Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

CNews приглашает принять участие в конференции «Современный цифровой офис» 5 декабря 2024 года.

CNews приглашает принять участие в конференции «Современный цифровой офис» 5 декабря 2024 года.

Эффективность бизнеса зависит от двух основных факторов — наличия и квалификации сотрудников и организации их работы. Сотрудников не хватает, многие из них предпочитают работать удаленно. Для повышения их продуктивности нужны цифровые инструменты, которые позволят сделать работу удобной, производительной и одновременно контролируемой.

Не менее важная задача — дать сотрудникам возможность почувствовать себя членом команды, делающей одно большое значимое дело. Большое значение имеют условия работы — наличие удобных и безопасных инструментов, способных обеспечить не только эффективное, но и безопасное взаимодействие членов команды. Все эти решения объединяет современный цифровой офис.

Подробная информация на сайте.

Среди докладчиков на данный момент:

Виталий Слободин, руководитель направления развития ЭДО, «Росводоканал»;

Роман Налепов, директор по цифровизации, ГК «Основа»;

Ярослав Кабаков, директор по стратегии, ИК «Финам»;

Константин Саматов, член правления, Ассоциация руководителей служб информационной безопасности;

Ольга Шаталова, руководитель управления автоматизации и кадрового администрирования, Sokolov;

Юрий Степанов, начальник отдела Инструментов эксплуатации службы ПИК ГВЦ, РЖД.

Основные темы конференции

Современный офис

Каким должен быть современный офис?

Важнейшие инструменты коллективной работы.

Есть ли предел цифровизации бизнес-процессов?

Как мотивировать сотрудников использовать цифровые инструменты?

Как организовать удаленное рабочее место?

Особенности работы гибридных команд.

Технологии цифрового офиса

Цифровой путь сотрудника.

Цифровые HR-инструменты.

Современная цифровая корпоративная культура.

Инструменты удаленного доступа.

Средства коллективной работы.

Контроль за работой сотрудников.

Мотивация персонала — цифровые инструменты.

Мобильность как средство повышения эффективности работы.

Что можно поручить искусственному интеллекту?

Безопасные цифровые коммуникации.

Проекты и кейсы

Внедрение цифровых инструментов для сотрудников: делимся опытом.

Супераппы в современном офисе.

Что предлагают отечественные разработчики?

Какие инструменты можно разработать самостоятельно?

Как сделать цифровые сервисы удобными и востребованными?

Управление цифровым офисов.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 22000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей.