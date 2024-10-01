CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Свободное ПО Софт Интернет Веб-сервисы Интернет-ПО Интернет-доступ Цифровизация Инфраструктура
|

Пентагон готовит новую технологию анонимных сетей для секретной передачи данных

DARPA анонсировало новую программу развертывания и обнаружения так называемых скрытых сетей Provably Weird Network Deployment and Detection (PWND2). Для создания скрытых сетей будет использоваться комбинация из формальных методов и программно-определяемых сетей (SDN).

Новая технология

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) анонсировало в конце сентября 2024 г. новую программу развертывания и обнаружения так называемых анонимных (странных) сетей PWND2. Предполагается, что для создания подобных скрытых сетей будет использоваться комбинация из формальных методов (это математические техники для проектирования, анализа и проверки ИТ-систем) и программно-определяемых сетей (SDN), которая должна прийти на смену технологии «луковой» маршрутизации сетей Tor.

DARPA было образовано в соответствии с директивой министра обороны США №5105.15 от 7 февраля 1958 г. и законодательно одобрено Конгрессом США 12 февраля (закон №85-325). На него были возложены функции планирования, организации и проведения высокотехнологичных, перспективных (в том числе с высокой степенью риска) разработок в интересах ликвидации отставания США в трех технологических областях: космической техники, противоракетной обороны, средств контроля за испытаниями ядерного оружия.

DARPA инвестирует в разработку технологий, обеспечивающих уверенность в информационной сфере, включая доставку электронных сообщений в различных формах и с различными градациями наблюдаемости. В частности, Управление информационных инноваций агентства (I2O) финансирует исследования и разработки в области защиты, обнаружения кибератак и измерения состояния этой области в широком смысле. Последняя программа I2O, под названием PWND2, опираясь на успех программы Resilient Anonymous Communication for Everyone (RACE), которая недавно опубликовала свой код на GitHub, PWND2 будет разрабатывать формальные модели возникающих коммуникационных путей они же анонимные сети для фундаментального улучшения развертывания и обнаружения надежных и устойчивых скрытых сетей.

sigmund-eje6lqejhpa-unsplash_1.jpg

Unsplash - Sigmund
Пентагон готовит новую технологию по созданию анонимных сетей для секретной передачи данных

Опубликованный на GitHub проект RACE - это проект с открытым исходным кодом, направленный на разработку технологий для обеспечения анонимного, безопасного и устойчивого обмена метаданными для пользователей по всему миру. RACE обеспечивает анонимность, направляя сообщения через сеть добровольных серверов с использованием криптографических алгоритмов, которые не позволяют вредоносному подмножеству этих серверов определить, кто с кем обменивается сообщениями. Фактически, это продолжение технологии Tor с луковой маршрутизации, но уже при использовании контейнеров Linux и с поддержкой операционной системы (ОС) Android.

Анонимные (скрытые) сети - ответ на деанонимизацию государствами и корпорациями. Работа анонимных сетей происходит на оверлейном уровне, иными словами для работы такого рода сетей требуется уже настроенная первичная сеть по принципу сети интернет. Таким образом, все современные анонимные сети являются оверлейными и работают поверх сети интернет, что предполагает накладные расходы, потому как приходится работать со всей информацией на прикладном уровне модели TCP/IP.

DARPA добилось больших успехов в использовании формальных методов для создания возможностей, способных обеспечить безопасность и доказать отсутствие уязвимостей в киберпространстве. С распространением программно-определяемых сетей DARPA предполагает, что сочетание формальных методов с программными определениями скрытых сетей может дать математические гарантии конфиденциальности и производительности, превосходящие традиционный подход, заключающийся в создании, тестировании и надежде на лучшее.

«Если мы добьемся успеха, я предвижу создание новой науки о скрытых сетях. То, что традиционно было кустарным процессом (т.е. умные люди в комнате придумывали идеи, которые в теории должны были работать) может быть преобразовано с помощью математической строгости. Для того чтобы обеспечить большую уверенность при развертывании сети с четким пониманием компромиссов между производительностью и конфиденциальностью», - говорит руководитель программы DARPA по PWND2 Майкл Лэк (Michael Lack).

Программа PWND рассчитана на 30 месяцев и является одноэтапной. В течение этого времени исследовательские группы будут стремиться создать новый язык для конкретной области и ИТ-инструменты формального анализа для проверки свойств анонимных сетей в скрытых коммуникационных ИТ-системах.

Анонимные сети

В 2024 г. существует большое количество анонимных сетей и каждая по своему уникальна, исходит из определенных моделей угроз, и за счет этого достигает определённого уровня анонимности.

Анонимные сети технически и на практике могут успешно существовать в текущих реалиях, и в оптимистичном будущем быть лидирующей формой всех сетевых коммуникаций, как оверлейные решения.

Практическая анонимность, каковой она была ранее для обширного круга лиц, перестала таковой являться. Теперь анонимность, хоть и куда более качественная в сравнении с первичной, принадлежит лишь ограниченному кругу лиц: гикам, шифропанкам, хакерам или злоумышленникам, но не оставшейся массе пользователей. Корпорациям и государствам анонимность вредит, обычным людям она избыточна. Любой выход в анонимную сеть - это разговор шепотом, а к шепоту внимательнее прислушиваются спецслужбы национальных государств. Таковой исход событий свидетельствует лишь о том факте, что корпорации и государства справились со своей основной целью — смогли деанонимизировать и однозначно идентифицировать население.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Красовский, «Т1 Цифровая Академия»: Система обучения в России подстраивается под задачи работодателей

Россиянам отключат мобильные приложения Сбербанка на iPhone. Кого это коснется. Опрос

Обзор корпоративной почтовой системы Mailion

США объявили в розыск двоих россиян, обвиняемых в отмывании денег через криптобиржи. Награда $11 млн

Что ждут пользователи от российской системы ВКС?

В Россию вернулись нелегальные таксисты. Водители бегут от агрегаторов в «серую» зону и ищут пассажиров в Telegram и «Вконтакте». Опрос

Конференции

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор флагманских моделей бытовых кондиционеров Daichi, Midea и Kentatsu

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

6 российских сервисов-планировщиков на замену Notion: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: