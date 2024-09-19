По-крупному обновился отечественный «убийца» Telegram. Нововведения доступны не всем
Холдинг VK масштабно обновил «VK Мессенджер», но пока лишь в веб-версии. Это один из последних мессенджеров холдинга – ранее он уничтожил ICQ и «Агента Mail.ru», и у него еще остается пара малоизвестных проектов, например, «Там-Там». Все нововведения внедрены в веб-версию мессенджера, хотя он также существует в виде отдельных приложений под Android, iOS, Windows, macOS и Linux.
Универсальное обновление
Российский холдинг VK сообщил CNews о переосмыслении дизайна своего сервиса мгновенного обмена сообщениями «VK Мессенджер». Его интерфейс преобразился, став одновременно и более простым в использовании, и более знакомым.
«VK Мессенджер» – это российская альтернатива иностранным Telegram и W******p, и после модернизации он стал похож на них обоих, получив двухколоночный вид, как, например, у Telegram для настольных ПК. В левой колонке располагаются контакты, в правой – окно диалога с ними.
Нововведение внедрено в веб-версию «VK Мессенджера», самую универсальную в плане доступности. Для пользования ею не потребуется устанавливать отдельное приложение, и не нужно будет зависеть от решений Google и Apple, которые регулярно удаляют российские утилиты из своих магазинов.
Веб-версия «VK Мессенджера» работает прямо в браузере на любом современном устройстве, способном подключаться к интернету и отображать веб-страницы.
Что еще изменилось
По заверениям разработчиков, новый интерфейс «VK Мессенджера» располагает более простой навигацией по папкам и чатам. Кроме того сервис, как утверждается, стал работать быстрее примерно на 30%, что стало следствием перехода на новую кодовую базу, которая была написана с нуля. Она стала единой для всех веб-версий сервиса: сайта «ВКонтакте», фаст-чатов, десктопного приложения и веб-версии web.vk.me.
В списке нововведений числятся расшифровка видеосообщений, а также новое меню действий, доступное по правому клику мышкой на настольных ПК и ноутбуках. Также пользователи отныне могут отправлять сообщения с функцией самоуничтожения – их можно оснастить таймером автоматического удаления.
Отдельно разработчики акцентировали внимание на функции отправки так называемых «тихих» сообщений. Они приходят собеседнику без звука оповещения, тем самым не отвлекая его от дел.
В дополнение к перечисленному пользователи «VK Мессенджера» могут активировать компактный вид раздела путем сворачивания списка чатов. Это позволит оставить больше пространства для окна переписки
Нововведение не для всех
Все новшества, которые разработчики внесли в «VK Мессенджер», затронули веб-версию. Но сервис также доступен и в виде отдельных приложений для всех самых популярных платформ, будь то настольные Windows, masOS и Linux или мобильные Android и iOS. Настольные версии доступны для скачивания с фирменного сайта, Android-утилиту можно получить в Google Play, RuStore и Huawei AppGallery, а для установки мессенджера на iPhone или iPad потребуется скачать его из App Store.
Представители VK сообщили CNews, что вся новая функциональность, появившаяся в веб-версии сервиса, ранее была доступна пользователям отдельного приложения «VK Мессенджер» для десктопа и мобильных устройств, а также в веб-версии web.vk.me.
Никакой альтернативы
«VK Мессенджер» – это один из немногих мессенджеров, оставшихся в коллекции VK. Вспомнить можно, разве что, TamTam, запущенный в мае 2017 г. Он пришел на смену мессенджеру «Одноклассников», частично сохранив интеграцию с соцсетью. Широкой известностью и популярностью в России к моменту выхода материала он не пользовался. «VK Мессенджер» появился позже – в 2022 г.
Также в активе VK десятилетиями были ICQ и «Агент Mail.ru», притом раньше в них можно было авторизоваться по уникальному номеру UIN, а после перерождения ICQ в 2020 г. была добавлена возможность использования в качестве логина номер мобильного телефона.
Но летом 2024 г. VK уничтожил и ICQ, которая работала с 1996 г, и «Агент Mail.ru», появившийся в 2003 г. «VK Мессенджер», в отличие от Telegram и W******p, в настольной версии не позволяет зарегистрироваться по номеру телефона и требует обязательного наличия профиля в соцсети «ВКонтакте».