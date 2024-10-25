На создании российского чудо-планшета Чубайса из «Роснано» «похитили 13 миллиардов»

При создании российского планшета учрежденной АО «Роснано» компанией было похищено 13 млрд руб. Бюджетные деньги поступили в компанию от руководства компании. В рамках расследования уголовного дела задержан экс-гендиректор ООО «Пластик Лоджик». Окно возможностей, которое было у России в 2010-х гг., к сожалению, часто использовалось не для развития страны, а для личного обогащения.

Новые данные по делу

Свыше 13 млрд похищено в компании, занимавшейся созданием российского планшета, пишет «Российская газета». В настоящее время уже задержан бывший генеральный директор дочерней фирмы «Роснано» - ООО «Пластик Лоджик».

В настоящее время задержан бывший гендиректор дочерней фирмы «Роснано» - ООО «Пластик Лоджик» Борис Галкин. Его подозревают в хищении более 13 млрд руб. из бюджета страны. Деньги вывели под иностранные юрисдикции, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) России.

Как добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк газете «Известия», предварительно установлено, что по указанию бывших менеджеров «Роснано» на счета ООО «Пластик Лоджик» переведено более 13 млрд руб., полученных из бюджета России. При этом необходимый производственный и кадровый потенциал у недавно созданной фирмы отсутствовал.

Rusnano Бывший председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс и CEO компании Plastic Logic Индро Мукерджи (Indro Mukerjee) демонстрируют Plastic Logic 100 for Education

Строительство предприятия по выпуску планшетов должно было начаться в Зеленограде (административный округ Москвы в России), возведение завода оценивалось в 700 млн руб. Проект не реализовали, в последующие годы «Роснано» не удалось привлечь для него сторонних инвесторов. На 2023 г. завод так и не был построен, а полученные средства преступники вывели за рубеж. Оперативное сопровождение расследования ведут сотрудники ФСБ России. Следственные действия и розыскные мероприятия продолжаются.

Согласно данным ЦОС ФСБ в ходе сопровождения расследуемого следственным департаментом Министерства внутренних дел (МВД) России уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК России (присвоение или растрата в особо крупном размере), установлена причастность бывшего генерального директора ООО «Пластик лоджик» Галкина Бориса Юрьевича к хищению более 13 млрд руб. Сейчас Галкин находится в СИЗО и он не признает вину, утверждая, что не мог принимать решения самостоятельно.

ООО «Пластик Лоджик» была учреждена АО «Роснано» в 2010 г. и принимала участие в реализации инновационного проекта «Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения». Компания занималась созданием российского планшета. С 2020 г. Галкин скрывался от правоохранительных органов за рубежом, а в 2024 г. при въезде на территорию России был задержан сотрудниками органов безопасности.

«Роснано» создавалось 15 лет назад как инвестиционная компания. Ее задача - находить на рынке молодые перспективные фирмы, связанные с нанотехнологиями, вкладывать в них деньги и помогать им развиваться. В случае если молодая фирма добивается успеха – инвестор богатеет, ну а если фирма накрывается - вложенные в нее деньги вылетают в трубу.

В начале этого года «Роснано» начало процедуру банкротства «Пластик Лоджик». В «Роснано» намерены привлечь контролирующих лиц «Пластик лоджик» к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Также госкомпания планирует начать процедуру распределения имущества ликвидированного юридического лица. Как говорится в заявлении «Роснано», инициирование процедуры банкротства ООО «Пластик лоджик» связано с завершением оценки перспектив восстановления платежеспособности компании, проведенной командой «Роснано» для возврата первоначальных инвестиций. Мероприятие реализуется в рамках плана работы с инвестиционным проектом, и обусловлено требованиями законодательства, а также необходимостью оптимизации налоговых обязательств. Материалы о ходе реализации проекта дополнительно переданы в правоохранительные органы в рамках ст. 144 УПК РФ.

Разработчик гибкой электроники

Британская компания Plastic Logic была создана учеными для продвижения органических транзисторов и создания пластиковой электроники. На данный момент вся электроника в мире использует кремний, что имеет как свои плюсы, так и минусы. У пластиковой электроники есть ряд преимуществ, но главный ее недостаток дня сегодняшнего заключается в том, что пока ее просто не существует вне лабораторий. Задача компании была не только создавать пластиковую электронику, но и показывать, как она может применяться. В 2008 г. впервые устройства на основе «гибкого пластикового дисплея» были анонсированы британской Plastic Logic под названием Plastic Logic Reader и тогда они уже имели беспроводной интерфейс и поддерживали работу с файлами в форматах MS Office.

В декабре 2010 г. было официально объявлено о договоренностях по приобретению российской госкорпорацией «Роснано» доли в Plastic Logic и о постройке в Зеленоградской особой экономической зоне завода «гибких дисплеев» по технологиям компании. Таким образом, зеленоградская фабрика Plastic Logic должна была стать второй производственной площадкой компании. В 2010–2012 гг. «Роснано» инвестировало 7,1 млрд руб. в разработчика некремниевых дисплеев Plastic Logic, получив 43,84% его акций.

Уже в 2011 г. возглавлявший на тот момент «Роснано» Анатолий Чубайс, продемонстрировал Президенту России Дмитрию Медведеву электронный планшет Plastic Logic, который якобы должен был пойти в производственную серию для использования в школах и стоить 12 тыс. руб.

В 2013 г. «признаки мошенничества» - не единственное, что увидели аудиторы из Счетной палаты России в работе госкомпании «Роснано». Вот некоторые выводы Счетной палаты после проверки российской компании АО «Роснано»: расходы на оплату труда в расчете на одного человека за пять лет увеличились более чем в девять раз; ряд сделок обладают признаками отмывания и легализации средств; в рамках расходования средств «Роснано» допускаются сделки с заинтересованностью.

Как прокомментировал на то время главный научный сотрудник Института экономики Российской академии наук (РАН) и доктор экономических наук Никита Кричевский, структура «Роснано» создавалась как синекура для господина Чубайса. И огромные средства были направлены ему для того, чтобы он чем-то занимался и получал пенсию от своих трудов, коими он отметился в 90-е и «нулевые» года. А упор был сделан на нанотехнологиях, поскольку в «нулевых» эта тема была очень модной во всем мире. Профессор также напомнил и о том, что почти 14 млрд руб. «Роснано» потратило на создание предприятия по производству поликристаллического кремния, который применяется в солнечной энергетике. При этом Чубайс заявлял о том, что гарантий, что «Роснано» не провалиться с новым проектом, нет. И он как в воду глядел, ведь внезапно оказалось, что в Китае делают тот же продукт минимум в четыре раза дешевле, напомнил профессор.

Как говорил Анатолий Чубайс еще в 2018 г., «Роснано» ругают за то, что не удалось привлечь для строительства нового завода в России сторонних инвесторов, но с другой стороны, отказавшись строить завод по производству этих планшетов, мы предотвратили потери. При этом технологию не только сохранили, но и продолжаем развивать. Чубайс добавил, что как это ни парадоксально, сейчас производство гибкого планшета с нашим экраном запускают получившие дотации китайцы. И они являются крупнейшим покупателем наших гибких экранов Plastic Logic.

Технические характеристики устройства

Сам же гаджет представлял собой планшет с черно‑белым сенсорным 11 дюймовым дисплеем, который мог показывать любую текстовую и графическую информацию. Однако частота обновления экрана - три кадра в секунду (используется графитовая технология, как и в электронных ридерах) не позволяет проигрывать видео.

Размер чудо-планшета – 216х280х7.65 мм, вес 475 гр. На то время использовался процессор Marvell с частотой 800 МГц, но ограничением выступает скорость обновления экрана. Уже на то время в Plastic Logic использовали устаревшую технологию eInk первого поколения, в то время как большинство современных ридеров на то время, уже получили eInk Pearl, а цветные модели используют экраны с цветом – eInk Triton.