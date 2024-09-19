С началом учебного года появились новые схемы выманивания денег у россиян через интернет

Мошенники активизировались в начале учебного года, они могут обращаться к родителям от имени школы или родительского комитета с просьбой внести деньги на различные проекты или нужды, предоставляя поддельные реквизиты для оплаты.

Новый метод у мошенников

Руководитель службы пре-сейл экосистемы в области информационной безопасности (ИБ) «Нота Купол» Саида Еркова предупредила, что в период начала учебного года мошенники используют особые схемы, нацеленные на родителей. Об это в середине сентября 2024 г. сообщило издание «Известия».

«Начало учебного года - период повышенной активности мошенников, которые используют различные методы обмана родителей и детей. Одна из распространенных схем - создание поддельных интернет-магазинов и размещение объявлений, которые предлагают школьные товары по привлекательным ценам. После оплаты заказ не доставляется, а контакт с продавцами обрывается. Другой способ мошенничества — рассылка электронных писем или сообщений в мессенджерах с предложениями невероятных скидок или акций на товары для школы. Переход по ссылке может привести на фишинговый сайт, созданный для сбора персональных данных или установки вредоносного программного обеспечения», - заявила специалист.

Edusev sch14 Россиян предупредили о связанных с началом учебного года схемах мошенников

Саида Еркова также объяснила, что злоумышленники могут предлагать услуги по подозрительно низкой стоимости: по словам Ерковой, это могут быть занятия с репетитором, уникальные обучающие курсы, кружки или секции. В дальнейшем, как рассказала специалист, злоумышленники требуют немедленной оплаты для бронирования места, после чего выясняется, что проданных программ не существует. Со слов Ерковой, мошенники могут обращаться к родителям от имени школы или родительского комитета с просьбой внести деньги на различные проекты или нужды, предоставляя поддельные реквизиты для оплаты. Наконец, могут использоваться фейковые аккаунты в соцсетях для обращения к детям или родителям с просьбами или предложениями - например, для помощи в сборе средств на лечение одноклассника или участие в конкурсе с ценными призами. Цель таких аккаунтов - получение персональных данных и вымогательство денег.

Рекомендации по защите

Эксперт дала родителям ряд рекомендаций, следование которым поможет не попасться в ловушку злоумышленников. Еркова объяснила, что прежде всего важно проверять источники информации и репутацию продавцов, избегать подозрительно выгодных предложений и не переходить по сомнительным ссылкам. Безопасные методы оплаты и использование защищенных платежных систем помогут минимизировать риски финансовых потерь. Общение с представителями школ и курсов дополнительного образования следует осуществлять только через официальные каналы, а детей необходимо обучить правилам безопасности в интернете и установить ограничение доступа к нежелательному контенту на их мобильных устройствах.

По информации «Известий», следует быть бдительным к благотворительным сборам, использовать для пожертвований только проверенные организации. Регулярное отслеживание финансовых операций и настройка уведомлений о транзакциях помогут своевременно обнаруживать подозрительную активность. Сохраняя бдительность, используя безопасные методы оплаты и повышая цифровую грамотность, родители смогут защитить себя и своих детей от мошенничества и начать учебный год без лишних волнений.

Мошенники по-прежнему впереди

По словам председателя комитета по финансовому рынку Государственной Думы, председатель совета Ассоциации банков России (АБР) Анатолия Аксакова, мошенники быстро адаптируют применяемые ими методы и средства по мере появления новых мер противодействия. Как подчеркнул Аксаков, находиться в позиции догоняющего - заведомо проигрышная позиция. Он предложил действовать проактивно, с опережением, заранее определяя возможные векторы атак и предпринимать соответствующие меры.

Президент АБР Анатолий Козлачков привел данные об активности мошенников по состоянию на начало апреля 2024 г.: количество звонков от преступников достигло 15 млн за сутки, тогда как годом ранее этот показатель составлял 8,6 млн. По его оценке, серьезной потенциальной угрозой является применение преступниками технологий искусственного интеллекта (ИИ) и дипфейков, что позволит поднять эффективность применяемых ими схем воздействия на потенциальных жертв. Козлачков считает, что государство и отрасль опаздывают в противодействии, и нужна консолидация усилий всех сторон, включая банки, платежные системы, операторов связи и правоохранительные органы.

Появляются и новые виды мошенничества. Так, аналитики Сбербанка обнаружили новую схему, с помощью которой преступники берут кредиты в микрофинансовых организациях, перехватывая контроль жертвы на портале «Госуслуги». Мошенники связываются с жертвами через мессенджер по видеосвязи, а затем, под разными предлогами, узнают у человека пароль для входа в личный кабинет портала «Госуслуги», а также код подтверждения доступа из SMS-сообщения.

Председатель правления ООО «НКО Мобильная карта» (Единый ЦУПИС) Елена Шейкина напомнила, что, по данным Центрального банка (ЦБ) России, за 2023 г. объем операций, проведенных без согласия клиента, вырос на 14%. Шейкина предложила ввести так называемый период охлаждения для выдачи кредитов наличными, ведь данная мера позволит снизить объемы мошенничества с использованием заемных средств, а именно такую схему применяют преступники в течение последних трех лет. Шейкина также назвала серьезной задачей повышение осведомленности самых широких масс населения: люди просто не понимают, что в отношении них совершаются преступные посягательства. Не менее острой, по ее мнению, является проблема вовлечения подростков и пенсионеров как минимум в серую, а то и в откровенно преступную деятельность: именно их используют в качестве так называемых дропперов при выводе похищенных денег. Также Елена Шейкина назвала острой проблемой существенный рост активности нелегальных онлайн-казино и букмекеров.