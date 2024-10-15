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«Ростелеком»: в России могут отключить Gmail, Google Maps и Google Play

Россияне могут столкнуться с полной блокировкой сервисов Google на всех устройствах Android. Учинить ее способен непосредственно Google, считают в руководстве «Ростелекома». По мнению топ-менеджеров оператора, в коде Android есть элементы, которые отвечают за блокировку целых стран.

Россия без Android

Россияне могут остаться без сервисов Google – их могут частично отключить единовременно во всей стране. Такого мнения, пишет ТАСС, придерживается заместитель президента – председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов. Его он высказал в интервью RTVI.

Речь в данном случае идет не о блокировках со стороны российских властей. По словам Халитова, сервисы Google может заблокировать и сам Google, если в его руководстве будет принято соответствующее решение.

К сервисам Google в данном случае относятся YouTube, Gmail, Maps, Play и пр. Они поставляются предустановленными с подавляющем большинством смартфонов под управлением Android.

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Solen Feyissa / Unsplash
будущее сервисов Google в России туманно

Стоит отметить, что речь в большей степени о блокировке именно сервисов, а не самой операционной системы Android. В то же время Халитов отметил, что в коде этой ОС вполне могут содержаться элементы, которые позволяют блокировать телефоны пользователей, в том числе и находящихся в России. К моменту выхода материала комментарии Google на счет не поступали, и не было ясности, есть ли у него подобные механизмы или нет.

Последствия? Какие последствия?

Android – это самая популярная операционная система в России, потому что не все россияне готовы покупать iPhone по цене около 100 тыс. руб. и отдают предпочтение в разы более доступным смартфонам Xiaomi, Redmi, Tecno, Realme и других популярных марок Доля Android на мобильном рынке России составляет 71,87% против 27,76% у iOS (StatCounter, сентябрь 2024 г.). Это означает, что потенциальная частичная или полная блокировка сервисов Google затронет подавляющее большинство россиян.

Но, в теории, ее воздействие может оказаться не таким уж и сильным. YouTube уже замедляется в России до таких скоростей, что пользоваться им почти невозможно, Gmail уже замечен в блокировке российских номеров телефонов в создании новых почтовых ящиков и восстановлении паролей к старым. У всех прочих сервисов есть свои российские аналоги – в стране есть и облачные хранилища, и навигаторы, и сервисы совместной работы над документами.

Единственное, у чего пока нет полноценного аналога – это у магазина приложений Google Play, и то лишь в плане количества доступных приложений. Но заменить его уже могут китайские Xiaomi GetApps и Huawei AppGallery, а также российский RuStore.

Напомним, что мир уже сталкивался с тотальной блокировкой сервисов Google. В 2019 г. интернет-гигант отлучил от них китайскую компанию Huawei, вследствие чего продажи ее смартфонов моментально обрушились, а сама она оперативно выбыла из топ-5 крупнейших производителей мобильных устройств. Попытка замены сервисов Google на собственные Huawei Mobile Services, предпринятая еще в конце 2019 г. особых успехов в глобальном плане пока не принесла.

Замены Android нет

Халитов подчеркнул, что Android создавался не в России и не является отечественной разработкой и технологически независимой платформой. «При желании, в моем понимании, как и YouTube, так и телефоны на базе Android, наши пользователи с определенными сложностями в использовании столкнуться могут», – сказал он (цитата по ТАСС).

Как именно Google может заблокировать десятки миллионов мобильных устройств в одной конкретно взятой стране, Халитов уточнять не стал.

В то же время заменить ОС Android к моменту выхода материала в России было нечем. Существует несколько отечественных мобильных платформ, но устройств под их управлением почти нет, как нет и достойного количества приложений для них. Самая известная мобильная ОС России, «Аврора», к примеру, на конец октября 2024 г. располагала набором лишь из около 80 нативных приложений и имела платный эмулятор Android-приложений. При этом системе уже шесть лет. Другими словами, если Google действительно способна заблокировать не только свои сервисы, но и непосредственно ОС Android, то переходить россиянам без потери в функциях и возможностях, кроме iOS, будет некуда.

Геннадий Ефремов

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