Telegram начал превращаться в видеоплатформу

Хоть в настоящее время видео в чатах до сих пор появлялись в том формате, в котором были загружены. Пользователи при этом часто были вынуждены скачивать гигабайты для просмотра короткого ролика. Но теперь уже серверы мессенджера Telegram станут сжимать популярные видеоролики в различные варианты качества, оптимизировать их и самостоятельно выбирать наиболее подходящее качество, исходя из скорости соединения.

Модернизация сервиса

Мессенджер Telegram сделал первый шаг к превращению в видеоплатформу. Об этом в своем Telegram-канале заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

По словам Дурова, до сих пор видео в различных чатах и каналах в Telegram отображались в том же формате, в котором они были опубликованы. Из-за этого пользователи были вынуждены ждать, пока их телефоны не скачают гигабайты данных и ролики полностью не прогрузятся. При этом проблемы возникали даже при просмотре коротких записей. Дуров рассказал и о последних сбоях в мессенджере, с сентября этого года серверы сервиса были на обновлении, поэтому иногда у мессенджера возникали сбои. С 1 ноября серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи, написал основатель Telegram.

Предприниматель уточнил, что благодаря этому нововведению мессенджер начнет автоматически выбирать, в каком качестве воспроизводить тот или иной ролик и помимо этого, в Telegram появилась ускоренная загрузка медиа. Теперь приложение автоматически выбирает оптимальное качество видео в зависимости от скорости интернет-соединения. Ключевую роль в данном процессе будет играть скорость интернет-соединения на устройствах каждого отдельного пользователя.

После обновления мессенджера пользователи также могут управлять скоростью при просмотре видео, смотреть время последнего изменения сообщений и многое другое. О том, что новые функции скоро появятся в Telegram, Дуров рассказывал еще в начале октября этого года.

Аудитория в России растет

Ежедневная аудитория Telegram в России достигла 61 млн пользователей, в то время как «ВКонтакте» ежедневно посещают 55 млн россиян. Об этом заявили летом этого года в Mediascope.

По данным исследовательской компании, за период с июня 2023 г. по июнь 2024 г. российская аудитория Telegram выросла почти на 10 млн человек. Аудитория «ВКонтакте» за тот же период увеличилась на 3 млн пользователей. В общей сложности россияне тратят 25% времени в интернете на социальные сети и мессенджеры.

Согласно статистике компании VK, владеющей «ВКонтакте» и «Одноклассниками», активная месячная аудитория «ВКонтакте» в первом квартале этого года выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 89 млн пользователей. Третье место по популярности среди российских пользователей занимает TikTok, чья ежедневная аудитория незначительно сократилась с 31 млн до 29 млн человек. «Одноклассники» сохранили свою аудиторию на уровне 19 млн ежедневных пользователей. Замыкает пятерку лидеров Instagram* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) с аудиторией в 6 млн пользователей.

Представители операторов связи отмечают значительную долю трафика, приходящуюся на соцсети и мессенджеры. По данным «Мегафона», в июне этого года 32% мобильного интернет-трафика абонентов пришлось на Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники» и TikTok. Аналитический сервис «Билайн.Аналитика» сообщает, что дата-трафик на эти платформы составил 22,5% от всего интернет-трафика за июнь этого года. Эксперты связывают рост аудитории Telegram и «ВКонтакте» с блокировкой в России глобальных соцсетей с американскими корнями.

Другие обновления

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о новых функциях мессенджера, включая возможность добавления фото или видео к уже отправленным сообщениям, что значительно упростит обмен медиа-контентом между пользователями. Дуров подчеркнул, что если пользователи забыли прикрепить фотографию, видеозапись или файл перед отправкой, теперь они могут легко добавить их при редактировании сообщения. Им больше не придется удалять сообщение и начинать все заново. Пользователи также смогут заменить фото или видео в сообщении на другое медиа при редактировании.

14 октября Дуров объявил о запуске функции Telegram Gateway, которая позволит бизнесу сэкономить на верификации телефонных номеров клиентов. Предприниматель назвал ее самым доступным способом аутентификации. Она обойдется всего в $0,01 за код в любой точке мира. Теперь компании могут сэкономить миллионы, отправляя проверочные коды своим пользователям через Telegram, отметил тогда Дуров.

Накануне разработчики Telegram анонсировали масштабное обновление, которое предлагает пользователям новые функции и улучшения. Среди которых возможность отправлять подарки за валюту Telegram Stars и многое другое. Например, пользователи мессенджера, которые обновили приложение, могут отправлять подарки за валюту Stars стоимостью от 15 до 100 звезд. Подарки могут быть анонимными для посторонних, так и общедоступными — получатель всегда будет знать, от кого поступил подарок.

Звезды появились в летом этого года, а пользователи могут покупать их т.е. внутреннюю валюту для оплаты цифровых товаров. Одну звезду в мессенджере оценивает в $0,01, это примерно 1 руб., но курс может поменяться в любой момент. По информации Bloomberg, таким образом Telegram догоняет конкурентов, которые уже давно ввели ИТ-инструменты монетизации контента. Ведь авторы смогут упрощать взаимодействие с аудиторией при создании платного контента.

Мессенджер Telegram расширил перечень нарушений для подачи жалобы на публикацию в каналах и групповых чатах, эта опция стала доступна после обновления приложения. К возможности пожаловаться на насилие, спам, порнографию, в том числе детскую, нарушение авторских прав, распространение персональных данных или другое с указанием оснований, добавили жестокое обращение с детьми, терроризм, незаконные товары, также появились ответы «не нравится» и «не нарушает закон, но надо удалить».

*Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).