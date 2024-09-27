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С россиян планируют принудительно взимать плату за интернет в самолетах: Ее хотят включить в стоимость билета

Минтранс займется проработкой обязательных требований для авиакомпаний по предоставлению на борту самолетов услуги доступа в интернет. С пассажиров плату за нее предполагается взимать в принудительном порядке, включив в стоимость билета.

Поручение вице-премьера

Первый вице-премьер-руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко поручит Минтрансу и другим заинтересованным министерствам до конца 2024 г. проработать введение обязательных требований для авиакомпаний по наличию доступа в интернет на борту самолетов. Стоимость этой услуги для пассажиров будет включена в цену билета. Об этом говорится в проекте поручений Григоренко, о котором Forbes рассказал источник.

Минпромторг должен будет предусмотреть обязательное оснащение оборудованием спутниковой связи самолетов на стадии их создания.

Проект сформулирован, по словам источника издания, с учетом предложений экспертов ФГУП «Космическая связь», компании «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг»), других компаний и госструктур.

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freepik, создано с использованием ИИ
Пассажирам самолетов принудительно предоставят услугу доступа в интернет

«Была высказана рекомендация к тому, чтобы ввести нормативное требование, чтобы на бортах воздушных судов, морских и речных судов, а также поездов в обязательном порядке присутствовал интернет и стоимость этого интернета была включена в цену билета», — заявил модератор экспертной группы, гендиректор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин.

Сколько может стоить интернет для пассажиров

За доступ к интернету на борту воздушного судна с пассажиров предполагается взимать несколько процентов от стоимости билета, в зависимости от трафика и дальности перелета.

«Мы думаем, что это будут проценты в цене билета. К примеру, в авиабилете из Москвы во Владивосток, стоимостью 30 тыс. руб., цена интернета составила бы 5%, или 1,5 тыс. руб.», — объяснил Волин изданию.

Причину необходимости включения стоимости услуги в цену билета без предоставления пассажиру права выбора Волин объяснил так: «Практика показывает, что люди, к сожалению, существа жадные. И, оказавшись пассажиром поезда или самолета, никто за интернет дополнительно платить не готов».

«Платить большие деньги за приобретение трафика авиакомпании, мягко говоря, неинтересно. В том случае, если все-таки будет принято решение об “обязаловке”, в том числе с предоставлением доступа в интернет и включением его в стоимость билета, то, скорее всего, это будет минимальный пакет, не позволяющий комфортно пользоваться услугой. Либо это будет актуально для, например, пассажиров бизнес-класса и других привилегированных групп пассажиров», — прокомментировал исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев.

По данным руководителя Content Review Сергея Половникова, за рубежом такая услуга стоит $50-60. Он считает, что если интернет принудительно включат в билет, это будет навязанной услугой.

Почему в российских самолетах нет интернета

Сейчас «Аэрофлот» предлагает пассажирам подключиться к бортовой системе развлечений по Wi-Fi, но без доступа к интернету.

Услуга интернета на борту в России предлагалась с 2010 г. Ее предоставляли «Аэрофлот», «Трансаэро» и Utair благодаря сотрудничеству с иностранными спутниковыми операторами.

У «Аэрофлота», например, был контракт с американской Panasonic Avionics по внедрению бортовой информационно-развлекательной и связной системы (IFEC). Система в том числе включала спутниковый интернет. В 2022 г. Panasonic Avionics из-за введенных антироссийских санкций отключила наземное оборудование на территории нашей страны.

Мобильные операторы также оказывали услуги связи в самолетах. Представитель оператора T2 рассказала, что партнером компании по оказанию услуги на борту является иностранная компания, сотрудничество с которой прекращается.

«Мы рассчитываем на появление отечественных поставщиков подобных услуг, которые позволят перезапустить сервис. Что касается сотрудничества со спутниковыми операторами, технически решение возможно, но из-за дороговизны аренды спутникового канала окупаемость услуги вызывает вопросы», — сказала представитель T2.

Подключение транспорта к интернету заложено в бизнес-модели оператора «Бюро 1440». Компания планирует к 2035 г. создать и запустить на орбиту более 900 низкоорбитальных собственных спутников. Как писал «Интерфакс», «Аэрофлот» подписал соглашение о сотрудничестве с «Бюро 1440» в мае 2023 г.

Анна Любавина

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