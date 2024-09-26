Google втихую запретила всем россиянам создавать новые аккаунты. Android в России – всё?

Россияне больше не могут создавать новые аккаунты Gmail – российские номера телефонов система не принимает, выдает ошибку. Эти профили нужны, в частности, для работы сервисов Google на Android-смартфонах. Причина блокировки неизвестна – Google хранит молчание.

Новый удар по россиянам

Google запретил россиянам создавать профили Gmail, которые используются во всех Android-устройствах – смартфонах, планшетах, головных устройствах автомобилей и пр. Что еще более важно, он словно «забыл» сообщить об этом – к моменту выхода материала не было ни единого официального заявления корпорации на этот счет.

Первыми на проблему обратили внимание эксперты Минцифры. Массовый поток жалоб пользователей пока не наблюдается.

Сотрудник редакции CNews на собственном опыте убедился, то создать новый Google-аккаунт, используя российский номер телефона, больше нельзя. Он попытался использовать для этого два номера – к одному уже привязан профиль Gmail, к другому нет.

Google без предупреждения повернулся к россиянам спиной

В обоих случаях процесс регистрации завершился неудачей. Система выдала сообщение об ошибке – «Этот номер нельзя использовать для подтверждения».

Это означает, что, покупая, к примеру, новый смартфон на Android и не располагая ранее созданным Gmail-профилем, россиянин останется без корректно работающих сервисов Google, включая магазин приложений Google Play.

Операторы подтверждают

Агентство РИА «Новости» со ссылкой на Минцифры пишет, что российские операторы связи тоже фиксируют изменения, связанные с профилями Google. «Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества SMS, отправляемых компанией российским пользователям. SMS-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится», – приводит агентство сообщение ведомства.

До удаления пока не дошло

Google не публикует статистику по количеству профилей, зарегистрированных на российские номера телефонов. К моменту выхода материала почта сотрудника CNews, зарегистрированная на Gmail и привязанная к российскому номеру, исправно функционировал, равно как смежные сервисы Google.

Это означает, что интернет-гигант пока не опустился до того, чтобы начать деактивировать профили россиян, хотя вероятность, что он решится на этот шаг, безусловно, существует. Напомним, что Google с огромной охотой поддерживает антироссийские санкции – он даже сделал все, чтобы оказаться в числе первых, кто начал исполнять их. Весной 2022 г. он отключил российским блогерам монетизацию на YouTube, а спустя два с половиной года выгнал их со своей рекламной платформы AdSense.

Но не все россияне являются блогерами, однако подавляющее большинство россиян пользуются вовсе не iPhone. Так, в августе 2024 г. Android занимала 68,05% российского рынка мобильных платформ, тогда как у iOS было лишь 31,48%, согласно статистике StatCounter.

Это означает, что если первые санкции Google били по очень узкой прослойке населения, то нынешние ограничения затрагивают уже большинство граждан России.

Спасти и сохранить

Минцифры рекомендует всем россиянам, владеющим Android-устройствами или просто пользующимися сервисами Google, оперативно сделать резервные копии всех своих данных, связанных с ними.

Сделать это можно средствами самого профиля Google. Нужно открыть страницу Google Takeout, там выбрать необходимые данные для сохранения (особенно фото и «Диск»), после чего кликнуть по «Отправить ссылку по почте». Затем потребуется указать максимальный размер архива с файлами, тип архива и частоту архивации. Google на своей стороне сформирует архив с резервной копией и пришлет ссылку на электронную почту.

Звоночки были и раньше

Случившееся является уже второй за последний месяц попыткой Google существенно подпортить жизнь россиянам. В начале сентября 2024 г. CNews писал, что корпорация перестала подтверждать подлинность профилей Gmail по российскому номеру телефона. Это не работало с новыми номерами, ранее не использовавшимся в экосистеме Google, но не касалось ранее задействованных номеров.

В течение нескольких часов блокировка была снята, но Google не потрудился опубликовать официальное заявление о причинах случившегося. Возможно, это был всего лишь сбой, но нельзя исключать, что тогда Google просто тестировал новый рычаг давления на простых граждан, а сейчас, спустя три недели, решил приступить к его широкому распространению.