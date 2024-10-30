Россиянам предлагают отказаться от Gmail. Пока только на «Госуслугах» и добровольно

Пользователям «Госуслуг», чьи профили привязаны почте на Gmail, стали приходить письма с рекомендациями по использованию другого почтового сервиса при работе с порталом. Им предлагают привязать профиль к почте на любом другом сервисе и рекламируют Xmail. Ранее Google ввел запрет на создание новых и восстановление старых ящиков на Gmail с использованием российских номеров телефонов.

Gmail здесь не в почете

Единый портал госуслуг (ЕПГУ, «Госуслуги») начал рассылать пользователям, чьи профили привязаны к почте на Gmail, электронные письма с предложением использовать какой-нибудь другой почтовый сервис. В этом же письме рекламируется проект Xmail, который развивает холдинг VK, у которого также в активе есть почтовый сервис Mail (ранее Mail.ru).

«Вы используете для доступа к "Госуслугам" почту @gmail.com. На нее приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля. Недавно компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать», – говорится в письме.

Тотального запрета на использование почты на Gmail в профиле «Госуслуг» пока нет

В конце сентября 2024 г. интернет-гигант Google действительно сломал функцию регистрации новых почтовых адресов на Gmail с использованием номеров телефонов российских операторов связи. 1 октября 2024 г. ограничения были отменены, возможно, временно. А немного раньше, в начале сентября 2024 г., он запретил восстановление доступа к старым почтовым ящикам, привязанным к российским мобильным номерам.

Любой другой адрес. Или не любой

В сообщениях, которые рассылают «Госуслуги», также сказано: «Защитите свою учетную запись: замените почту @gmail.com на любую другую. Укажите новый адрес в настройках личного кабинета». А уже в следующем абзаце упоминается почтовый сервис VK.

«При это можно воспользоваться сервисом @xmail.ru от российской компании VK. Он уже интегрирован с "Госуслугами"», – отмечено в сообщении.

Как сообщал CNews, сервис Xmail работает с августа 2023 г. Он пригодится для переноса писем из ящиков на зарубежных серверах, притом с сохранением прежнего логина. Как пишет «Хабр», спустя год с начала работы Xmail количество пользователей, перенесших свою почту из-за рубежа, приблизилось к 1,6 млн. Ежемесячно это количество увеличивается приблизительно на 140 тыс.

К моменту выхода материала отказ от почты на Gmail в качестве адреса, к которому привязан профиль на «Госуслугах», был исключительно добровольным. Пользователи имели право самостоятельно решать, сменить ли им электронную почту или продолжить пользоваться прежним ящиком. Также можно было проигнорировать упоминание Xmail и подключить к профилю адрес на другом сервере, отечественном или иностранном.

Уведомили не всех

К концу 2023 г. число зарегистрированных на «Госуслугах» пользователей достигло 109 млн человек, отмечено на сайте российского Минцифры. Ведомство не уточняет, сколько из них используют в качестве электронного адреса почту на Gmail.

В то же время доподлинно известно, что извещения с рекомендациями по использованию почты на другом сервисе приходят не всем из них. К примеру, сотрудник редакции CNews, в чьем аккаунте на ЕПГУ указана почта именно на Gmail, не получил ни электронное письмо, ни уведомление в личном кабинете.

Письмо «Госуслуг», в теории, может способствовать массовому отказу россиян от почты на Gmail, особенно на фоне внезапных санкций со стороны Google, потому что ЕПГУ – единственный портал, где собраны все госуслуги, а также персональные данные россиян. Потерять доступ к профилю из-за неработающей почты, вероятно, мало кому захочется.

В российском бизнес-сегменте уже начался масштабный отказ от почты на Gmail. Как пишут «Известия» со ссылкой на статистику ГК «Рунити» («Рег.ру», Ru-Center и др.), к концу лета 2024 г. количество корпоративных пользователей Gmail сократилось на 26% год к году. То же происходит и с почтой Microsoft на сервисе Outlook – за аналогичный период количество российских корпоративных профилей на нем сократилось на 40%. Microsoft ввела жесткие санкции против российского бизнеса и постоянно усиливает давление на него. Отказываясь от Gmail и Outlook, российские компании переходят на отечественные сервисы, указано в статистике «Рунити».