Dropbox увольняет каждого пятого сотрудника

Компания Dropbox объявил о своем решении сократить 20% рабочей силы, что коснется 528 сотрудников. В условиях растущей конкуренции со стороны таких компаний, как Box и Google Drive, Dropbox должен оперативно реагировать на изменения в корпоративном сегменте и предлагать более эффективные решения.

Сокращение штата

Компания Dropbox объявил о сокращении 20% своего штата, что эквивалентно 528 сотрудникам. О таких планах объявил генеральный директор Dropbox Дрю Хьюстон (Drew Houston) в блоге ИТ-компании. Компания ожидает, что расходы на выходные пособия составят от $63 до 68 млн.

Генеральный директор подчеркнул, что это связано с необходимостью оптимизации затрат и упрощением структуры команды. В условиях растущей конкуренции со стороны таких компаний, как Box и Google Drive, компания Dropbox должна оперативно реагировать на изменения в корпоративном сегменте и предлагать более эффективные решения. Точное число должностей, с которых будут уволены работники, составляет 528. По словам Хьюстона, сейчас компания находится в переходном периоде.

Этот шаг последовал за сокращением штата Dropbox на 16% в апреле 2023 г., которое затронуло 500 сотрудников. В то время Хьюстон писал, что сокращения были вызваны замедлением роста, экономическими трудностями и необходимостью инвестировать больше ресурсов и увеличивать численность персонала во все более конкурентную гонку за технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ). Недавние улучшения в инструменте Dropbox Dash, которые добавляют интеллектуальные корпоративные функции, свидетельствуют о том, что компания пытается адаптироваться к новым условиям рынка и остаётся конкурентоспособной. Хьюстон написал, что Dropbox сократит те направления своего бизнеса, в которые компания переинвестировала средства или показала низкие результаты, одновременно работая над созданием более эффективной структуры ИТ-команды.

Freepik - Ijeab Dropbox упраздняет более 500 должностей из-за стремления адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка

По словам Хьюстона, мы по-прежнему наблюдаем снижение спроса и макроэкономические трудности в нашем основном бизнесе, но внешние факторы - это только часть проблемы. Руководство компании слышали от многих из сотрудников, что наша организационная структура стала чрезмерно сложной, а избыточные уровни управления замедляют нашу работу, добавил гендиректор. Таким образом, недавние изменения в структуре команды Dropbox лишь очередной раз подчеркивают необходимость адаптации к условиям рынка и стратегического фокуса на новых технологиях.

Пострадавшие сотрудники будут получать зарплату в течение 16 недель, начиная со среды, 30 октября этого года, а также одну дополнительную неделю за каждый завершенный год работы в компании. Компания Dropbox прогнозирует, что сокращения приведут к финансовым затратам от $63 до 68 млн на выходные пособия и дополнительные льготы. В дополнение к этому ожидаемые дополнительные расходы в пределах $47-52 млн.

По данным Bloomberg, за последний квартал Dropbox смог привлечь лишь 63 тыс. новых пользователей, что значительно ниже средних показателей предыдущих лет. Тем не менее, многие эксперты считают, что эти финансовые действия могут быть шагом на пути к восстановлению и будущему росту, если они будут поддержаны правильной стратегией.

Проблемы роста и сокращение штата

Последние несколько лет стали для многих сотрудников роковым: крупные компании массово увольняют тысячи кадров. Под горячую руку попали и ИТ-специалисты. Согласно исследованиям Bloomberg, около 60% крупных компаний, столкнувшихся с замедлением роста, а также рассматривают сокращение штата как один из способов справиться с экономическими трудностями. Компания Dropbox, как и многие другие игроки в сфере технологий, не стал исключением. Важно отметить, что такие меры могут затруднить процесс восстановления, если ИТ-компании не смогут сохранить ключевых сотрудников.

Несколько лет назад мир накрыла не только пандемия COVID-19, но и массовые увольнения в ИТ - из-за онлайн-бума ИТ-компании нанимали много сотрудников, однако выдержать подобный поток смогли не все игроки. Уже в 2022 г. работу потеряли более 165 тыс. человек, а в 2023 - 263 тыс. по всему миру, и 20% из них - ИТ-специалисты.

Компания Amazon стала рекордсменом по количеству увольнений — под сокращения попали целых 18 тыс. человек начиная с 2021 г. Это затронуло сотрудников розницы и кадровиков из подразделения PTX.

Американская транснациональная холдинговая компания Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России). В 2022 г. компания уволила 11 тыс. человек (около 13% персонала), а весной прошлого года заявила о сокращении еще 10 тыс. сотрудников и о прекращении найма еще по 5 тыс. вакансий. И все для того, чтобы пережить кризис — высокие ставки по ипотеке и постоянно меняющуюся ситуацию в мире.

В январе 2023 г. Google объявила об увольнении 12 тыс. сотрудников. Однако компания поступила гуманно: после сокращения сотрудники получали зарплату минимум 60 дней, различные субсидии и отпускные. К тому же гигант оказывал помощь в трудоустройстве в другие компании.

Прошлым летом компания Microsoft уволила 10 тыс. человек. То же случилось и с сотрудниками GitHub, который с 2018 г. принадлежит Microsoft — штат уменьшился на 300 человек (10% персонала).

Кризис коснулся и китайского рынка, Xiaomi в 2022 г. компания сократила 6 тыс. человек со всеми нужными компенсациями и выплатами. А в этом году один из сотрудников анонимно рассказал, что китайская корпорация планирует новый раунд увольнений. Правда, руководство компании отрицают подобные слухи и заверяют о том, что сосредоточена лишь на рутинных кадровых перестановках.

Распространение ИИ затронуло почти все сферы — многие ИТ-гиганты уходят с головой в автоматизацию, использование облачных сервисов и других технологий. Нейронные сети сейчас могут закрывать многие задачи без помощи сотрудников.

*Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).