Роскомнадзор пригрозил заблокировать звонки через Telegram, WhatsApp и прочие мессенджеры

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) планирует блокировать звонки через иностранные мессенджеры, если те не выполнят новые требования по защите от мошенников, включая возможность ограничивать звонки из неизвестных источников.

Возможные ограничения

Роскомнадзор планирует блокировать звонки через иностранные мессенджеры, если те не выполнят новые требования по защите от мошенников, включая возможность ограничивать звонки из неизвестных источников. Об этом в конце октября 2024 г. пишет ТАСС. В настоящий момент данная инициатива находится в стадии предложения, но у ведомства есть технологическая возможность блокировать звонки через мессенджеры.

По словам главы ведомства Андрея Липова, мессенджеры могут продолжать функционировать, однако их звонки могут быть ограничены, если они не выполнят требования законодательства. Липов отметил, что это жесткая мера, которую Роскомнадзор рассматривает как одну из основных в борьбе с мошенническими действиями. Он также подчеркнул, что в России может быть разработан комплекс требований к мессенджерам, касающихся пропуска звонков. В частности, мессенджеры должны будут предоставить пользователям возможность самостоятельно регулировать прием звонков – например, блокировать звонки из-за границы или от неизвестных контактов.

До выполнения данных требований, Роскомнадзор может вводить временные запреты на звонки через определенные платформы. Пока не выполнил, звонки через тебя не смогут проходить, пояснил Липов. Он добавил, что данное регулирование будет обсуждаться уже в скором времени.

Unsplash - Dimitri Karastelev В Роскомнадзоре пригрозили блокировкой звонков в мессенджерах, но при одном условии

В Роскомнадзоре указали на то, что в настоящее время персональные данные в России собирают без какой-либо дальнейшей четкой цели их использования. При этом оператором персональных данных является любой, кто их обрабатывает.

О предложении ограничить возможность звонков через мессенджеры стало известно в июне этого года. Тогда глава управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Максим Прыткин в интервью «Российской газете» заявил о том, что в рамках борьбы с мошенничеством в России нужно разработать механизм взаимодействия операторов связи с владельцами социальных сетей, мессенджеров и различных приложений для идентификации их пользователей через номер телефона. Со слов Прыткина, полагаем, что для тех мессенджеров, которые откажутся от проверки достоверности номеров совместно с операторами связи, возможно применение мер по запрету совершения через них голосовых вызовов на территории нашей страны.

Ранее вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь заявил, что объем утечки персональных данных россиян за последние годы увеличился в шесть раз. Основной состав скомпрометированных данных: Ф.И.О., день рождения, номер телефона, электронная почта, адрес проживания, IP-адрес. Всеми этими данными могут воспользоваться мошенники, отметил он. Специалистам по информационной безопасности (ИБ) Сбербанка известно о более тысячи источников информации, в которых хранится более трех миллиардов записей о россиянах. Банк ведет мониторинг утечки данных, появляющихся в приватных каналах и публичном поле, к примеру, в 2020 г. было около 500 млн таких данных, за 2022 г. произошел прирост более миллиарда записей, в 2023 г. - 1,5 млрд.

Штрафы за утечку персональных данных

С 2022 г. утечки данных стали более масштабными, ведь только за февраль 2024 г. в сеть утекло практически столько же данных, сколько за 2022 и 2023 гг. вместе взятые. Государство отреагировало на это и запустило обсуждение законопроектов, направленных на усиленную мотивацию бизнеса к защите и сохранению данных. В этих законопроектах речь идет об ужесточении административных и уголовных наказаний, а также о введении оборотных штрафов за повторные правонарушения.

Утечка персональных данных – это инцидент, при котором персональные данные становятся доступными для посторонних лиц. Основные цели злоумышленников весьма тривиальны: продажа незаконно полученных баз, например, через даркнет или другие источники; организация шантажа, где мошенники требуют деньги у бизнеса, взамен обещая не выкладывать украденный контент или же данные в общий доступ; начиная с февраля 2022 г., к этому перечню добавились еще и идеологические мотивы.

Статистика утечек данных показывает растущую тенденцию. При этом злоумышленники предпочитают красть реже, но масштабнее, поэтому концентрируются на базах большего размера. К примеру, в 2022 г. было зафиксировано 168 таких случаев при 290 млн строк пользовательских данных, по данным «Лаборатории Касперского». Уже на следующий год имели место 133 утечки, содержащие в себе 310 млн строк пользовательских данных. В 2024 г. эта тенденция продолжает расти, ведь в феврале сотрудники Роскомнадзора заявили об утечке более 510 млн строк т.е. всего один ИТ-инцидент практически перекрыл собой два предыдущих года: 510 млн строк в 2024 г. против 540 млн строк за 2022 и 2023 гг. вместе взятых.