После ареста Дурова Telegram стал блокировать пиратский контент за 10-20 минут вместо 1-2 дней. Но правообладателям этого недостаточно

Telegram теперь охотнее сотрудничает с правообладателями

Telegram стал проявлять куда меньшую терпимость к пиратскому контенту на платформе после ареста ее создателя Павла Дурова. Нелегально распространяемый через мессенджер спортивный видеоконтент теперь удаляется модераторами гораздо быстрее, чем раньше пишет TorrentFreak.

В интервью французской газете Le Figaro Эрве Лемэр (Hervé Lemaire), глава компании LeakID, специализирующейся на защите прав интеллектуальной собственности, заявил, что Telegram с недавних пор действительно начал более оперативно реагировать на запросы со стороны правообладателей.

Одновременно с этим распространители нелегального контента – в частности, пиратских трансляций спортивных мероприятий – стали проявлять на платформе существенно меньшую активность. Лемэр утверждает, что по крайней мере три крупных распространителя материалов такого рода прекращают свою деятельность.

По словам спикера, если ранее у команды Telegram уходило от одних до двух суток на удаление пиратских материалов в ответ на требования со стороны правообладатели, то после начала сотрудничества с властями Франции время ожидания от отправки запроса до исчезновения нелегального контента сократилось радикально – всего до 10-20 минут.

Заявления руководителя LeakID согласуются с наблюдениями компании beIN Sports, владельца мультинациональной сети спортивных телеканалов, который входит в структуру катарского медиахолдинга beIN, отмечает TorrentFreak.

«Мы и правда обратили внимание на значительное снижение количества трансляций пиратского контента в Telegram за последние несколько дней, – говорит Сара Д’Арифат (Sarah d’Arifat), директор beIN Sports по правовым вопросам. – Однако пока еще слишком рано делать какие-либо выводы, хотя мы и надеемся на то, что тенденция подтвердится».

Далекоидущие выводы делать рано

Глава LeakID тоже не спешит делать поспешные выводы, несмотря на наличие поводов для сдержанного оптимизма. Лемэр считает, что лакмусовой бумажкой эффективности мер по борьбе с пиратством, принимаемых Telegram, станет ближайшее спортивное событие общеевропейского или общемирового масштаба.

Мероприятия вроде Чемпионата мира по футболу, как правило, привлекают зрительскую аудиторию значительно большего размера, нежели регулярные матчи национальных чемпионатов, соответственно и желающих бесплатно следить за противостоянием национальных сборных на футбольном поле в прямом эфире тоже будет больше, как и стремящихся на этом заработать. Одновременный запуск огромного числа пиратских стримов, вероятно, станет серьезным испытанием для Telegram.

Впрочем, времени на оттачивание навыков борьбы с незаконными трансляциями у платформы предостаточно – ближайший Чемпионат мира по футболу пройдет в июне-июле 2026 г. на территории США, Канады и Мексики.

Правообладатели хотят большего

Отдельные правообладатели, такие как Профессиональная футбольная лига Франции (Ligue de Football Professionnel, LFP) хоть и признают существенный прогресс в сфере обработки запросов на удаление пиратского контента Telegram, считают его недостаточным.

Специфика борьбы с незаконной ретрансляцией спортивных мероприятий в целом и футбольных матчей в частности такова, что реакция платформы на запуск стрима должна быть сверхбыстрой. Сегодня футбольный матч лиги в среднем длится чуть более 100 минут, следует из данных, опубликованных CIES Football Observatory. Блокировка интернет-платформой пиратской трансляции даже спустя 20 минут после получения жалобы от правообладателя означает, что зрители стрима к моменту его остановки уже успели посмотреть почти половину первого тайма игры.

При этом, как отмечают в LFP, время реакции Telegram на жалобы все еще колеблется в широком диапазоне от нескольких десятков минут до нескольких часов. Блокировка же пиратских трансляций матчей двух основных дивизионов системы футбольных лиг Франции Ligue 1 и Ligue 2 спустя несколько часов, то есть после фактического завершения мероприятия, в большинстве случаев не имеет смысла.

Таким образом, в представлении LFP и организаций, выполняющих аналогичные функции, Telegram, видимо, должен реагировать на жалобы в течение считанных минут или даже секунд после их поступления. Как именно система, способная на столь быстрый отклик, может быть устроена технически, TorrentFreak не уточняет.

Впрочем, гипотетическая победа над пиратством в Telegram не положит конец пиратскому движению. Лемэр признает, даже если мессенджер Дурова станет для пиратов непригодной платформой, они все равно найдут себе иное прибежище.

«Все платформы должны играть в эту игру. Telegram – это шаг. Это не конец войны», – отмечает глава LeakID.

Другие успехи Telegram на поприще борьбы с интернет-пиратством

В конце сентября 2024 г. CNews писал, что Telegram начал цензурировать официальный англоязычный канал крупнейшей электронной пиратской библиотеки в мире Z-Library. Модерации подверглись новые и старые сообщения, опубликованные канале с более чем полумиллионом подписчиков.

Арест Павла Дурова и уступки со стороны Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров во Франции, гражданином которой он является, обвиняется в ряде преступлений, связанных с организованной преступностью в мессенджере.

Дурова задержали вечером 24 августа 2024 г. в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвинили в шести правонарушениях, в том числе ему вменили администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Позднее Дурова освободили под залог, запретив покидать территорию Франции.

В середине сентября 2024 г. Liberation написала, что Telegram начал сотрудничать с правоохранительным органами республики. После этого другие страны ЕС тоже направили в компанию запросы в рамках расследования киберпреступлений, сообщила газета Le Figaro.