лишь в веб-версии. Это один из последних мессенджеров холдинга – ранее он уничтожил ICQ и «Агента Mail.ru», и у него еще остается пара малоизвестных проектов, например, «Там-Там». Все нововведения внедрены в веб-версию мессенджера, хотя он также существует в виде отдельных приложений под Android, iOS, Windows, macOS и Linux.

Универсальное обновление

Российский холдинг VK сообщил CNews о переосмыслении дизайна своего сервиса мгновенного обмена сообщениями «VK Мессенджер». Его интерфейс преобразился, став одновременно и более простым в использовании, и более знакомым.

«VK Мессенджер» – это российская альтернатива иностранным Telegram и W******p, и после модернизации он стал похож на них обоих, получив двухколоночный вид, как, например, у Telegram для настольных ПК. В левой колонке располагаются контакты, в правой – окно диалога с ними.

Нововведение внедрено в веб-версию «VK Мессенджера», самую универсальную в плане доступности. Для пользования ею не потребуется устанавливать отдельное приложение, и не нужно будет зависеть от решений Google и Apple, которые регулярно удаляют российские утилиты из своих магазинов.

Веб-версия «VK Мессенджера» работает прямо в браузере на любом современном устройстве, способном подключаться к интернету и отображать веб-страницы.

Что еще изменилось

По заверениям разработчиков, новый интерфейс «VK Мессенджера» располагает более простой навигацией по папкам и чатам. Кроме того сервис, как утверждается, стал работать быстрее примерно на 30%, что стало следствием перехода на новую кодовую базу, которая была написана с нуля. Она стала единой для всех веб-версий сервиса: сайта «ВКонтакте», фаст-чатов, десктопного приложения и веб-версии web.vk.me.

VK Ключевые изменения

В списке нововведений числятся расшифровка видеосообщений, а также новое меню действий, доступное по правому клику мышкой на настольных ПК и ноутбуках. Также пользователи отныне могут отправлять сообщения с функцией самоуничтожения – их можно оснастить таймером автоматического удаления.

Отдельно разработчики акцентировали внимание на функции отправки так называемых «тихих» сообщений. Они приходят собеседнику без звука оповещения, тем самым не отвлекая его от дел.

Сервис представлен на всех основных платформах

В дополнение к перечисленному пользователи «VK Мессенджера» могут активировать компактный вид раздела путем сворачивания списка чатов. Это позволит оставить больше пространства для окна переписки

Нововведение не для всех

Все новшества, которые разработчики внесли в «VK Мессенджер», затронули веб-версию. Но сервис также доступен и в виде отдельных приложений для всех самых популярных платформ, будь то настольные Windows, masOS и Linux или мобильные Android и iOS. Настольные версии доступны для скачивания с фирменного сайта, Android-утилиту можно получить в Google Play, RuStore и Huawei AppGallery, а для установки мессенджера на iPhone или iPad потребуется скачать его из App Store.

Без профиля " ВКонтакте " пользоваться мессенджером не получится

Представители VK сообщили CNews, что вся новая функциональность, появившаяся в веб-версии сервиса, ранее была доступна пользователям отдельного приложения «VK Мессенджер» для десктопа и мобильных устройств, а также в веб-версии web.vk.me.

Никакой альтернативы

«VK Мессенджер» – это один из немногих мессенджеров, оставшихся в коллекции VK. Вспомнить можно, разве что, TamTam, запущенный в мае 2017 г. Он пришел на смену мессенджеру «Одноклассников», частично сохранив интеграцию с соцсетью. Широкой известностью и популярностью в России к моменту выхода материала он не пользовался. «VK Мессенджер» появился позже – в 2022 г.

VK VK избавился от значительной части своих мессенджеров

Также в активе VK десятилетиями были ICQ и «Агент Mail.ru», притом раньше в них можно было авторизоваться по уникальному номеру UIN, а после перерождения ICQ в 2020 г. была добавлена возможность использования в качестве логина номер мобильного телефона.

Но летом 2024 г. VK уничтожил и ICQ, которая работала с 1996 г, и «Агент Mail.ru», появившийся в 2003 г. «VK Мессенджер», в отличие от Telegram и W******p, в настольной версии не позволяет зарегистрироваться по номеру телефона и требует обязательного наличия профиля в соцсети «ВКонтакте».