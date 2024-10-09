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«МТС Линк» намерен запустить комплексную платформу обучения

«Вебинар Технологии», разработчик экосистемы сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», объявляет о запуске нового направления и начале работы над комплексной платформой для корпоративного обучения. По расчетам «МТС Линк», внедрение решения поможет повысить эффективность усвоения материала сотрудниками на 22%. 

Новая платформа обучения

«МТС Линк» приступил к созданию комплексной платформы для корпоративного обучения. Новая платформа от «МТС Линк» позволит повысить эффективность всех видов корпоративных образовательных программ, а также внешнего обучения для клиентов и партнеров. Платформа будет включать в себя линейку цифровых продуктов для бизнеса любого размера, инструменты сквозной аналитики, а также ряд сервисов на базе искусственного интеллекта. Компания также будет предлагать кастомизированные отраслевые решения, в том числе для госсектора.

фото: AndrewLozovyi / Фотобанк Фотодженика
«МТС Линк» приступил к созданию комплексной платформы для корпоративного обучения

Первым шагом к запуску платформы станет масштабное обновление сервиса «МТС Линк Курсы», которое состоится в четвертом квартале 2024 г. В «Курсах» пользователи увидят больше инструментов на основе искусственного интеллекта, обновленный интерфейс, улучшенный конструктор форм, тестов и опросов.

От обучения к цифровому HR

В планах разработчика — расширение функциональности платформы и создание единого цифрового пространства, включающего в себя не только решения для обучения, но и сервисы для онборинга, целеполагания и оценки эффективности сотрудников, создания карьерных траекторий и других HR-процессов.

«Наша компания занимается решениями для обучения более 15 лет — платформа для вебинаров стала нашим первым продуктом, и сегодня ее высокие позиции на российском рынке подтверждают как клиенты, так и эксперты отраслевых рейтингов. Мы не хотим останавливаться на достигнутом и приняли решение усилить направление, чтобы предлагать нашим заказчикам цельную экосистему, включающую в себя все аспекты корпоративного обучения. Для этого мы провели ряд исследований рынка и опросов клиентов, а также создали новый бизнес-юнит. Уверены, что наша глубокая экспертиза в сервисах для обучения и коммуникаций позволит нам задавать стандарты рынка корпоративного обучения в России», — сказала директор бизнес-юнита «Обучение» «МТС Линк» Марта Леман.

С 1 октября 2024 года бизнес-юнит «Обучение» «МТС Линк» предлагает специальные условия пользователям при приобретении доступа к комплексу решений «МТС Линк» для обучения: сервисам «Курсы», «Вебинары» и «Доски». Пользователи получат доступ к конструктору онлайн-курсов, сервису для проведения вебинаров на 5000 слушателей, функциям для сбора аналитики, а также интерактивным инструментам для вовлечения: онлайн-доскам, тестам и опросам.

erid:LjN8KM6bdРекламодатель: ООО «ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ»ИНН/ОГРН: 7707340808 / 1157746417575Сайт: https://mts-link.ru/

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