На Украине арестован создатель VPN, позволявшего ходить на российские сайты. Ему грозит срок 15 лет

На Украине арестован человек, разработавший и управлявший VPN-сервисом, дававшим доступ к заблокированному в стране российскому интернету. Оборудование изъято, работа сервиса остановлена. Арестованному грозит 15 лет тюрьмы.



Просмотр российских сайтов вне закона

Киберполиция Украины арестовала 28-летнего мужчину, управлявшего VPN-сервисом, позволяющим получать с территории страны доступ к российскому сегменту интернета, сообщил Bleepingcomputer.

В ходе связанных с задержанием обысков в Хмельницком и Житомире полиция изъяла серверное оборудование, компьютеры и мобильные телефоны. В настоящее время полиция анализирует данные, надеясь выявить сообщников или «российских агентов», якобы взаимодействовавших с оператором VPN-сервиса.

Имя арестованного не уточняется. Автор статьи называют его «хакером-самоучкой», который в интернет-сообществах представлялся разработчиком проекта. Ему грозит срок до 15 лет лишения свободы по обвинению в нарушении части 5 статьи 361 Уголовного кодекса Украины.

wirestock на Freepik Разработчика VPN-сервиса будут судить и могут дать до 15 лет лишения свободы

Доступ к рунету в стране запрещен в связи с ограничениями и санкциями, введенными Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Местные интернет-провайдеры обязаны блокировать доступ к российским сайтам.

VPN-бизнес на дому

Подозреваемый, по данным полиции, управлял VPN-сервисом, который издание называет «мошенническим», с автономного сервера, расположенного в его квартире.

Он также арендовал серверы в других странах — в Германии, Франции, Нидерландах. На основании того, что какой-то из арендованных серверов находился в России, украинская полиция заявила о подозрениях в том, что российские спецслужбы имели доступ к информации о пользователях сервиса.

Издание называет сервис крупным и приводит данные полицейских: «Стартап позволял получить доступ к более чем 48 млн IP-адресов российского сегмента интернета, обойдя санкции СНБО». Следствие установило также, что суточный объем сетевого трафика превышал 100 Гбайт.

VPN-сервис был создан, как выяснило издание, вскоре после начала российской СВО и рекламировался через каналы Telegram и соответствующие интернет-сообщества.

Блокировки VPN-сервисов в России

В России законы не запрещают работу VPN-сервисов, но обязывают их ограничивать доступ к к противоправным ресурсам интернет-ресурсам. За несоблюдение этого требования Роскомнадзор блокирует доступ к популярным VPN-сервисам еще с 2021 г. десятками, но сохраняется возможность пользоваться остальными. Рост загрузок VPN-сервисов с начала весны 2024 г. вырос примерно на 30%.

В начале сентября 2024 г. власти США призвали американские технологические компании (Google, Microsoft и Amazon) помочь обеспечить серверными мощностями спонсируемые Штатами VPN-сервисы для «удовлетворения быстрорастущего спроса».

Россия расценила поддержку США VPN-сервисов, которые используются для обхода официальных интернет-блокировок в нашей стране, как вмешательство в свои внутренние дела. Такое заявление сделала тогда «Известиям» официальный представитель МИД Мария Захарова.