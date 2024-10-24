ИТ-системы российских судов восстановлены после гигантского сбоя. Но лишь частично

Последствия огромного сбоя в ИТ-системах российской судебной власти, произошедшего в начале октября 2024 г., планировалось устранить не раньше 18 октября 2024 г. К 22 октября 2024 г. удалось восстановить лишь часть систем. Процесс ремонта находится в завершающей стадии.

Восстановить то, что сломано

ИТ-инфраструктура российских судов, серьезно пострадавшая от крупномасштабного сбоя в начале октября 2024 г., почти восстановлена. Об этом говорится на официальной странице Судебного департамента при Верховном суде России в отечественной соцсети «Вконтакте».

Как сообщал CNews, массовый сбой случился в начале октября 2024 г., но власти не стали раскрывать его причины, сославшись на то, что это лишь «инцидент информационной безопасности».

Согласно информации из открытых источников, причиной сбоя стала крупномасштабная хакерская атака. Ответственность за выход из строя судебной ИТ-инфраструктуры взяли на себя хакеры из группировки BO Team, пишет РБК.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области Починить ИТ-систему не могут уже более двух недель

Сразу после падения ИТ-инфраструктуры судов в Сети появился официальный документ судебного департамента при Верховном суде, подлинность которого была подтверждена, и в котором говорилось, что ремонтные работы должны занять минимум полторы недели – до 18 октября 2024 г. Сообщение в соцсети «Вконтакте» датировано 22 октября 2024 г., и в нем говорится лишь о частичном восстановлении, то есть за девять дней починить все не успели.

Работы еще ведутся

Также в сообщении указано, что процесс восстановления находится в завершающей стадии, и что вновь появился доступ к ГАС «Правосудие». «Завершаются работы по запуску ПТК ВИВ (отвечает за взаимодействие судов с государственными органами и организациями посредством СМЭВ: направление запросов, электронных исполнительных документов, электронных заказных писем)», – говорится в сообщении.

Вот только это лишь малая часть того, что было повреждено в результате «инцидента информационной безопасности».

Вследствие этого происшествия перестали открываться все сайты федеральных арбитражных судов на домене arbitr.ru, а вместе с ними – и сайты мировых судей на домене msudrf.ru. Также перестал работать модуль «Электронное правосудие» (ej.sudrf.ru), как и личные кабинеты работников судов.

Есть, над чем работать

Наряду с этим сбой повлиял на работу портала технической поддержки с внешними информационными системами и модуля «ЭПр-СМЭВ» (Электронное правосудие – Система межведомственного электронного взаимодействия, обеспечивает взаимодействие с порталом «Госуслуг»).

К моменту выхода материала сайты на домене arbitr.ru были восстановлены и открывались. Тем не менее, модуль «Электронное правосудие» (ej.sudrf.ru) по-прежнему не функционировал, как и весь домен sudrf.ru, а заодно и msudrf.ru. Сроки их восстановления неизвестны.

Тайное стало явным

Сбой в судебной системе выявил два не самых приятных факта. Первый – это общая незащищенность ИТ-инфраструктуры российских судов, раз ее можно вывести из строя более чем на две недели.

Второй факт – выяснилось , что телефония арбитражных судов, которая, к слову, тоже пострадала в результате «инцидента информационной безопасности», базируется на совсем уже древнем мессенджере Lync, который, к тому же, принадлежит американской корпорации Microsoft. Иными словами, в эпоху стремительного импортозамещеия одна из ветвей власти в России использовала устаревший сервис, разработанный компанией из недружественной страны.

Lync появился в 2007 г. и поначалу назывался Office Communicator. Название Lync сервис приобрел в январе 2011 г., а в сентябре 2015 г. Microsoft в очередной раз переименовала его – он стал известен как Skype for Business.

В августе 2021 г. была полностью прекращена поддержка онлайн-версии Skype for Business. Существующий клиент для настольных и мобильных ОС в последний раз обновлялся в марте 2023 г.

Причины, по которым арбитражные суды используют Lync и даже не его современный аналог Microsoft Teams, неизвестны. В России существует огромное количество суверенных мессенджеров, в том числе и корпоративных, которые на волне импортозамещения регулярно получают апдейты функциональности.