Рынок инженерного ПО показал в России рост впервые за два года

Рынок инженерного софта (преимущественно используется в работе критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также в строительстве и т.п.) в 2024 г. впервые за два года покажет рост. Рынок вернулся к росту впервые после падения в 2022 г. - 46 млрд руб. и 2023 г. - 41 млрд руб. Аналитики объясняют это тем, что машиностроение и строительная отрасль, где используется такое программное обеспечение (ПО), растут опережающими темпами относительно экономики России в общем.

Рост рынка

Рынок инженерного софта в 2024 г. впервые за два года покажет рост на 20% и составит 50 млрд руб. Об этом следует из опубликованных в конце октября 2024 г. данных от Strategy Partners.

Рынок вернулся к росту лишь в этом году впервые после падения в 2022 г. - 46 млрд руб. и 2023 г. - 41 млрд руб. Аналитики объясняют это тем, что машиностроение и строительная отрасль, где используется такое ПО, растут опережающими темпами относительно экономики России в общем. При этом показатели все еще не доходят до уровня 2021 г., когда эта сфера оценивалась в 65 млрд руб.

На текущий момент российские решения в области комплексных продуктов продолжают развиваться и совершенствоваться, находясь на стадии разработки и тестирования. Участники рынка обращают внимание, что тогда 2022-2023 гг. рынок формировался вокруг комплексных продуктов. Основными драйверами являются: рост строительного и машиностроительного рынка, опережающий рост валового внутреннего продукта (ВВП); расширенная господдержка; цели по импортозамещению и реализация крупных инфраструктурных проектов. К 2030 г. аналитики ожидают роста этого рынка до 74 млрд руб. (Без учета сегмента Product Lifecycle Management (PLM)-систем. ИТ-система, предназначенная для управления всем жизненным циклом продукта от идеи до вывода из эксплуатации), из которых 69 млрд руб. придется на выручку разработчиков и поставщиков ПО, а оставшаяся доля придется на услуги компаний.

Wikipedia Рынок инженерного программного обеспечения впервые за два года показал рост

Рынок технологии автоматизированного моделирования (ТИМ) составил 2,9 млрд руб. в 2023 г., к концу 2024 г. рынок вырастет до 4,4 млрд руб., что выше показателей 2022 г. Аналитики Strategy Partners прогнозируют восстановительный рост, который позволит отрасли вернуться на уровень 2021 г. через два года. Если на рынке появятся качественные решения, темпы роста в 2023–2030 гг. составят 32%, и в 2030 г. объем рынка достигнет 20,2 млрд руб.

Рынок сред общих данных (СОД) демонстрирует уверенный рост, обусловленный расширением отечественных разработок после ухода западных разработчиков и развитием строительной отрасли. В 2023 г. доля отечественных компаний в сегменте составила около 97%. Эксперты прогнозируют рост рынка в среднем на 12% ежегодно - до 9,3 млрд руб. к 2030 г.

Иностранные инженерные продукты в настоящее время все еще занимают большую долю в объеме используемых в России инженерного софта. По данным Strategy Partners, около 50–60% у крупного бизнеса и 20–30% у государственных компаний. Со слов генерального директора «Базис» Давида Мартиросова, сложности миграции на российские решения связаны с тем, что переходить на новые продукты как технически трудно, так и непривычно.

Ключевые участники рынка инженерного инженерного софта специализируются на разных сегментах и занимают 40% от общего объема рынка в России: «Аскон» (18%), «Нанософт» (13%), CSoft Development (6%) и «Топ Системы» (3%). При этом структура выручки от лицензий и услуг у компаний серьезно различаются. От 95% выручки от лицензий у «Нанософт» до 30-80% у других разработчиков. Российский разработчик инженерного ПО «Нанософт» является единственным в сегменте базовых систем автоматизированного проектирования (САПР), занявшем позиции ушедшего Autodesk и лидером по темпам роста выручки. С 2019 по 2023 гг. выручка компании у «Нанософт» увеличивалась в среднем на 70% ежегодно, а также у нее самый высокий показатель эффективности деятельности по операционной рентабельности около 52%.

По информации «Коммерсант», рост рынка сдерживают три фактора - инертность компаний, нехватка ИТ-специалистов и большое количество мелких игроков. Ведь только в сфере виртуализации, реестр отечественного ПО насчитывает около 50 компаний-разработчиков. Хоть все ИТ-решения от российских разработчиков идут примерно в одном направлении, но ресурсы рынка в целом в России тратятся неэффективно.

Главные причины импортозамещения

В 2023–2024 гг. Европейского союза (ЕС) и Соединенные Штаты запретили поставку в Россию систем автоматизированного проектирования, например AutoCAD, и другого ПО для промышленности и управления предприятием. США объявили о расширении санкций в отношении России, коснувшемся российского технологического сектора. Согласно постановлению Министерства финансов США, запрещается без получения лицензии Минторга США предоставление лицам в Россию услуг в сфере ИТ-консультирования и проектирования, услуг ИТ-поддержки, облачных услуг и предоставление ПО для управления предприятием, а также проектирования и производства.

Ограничения распространяются на поставку ПО и его обновлений для промышленных процессов и управления предприятием, включая САПР и системы автоматизированного проектирования (CAD)-системы, ИТ-системы планирования ресурсами предприятия (ERP), управления и взаимодействия с клиентами (CRM) и бизнес-аналитики (BI) и т.д. Новое постановление вступило в силу 12 сентября 2024 г.

В сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США отмечено, что ограничения не распространяются на гражданские телекоммуникации. Несмотря на новые запреты, OFAC продолжает сохранять разрешения на определенные операции в сфере телекоммуникаций и интернета, а также гуманитарные операции.

Запрет на объектах КИИ иностранного системного ПО

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому госорганам запрещается использовать иностранное ПО на объектах КИИ с 1 января 2025 г. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации в марте 2022 г. До 1 января 2025 г. госорганам и госзаказчикам потребуется перейти на софт отечественной разработки.

Согласно указу президента, правительство в течение месяца должно утвердить требования к ПО, которое используется госорганами на объектах КИИ, а также правила согласования закупок иностранного ПО. Данные меры вводятся в целях обеспечения технологической независимости и безопасности КИИ России, сказано в указе.