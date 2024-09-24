«Флибуста закончилась, как и я сам». Легендарная пиратская библиотека на грани закрытия. Ее создатель умирает от страшной болезни

Flibusta оказалась на грани закрытия. Создатель библиотеки опубликовал сообщение, в котором сообщил, что умирает от глиобластомы. Серверы проекта оплачены всего на несколько недель вперед, его дальнейшая судьба пока не определена.

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Самая популярная в России и ряде стран мира пиратская библиотека «Флибуста» (Flibusta) в ближайшие несколько дней прекратит свое существование. Основатель проекта, известный под псевдонимом Stiver, опубликовал на портале пост, в котором сообщил о своем страшном диагнозе и очень печальном прогнозе относительно развития болезни.

«Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой, – говорится в сообщении Stiver. – К сожалению, «Флибуста» на этом видимо закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело. Серверы оплачены еще на несколько недель».

Глиобластома – это злокачественная опухоль головного мозга. Это крайне агрессивная форма рака, развивающаяся стремительно – даже при должном лечении удается продлить жизнь человека приблизительно на год, а без лечения опухоль может привести к смерти за несколько месяцев.

Все для россиян

Проект «Флибуста» стартовал в октябре 2009 г., и его целью было обеспечение полностью бесплатного доступа к книгам после того, как когда другая знаменитая онлайн-библиотека «Либрусек» стала платной. Сервис развивался стремительно и обрел популярность среди россиян.

За 15 лет «Флибуста» стала одним из основных ресурсов для россиян, любовь которых к чтению не меньше, чем любовь к пиратскому контенту

Но его известность сыграла с ним злую шутку – спустя всего четыре года после создания «Флибуста» на библиотеку обратили внимание российские власти. Уже в сентябре 2013 г. сервис попал в «черный список» и был заблокирован. Напомним, что Роскомнадзор, ответственный за блокировку доступа к веб-сайтам, появился в 2008 г., а реестр запрещенных сайтов заработал в 2012 г.

Через несколько дней «Флибуста» вновь заработала в России. После этого до середины 2016 г. на проект больше никто не покушался.

1 июня 2016 г. Роскомнадзор внес «Флибусту» в реестр запрещенных сайтов популярную интернет-библиотеку «Флибуста». На этот раз ее блокировка была «вечной» – к моменту выпуска материала посетить портал можно было только при наличии иностранного IP-адреса.

В дальнейшем атаки на «Флибусту» продолжились. 30 июня 2016 г. Роскомнадзор заблокировал доступ к ней в сети Tor. Это был прецедент – раньше российские власти ни разу не блокировали пиратские сайты в этой сети.

Пост Stiver

8 июля 2016 г. CNews писал, что личность Stiver, основателя библиотеки, была раскрыта. Его обнаружили в Германии – местные правоохранительные органы страны, проведя длительную проверку, в итоге приняли решение не возбуждать против него уголовного дело.

Что дальше

Как пишет РБК, многочисленные ограничения со стороны властей сильно сказались на посещаемости проекта – еще даже до вечной блокировки число заходов на сайт библиотеки упало в разы. Например, оно сократилось с 4 млн в октябре 2015 г. до 163 тыс. в марте 2016 г. (статистика сервиса Similarweb).

По прошествии более восьми лет с момента начала вечной блокировки «Флибуста» по-прежнему существует и пользуется спросом у россиян. В интернете также есть теоретическая возможность скачать полную коллекцию книг «Флибусты» единым архивом. Архив весит более 445 ГБ, а самая свежая его версия на момент выпуска материала датировалась 1 сентября 2024 г. и содержала более 637,4 тыс. книг.

На момент публикации материала не было известно, есть ли у Stiver преемник, готовый продолжить его дело.