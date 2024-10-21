«Не дождетесь!» Легендарная пиратская библиотека «Флибуста» чудом избежала гибели, несмотря на страшную болезнь основателя. Опрос

Пиратская онлайн-библиотека «Флибуста» продолжит работать. Основатель сервиса Stiver сообщил об оплате серверов. Месяц назад он объявил, что умирает от опухоли головного мозга, и что «Флибуста» может исчезнуть ввиду того, что серверы были оплачены всего на несколько недель вперед. Как долго теперь проживет «Флибуста», неизвестно, как нет данных и состоянии здоровья Stiver.

Закрытие «Флибусты» отсрочено

Создатель знаменитой пиратской онлайн-библиотеки «Флибуста» сообщил, что сервис продолжит работать «в стабильном режиме». «Сервера оплачены, сайт поддерживается, работаем в стабильном режиме», – говорится в новом сообщении.

CNews писал, что основатель «Флибусты», известный под псевдонимом Stiver (его реальная личность засекречена) в конце сентября 2024 г. уведомил весь мир о своем страшном диагнозе (глиобластома) и добавил, что серверы библиотеки оплачены всего лишь на пару недель вперед.

С момента запуска «Флибусты» в качестве девиза проекта использовалась фраза «Не дождетесь (с) Рабинович». Осенью 2013 г., когда на «Флибусту» начались гонения со стороны властей и правообладателей, девиз поменялся на фразу «А я не легенда», которую приписывают актрисе Лорен Бэколл (Lauren Bacall). Опубликованное в 2007 г. в газете «Известия» интервью с Лорен Бэколл носило название «Я не легенда. Не дождетесь».

Обновление публикации Stiver

По прошествии месяца с момента публикации сентябрьского сообщения Stiver о его проблемах со здоровьем«Флибуста» продолжает функционировать. Основатель портала не раскрыл никакую дополнительную информацию – ни о состоянии своего здоровья, ни о том, как быстро будет израсходована сумма, вложенная в оплату серверов.

Отметим, что сообщение о пролонгировании работы «Флибусты» – это не новый пост. Это лишь дополнение к предыдущему, в котором Stiver сообщил о своей болезни.

Слишком много тайн

В своем сентябрьском сообщении Stiver уведомил весь мир, что находится в больнице с диагнозом глиобластома. Это очень агрессивная форма рака головного мозга, однако в мире есть случаи успешного купирования опухоли без каких-либо серьезных последствий для пациента. В новом своем сообщении Stiver вообще не стал затрагивать тему своего здоровья, и к моменту выхода материала не было информации, идет ли он на поправку, или же его состояние ухудшается.

Глиобластома развивается очень быстро – от начальной до терминальной стадии эта опухоль разрастается, как правило, за считанные недели. В сентябре 2024 г. Stiver писал, что ему, возможно, тоже осталось всего несколько недель.

Нейросеть «Кандинский» «Сервера оплачены, сайт поддерживается, работаем в стабильном режиме»

В сложившейся ситуации нельзя исключать вероятность, что основатель «Флибусты» смог за столь короткое время найти преемника и передал ему руководство проектом. А поскольку реальная личность основателя библиотеки скрыта, новое сообщение, подписанное Stiver, мог написать уже совсем другой человек.

8 июля 2016 г. CNews писал, что личность Stiver, основателя библиотеки, была рассекречена. Его обнаружили в Германии – местные правоохранительные органы страны, проведя длительную проверку, в итоге приняли решение не возбуждать против него уголовного дело. Но ФИО, пол и гражданство Stiver в Сеть так и не утекли.

Бесплатно и для россиян

«Флибуста» существует с 2009 г. С самого начала он предлагал россиянам и жителям других стран полностью бесплатный доступ к огромной коллекции книг – к моменту выпуска материала их количество перевалило за 630 тыс.

«Флибуста» появилась сразу после того, как не менее известная онлайн-библиотека «Либрусек» стала платной. А поскольку «Флибусте» уже 15 лет, и он до сих пор работает, несмотря на все блокировки, у россиян явно есть интерес к чтению книг без необходимости платить книжным магазинам или подписочным сервисам.

Отлучить россиян от бесплатных книг и прочих изданий россиян пытались регулярно. Первая блокировка «Флибусты» случилась в сентябре 2013 г., спустя всего четыре года с момента запуска проекта.

Через несколько дней «Флибуста» стала вновь доступна россиянам без дополнительных изощрений. Так продолжалось более двух с половиной лет, покуда 1 июня 2016 г. Роскомнадзор не внес «Флибусту» в реестр запрещенных сайтов.

На этот раз ее блокировка оказалась «вечной», но у сервиса есть несколько зеркал, которые опытные российские пользователи без труда могут отыскать.

Заполучить в свою коллекцию всю библиотеку «Флибусты» можно при наличии свободного 500-гигабайтного SSD или жесткого диска. К моменту выхода материала объем библиотеки превышал 440 ГБ. При необходимости весь этот архив можно найти на просторах Рунета в открытом доступе. Как выяснила редакция CNews, при обновлении библиотеки выкачивать весь объем заново не потребуется – достаточно будет скачать новый модуль и конфигурационный файл.



