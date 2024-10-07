YouTube конец? Дуров взялся за создание видеосервиса прямо внутри Telegram

В Telegram появится собственный видеосервис, своего рода полноценный аналог YouTube. Он позволит воспроизводить предзаписанные ролики и смотреть видео в прямом эфире. Создать новый сервис предлагается сторонним разработчикам в рамках конкурса с призовым фондом $50 тыс. Проект действительно может заменить YouTube, по меньшей мере в России, поскольку Telegram, в отличие от него, в стране не замедляется.

YouTube от Дурова

Telegram намерен в обозримом будущем обзавестись встроенным полноценным видеосервисом с возможностью воспроизведения роликов и проведения прямых эфиров. С этой целью мессенджер, созданный основателем соцсети «Вконтакте» Павлом Дуровым, ищет разработчиков медиаплеера в рамках конкурса с призовым фондом $50 тыс. (около 4,75 млн руб. по курсу ЦБ на 7 октября 2024 г.).

Разработчики должны будут выдать медиаплеер с поддержкой потоковой передачи аудио и видео по технологии HLS. Одно из важнейших условий конкурса – утилита создается для платформы Apple iOS, но, вероятнее всего, после внедрения нового плеера в Telegram он появится также и на Android, и в настольной версии мессенджера.

Медлить нельзя

Судя по всему, разработчики Telegram намерены встроить новый медиаплеер в мессенджер в самом ближайшем будущем. На это явно намекают действующие правила конкурса – состязание продлится лишь до 25 октября 2024 г., то есть будет идти всего лишь около трех недель.

Christian Wiediger / Unsplash Telegram готовится стать еще более универсальным сервисом

От разработчиков требуется, чтобы их плеер работал стабильно и не снижал производительность мессенджера. Лимиты по количеству участников конкурса не заявлены, но главный приз, по всей видимости, получит лишь один. Об утешительных призах в описании условий информации нет

Разработчики будут должны создать плеер, который будет способен работать даже на очень древних устройствах – по-видимому, Telegram хочет добиться максимально широкого охвата аудитории. В рамках состязания нужно будет создать плеер, который без труда сможет воспроизводить видео не только на новейшей iOS 18, но и даже на совсем уж старой iOS 12 шестилетней давности.

Победитель конкурса получит не только деньги. Ему также предложат стать частью команды разработчиков Telegram.

Победитель будет определен в ноябре 2024 г.

Все как в YouTube

К моменту выпуска материала в Telegram уже был встроенный медиаплеер под названием AVPlayer. Участники конкурса должны будут создать ему замену, которая сможет не только работать быстро, но и в автоматическом режиме переключаться между доступными видеопотоками, основываясь на данных о скорости подключения к интернету. Также должен быть доступен ручной режим переключения.

При этом веб-интерфейсом плееру пользоваться нельзя – он должен работать исключительно в составе приложения Telegram для iOS, и никак иначе. Все то же самое умеет и фирменное приложение YouTube для iOS и Android. Но стоит отметить, что веб-версия у YouTube тоже имеется, притом как настольная, так и мобильная. Она позволяет смотреть ролики без авторизации, не оставляя следов своего присутствия.

Важно подчеркнуть: существует вероятность, что Telegram создает новый видеоплеер не в пику YouTube, а просто с целью улучшить собственный сервис. По отзывам ряда пользователей мессенджера, на iOS нынешний штатный плеер Telegram не всегда работает стабильно. Однако это не объясняет ту спешку, с которой Telegram создает замену AVPlayer.

Свет в конце тоннеля для россиян

Если Telegram действительно обзаведется плеером, не уступающим по своим возможностям YouTube, это придется как нельзя кстати. YouTube в России замедляется с июля 2024 г., что лишает россиян доступа не только к развлекательному контенту, но и к миллионам видеороликов с ответами на вопросы и инструкциями. В России есть множество суверенных видеосервисов – Rutube, «VK Видео» и пр., но все они вместе взятые не способны предоставить россиянам сколько-нибудь схожие объемы контента.

Telegram в этом плане может стать отдушиной, так как это международный, а не российский мессенджер. У него около 1 млрд пользователей по всему миру. При этом Telegram к моменту выхода материала в России не замедлялся и не блокировался.

Впрочем, у сервиса уже был опыт присутствия в «черном списке» Роскомнадзора – его внесли в него в апреле 2024 г. и исключили лишь в июне 2020 г.