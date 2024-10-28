CNews приглашает на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 7 ноября 2024 года

CNews приглашает на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 7 ноября 2024 года.

CNews приглашает на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 7 ноября 2024 года.

CNews FORUM – самое крупное независимое мероприятие ИТ-отрасли в России. В этом году Форум пройдет в семнадцатый раз. Ежегодно в Форуме принимают участие владельцы, топ-менеджеры и ИТ-директора известных российских и зарубежных компаний. Общее количество участников Форума – более 1500 человек.

Главной темой CNews FORUM 2024 является обзор развития информационных технологий на ближайшие три-пять лет. В фокусе– ключевые тенденции и перспективы развития информатизации и цифровизации крупного бизнеса и госсектора.

Среди докладчиков секции на данный момент:

Вадим Григоренко, управляющий директор департамента информационных технологий, Россельхозбанк;

Илья Батай, директор по ИТ, Банк «Синара»;

Федор Лежнев, директор по ИТ, «Альфа Капитал»;

Иван Крутько, СDTO, «М.Видео-Эльдорадо»;

Максим Власов, директор по цифровизации, «Атомстройэкспорт»;

Руслан Погорелов, руководитель по инфраструктуре данных и управлению данными, Райффайзенбанк;

Максим Лобанов, директор по ИТ, ГК «Восток-Сервис»;

Андрей Князев, директор по бизнес-системам, «Мегафон»;

Антон Руденко, руководитель проектов развития GigaChat, SberDevices;

Георгий Подбуцкий, коммерческий директор, SL Soft;

Эдуард Федечкин, эксперт по системам бизнес-аналитики, Tern Group.

Основные темы секции

Как развивалась цифровая трансформация в России в 2024 г.

Цифровая трансформация и импортозамещение: союзники или конкуренты?

Экономический эффект цифровых преобразований.

Цифровые технологии от российских вендоров.

Крупнейшие цифровые проекты 2024 года.

Господдержка цифровых преобразований.

Сквозные технологии для российских предприятий.

Как сформировать команду и спланировать цифровую трансформацию?

Как преодолеть сопротивление цифровым преобразованиям?

Роль искусственного интеллекта в цифровых преобразованиях.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 30000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей.