Mail.ru в 12,5 раз уменьшит «Облако» своих преданных пользователей. Бесплатные 100 ГБ им будут недоступны, хотя дарили их навсегда

Mail.ru лишит самых первых пользователей своего облачного хранилища бесплатных 100 ГБ. Такой объем сервис начал раздавать в 2013 г., обещая, что это навсегда. Теперь они встали перед выбором – или переходить на платный тариф, или довольствоваться бесплатными 8 ГБ.

Вечно – это не навсегда

Почтовый сервис Mail.ru отменил свое решение по предоставлению самым первым пользователям своего облачного хранилища 100 ГБ дискового пространства на бесплатной основе. Объявляя о таком жесте щедрости в 2013 г., Mail.ru подчеркивал, что пользоваться 100-гигабайтным облаком получившие его пользователи смогут всегда. 100 ГБ раздавали самым преданным пользователям, которые присоединились к проекту еще на этапе бета-тестирования, хотя были не обязаны это делать.

Однако теперь выясняется, что те, кто получил такой подарок, будут вынуждены вернуть его – 11 ноября 2024 г. объем их личного бесплатного облака на Mail.ru автоматически уменьшится до стандартных 8 ГБ. Первым внимание на это обратил «Хабр».

CNews писал, что о бесплатных 100 ГБ для самых первых пользователей облачного хранилища сервис Mail.ru сообщил в конце августа 2013 г.

© nikkimeel / Фотобанк Фотодженика Пользователей популярного сервиса ждут неприятные изменения

Количество пользователей, получивших в свое распоряжение «вечные» 100 ГБ, Mail.ru не уточняет.

Причины изменений

В редакцию CNews поступил схожий комментарий. Он приведен без изменений. «Текущие изменения коснулись менее 1% пользователей Облака. Cервисы Mail и их базовые функции остаются бесплатными для всех пользователей, как и квота 8 ГБ. Облако давно перестало быть диском для хранения данных – сейчас сервис предоставляет возможность быстро делиться файлами, работать с документами и использовать нейросеть для генерации контента. Поэтому мы регулярно пересматриваем нашу политику по тарифам, чтобы каждый мог найти подходящий для себя».

Важно отметить также, что потерять 100 ГБ можно было и раньше. Сотрудник редакции CNews владеет несколькими почтовыми ящиками на Mail.ru, к двум из которых было подключено 100-гигабайтное хранилище. В начале сентября 2024 г. на один из адресов поступило электронное письмо с предупреждением о скорой заморозке облака по причине его длительного неиспользования. После заморозки 100 ГБ автоматически превращались в 8 ГБ. Про возвращение прежних объемов в результате разморозки в письме ничего не сказано.

Письмо с сообщением о заморозке и сбросе объема облака со 100 до 8 ГБ

Редакция CNews обратилась к представителям Mail.ru и VK с вопросом, сможет ли пользователь, давно не заходивший в облако и пропустивший письмо о скором сокращении объема, восстановить свои данные в индивидуальном порядке после 11 февраля 2025 г., и ожидает ответа.

«Многие компании пересматривают свои тарифные сетки и условия предоставления услуг: бесплатные или привычные сервисы становятся ограниченными или платными, – сообщил CNews собеседник на российском ИТ-рынке. – К примеру, в 2020 г. Google принял решение кардинально изменить свою политику хранения данных, ограничив бесплатное безлимитное хранилище. В 2023 г. с аналогичной ситуацией столкнулись пользователи Яндекса: компания отключила безлимитную автозагрузку файлов. Это подчеркивает общую тенденцию на рынке цифровых услуг. Компании постепенно изменяют условия и вводят новые правила использования сервисов, предоставляя взамен больше возможностей для пользователей в рамках платной подписки».

Платное решение проблемы

Все те пользователи, которые получили 100 ГБ облачного хранилища в подарок, будут обязаны или выкачать все свои файлы, или заплатить Mail.ru по действующему тарифу – в противном случае информация будет безвозвратно утеряна.

До 11 февраля 2025 г. владельцы 100-гигабайтных облаков Mail.ru смогут скачать свои файлы или удалить их самостоятельно. Другие действия, будь то онлайн-просмотр или пересылка другому пользователю, будут отключены с 11 ноября 2024 г.

Возможность ничего не предпринимать и при этом сохранить свое облако и файлы в нем в целости существует, но она платная. На момент выхода материала минимальный тариф на облако Mail.ru составлял 199 руб. в месяц или 1296 руб. при оплате сразу за год. За эти деньги пользователь получит хранилище на 256 ГБ в дополнение к базовым 8 ГБ и возможность закачивать в облако файлы объемом до 100 ГБ. Отключение рекламы в почте и облаке – в бонус.

Есть и два других тарифных плана – 1 ТБ за 399 руб. или 2100 руб. при оплате сразу за год и 2 ТБ за 699 руб. или 3792 руб. при оплате сразу за год. Цены актуальны на 31 октября 2024 г.

А как же бесплатный терабайт?

Некоторые пользователи облака Mail.ru могли получить бесплатно и навсегда 1 ТБ дискового пространства. Акция длилась всего один месяц – с 20 декабря 2013 по 20 января 2014 г.

1 ТБ бесплатно и навсегда - 2024 году подобных акций уже нет

Выполнить нужно было всего лишь одно условие – требовалось установить фирменную утилиту сервиса на свой смартфон или компьютер. Отзывался ли подаренный объем в случае удаления приложения, в условиях акции указано не было.

К моменту выхода материала Mail.ru не сообщал, сколько людей тогда приняли участие в акции получили личный бесконечный и бесплатный 1 ТБ в облаке. Также не было информации, пройдут ли они через «раскулачивание», как и те, кому достались бесплатные 100 ГБ.