Российский сервис видеосвязи запустил онлайн-доски на замену Miro

В сервис «Толк» можно перенести все доски из Miro

Онлайн-доски встроены в сервис бесшовно. ИТ-отделу организации не придется вкладывать ресурсы в интеграцию решений, а сотрудникам — создавать новые учетные записи и тратить рабочее время, чтобы переключаться между разными приложениями.

«Толк» интегрируется с SSO, поэтому для входа в сервис можно использовать корпоративную учетную запись. «Толк» внесен в реестр отечественного ПО, вся информация надежно хранится на серверах в России.

Уже сейчас пользователи «Толка» могут перенести в сервис все созданные доски из Miro, просматривать контент и не переживать о данных. Ограничений по количеству материалов нет, инструмент доступен пользователям сервиса бесплатно.

"Контур Толк" Уже сейчас пользователи «Толка» могут перенести все созданные доски из Miro , просматривать контент и не переживать о данных

В следующем обновлении появится возможность редактировать доски до встречи и на созвонах вместе с коллегами. Можно будет рисовать, писать, добавлять стикеры, фигуры, изображения и выделять элементы цветом.

«Толк» позволит организатору заранее подготовить онлайн-доску к работе. Например, добавить нужное количество стикеров для мозгового штурма. Во время обсуждения достаточно будет выбрать созданную доску из списка: писать на ней смогут все коллеги, которые подключатся к созвону.

После встречи участники получат доступ к доске вместе с другими артефактами: перепиской из чата, результатами опроса, записью с расшифровкой. Пользователь сможет в любой момент восстановить контекст обсуждения или продолжить работу с доской асинхронно. А еще — задать настройки доступа к доске и поделиться материалом в мессенджере.

Инструмент позволит специалистам российских компаний вести проекты и фасилитационные сессии, преподавателям — разнообразить удаленные занятия с учениками. Можно использовать доски во время созвонов и при подготовке к ним.

Перенесите онлайн-доски из Miro в «Толк» прямо сейчас. Переходите по ссылке, чтобы получить бесплатный доступ к сервису.

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