Криворукие борцы с пиратством оставили без «Google Диска» миллионы законопослушных пользователей

Итальянцев «отрезали» от Google Drive

В Италии по инициативе правообладателей под блокировку «случайно» попало популярное облачное хранилище файлов «Google Диск» (Google Drive), пишет TorrentFreak.

Как утверждает издание, IP-адрес 142.250.180.129 и одно из доменных имен (drive.usercontent.google.com), связанных с сервисом Google были внесены в автоматизированную систему борьбы с пиратством Piracy Shield около 19:00 (UTC +2 – центральноевропейское летнее время). Спустя уже полчаса у отдельных пользователей появились проблемы с доступом к сервису, а уже к 21:00 наблюдалось его практически повсеместное отключение.

Согласно данным из Google Trends, в первые три часа после блокировки топ-5 поисковых запросов пользователей из Италии включал такие слова как “google” и “drive” в комбинации с третьим из перечня “app” (приложение), “down” (недоступен), “accedi” (войти), “download” (скачать) и “one”. Последнее, вероятно, имеет отношение к сервису-конкуренту «Google Диск» – OneDrive корпорации Microsoft.

Исходя из этих данных, можно предположить, что внезапная блокировка «Google Диска» привлекла значительное внимание интернет-аудитории из государства, расположенного на территории Апеннинского полуострова и, возможно, заставила искать альтернативу сервису.

Не слишком оперативный откат решения

Вероятно, на каком-то из уровней цепочки принятия решений факт ошибочности блокировки был осознан ответственными лицами в первые несколько чесов, поскольку через некоторое время после возникновения проблем с доступом к сервису начался обратный процесс, который растянулся более чем на 12 часов. По состоянию на 7:00 20 октября более 13,5% пользователей интернета Италии был заблокирован доступ к «Google Диску» по IP-адресу, еще 3% – на уровне DNS, утверждает Джорджио Бонфильо (Giorgio Bonfiglio), главный технический менеджер по работе с клиентами в Amazon Web Services (AWS).

На момент публикации данного материала доменное имя «Google Диска» по-прежнему числится в базе данных заблокированных ресурсов Piracy Shield (piracyshield.iperv.it), как и связанный с ним IP-адрес, однако их статус изменился с «Активного» (“Attivo”) на «Удаленный» (“Rimosso”). Это свидетельствует о том, что процесс отката блокировки был инициирован «сверху», а не операторами услуг связи самовольно.

Как отмечает TorrentFreak, всем действующим лицам, вовлеченным в происшествие, «повезло», что тот произошел в период с субботы на воскресенье, когда бизнес-активность в стране не столь высока, как в будние дни, иначе его последствия могли быть куда более плачевными. Впрочем, реальные последствия инцидента пока остаются неизвестными, как и его фактические виновники. Мотивация последних также пока неизвестна. Что это – вопиющая некомпетентность ответственных лиц, досадная случайность или сознательный саботаж, еще только предстоит установить.

Piracy Shield и оплошности его операторов

В Италии действует такое техническое решение как автоматизированная система Piracy Shield, позволяющая правообладателям вносить доменные имена, отдельные IP-адреса, а также их диапазоны, ассоциированные с ресурсами, которые распространяют пиратский контент, в специальный реестр. Операторы связи, работающие на территории страны, ведут мониторинг этого реестра и осуществляют блокировку доступа абонентов к его содержимому.

Оператор платформы утверждает, что она позволяет добиваться блокировки контента в течение 30 минут с момента внесения адреса соответствующего ресурса в базу данных системы. Оперативность блокировки крайне важна для владельцев прав на трансляцию популярных спортивных мероприятий, например, футбольных матчей итальянской «Серии А».

Хоть общие сведения из реестра доступны всем желающим, процедурам включения и исключения ресурсов из него сильно не хватает прозрачности, отмечает TorrentFreak. В то же время получение более развернутой информации о блокировках, является крайне трудновыполнимой задачей, утверждает издание.

Система Piracy Shield запущена в начале 2024 г. во исполнение закона «О предотвращении и пресечении незаконного распространения контента, охраняемого авторским правом, через сети электронных коммуникаций» (принят 14 июля 2023 г., вступил в силу 8 августа 2023 г.).

Piracy Shield как инструмент борьбы с интернет-пиратством получила высокую оценку регулятора национальной телекоммуникационной отрасли Италии – AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni). Однако операторы системы за неполный год работы успели допустить сразу несколько серьезных оплошностей, помимо блокировки ресурсов Google.

В середине февраля 2024 г. Piracy Shield заблокировала ряд IP-адресов, принадлежащих сети доставки контента (CDN) облачного провайдера Zenplayer, которая, по всей видимости, использовались пиратами для нелегального стриминга видео. TorrentFreak писал, что «зацепило» и законопослушных пользователей сервиса.

В конце февраля 2024 г. по инициативе правообладателей был заблокирован IP-адрес 188.114.97.7, принадлежащий крупному сервису по защите веб-ресурсов Cloudflare. Блокировка могла навредить нескольким сотням тысяч сайтов, пользующимся услугами ИБ американского провайдера.

Штрафы для фицлиз за просмотр пиратского видео

В августе 2023 г. CNews писал о том, что властями Италии была одобрена инициатива, которая наделяет национального регулятора в сфере телекоммуникаций и авторских прав в интернете новыми полномочиями, среди которых – деанонимизация пользователей пиратских стриминговых сервисов. Как только их личность будет установлена, над ними повиснет угроза необходимости в добровольно-принудительном порядке пополнить бюджет страны на сумму до 5 тыс. евро.

Италии как государству это сулит поистине огромные поступления в бюджет ввиду гигантского количества тех, кто регулярно пользуется услугами пиратских IPTV и смотрит подпольные трансляции спортивных состязаний. Издание TechSpot сообщило, что доля любителей этих сервисов достигает 25% от общего числа граждан Италии, коих на начало 2023 г. насчитывалось около 58,8 млн. Иначе говоря, итальянская аудитория IPTV-сервисов достигает 14,7 млн человек. Если каждого из них деанонимизировать, поле чего каждому выписать максимально возможный штраф (5 тыс. евро), то в казну Италии поступит около $73,5 млрд.