В России ввели правила майнинга криптовалют и лимит электричества для майнеров
Правительство утвердило восемь нормативных актов, связанных с регулированием деятельности в области майнинга. Регулятором, вместо ранее планировавшихся Минцифры и Роскомнадзора, выступит ФНС. Лимит энергопотребления, при соблюдении которого физическое лицо сможет заниматься майнингом без включения в специальный реестр, составит 6 тыс. киловатт-часов в месяц.
Правила осуществления майнинга в России
Правительство утвердило восемь нормативных актов, призванных регулировать деятельность в России в области майнинга. Документы размещены на Портале официального опубликования правовых актов. Принятие нормативных актов было вызвано вступлением в силу закона о майнинге, принятого летом 2024 г.
Закон о майнинге
Закон, представляющий из себя поправки в Закон «О цифровых финансовых активах» ЦФА), определяет понятия майнинга, майнинг-пула, лица, организующего деятельность майнинг-пула, майнинговой инфраструктуры и оператора майнинговой инфраструктуры.
Также вводится понятие адреса-идентификатора – уникальной последовательности символов, предназначенной для учета в информационной системе приходных и расходных операций операций с цифровой валютой. Правительство получило право устанавливать запрет на майнинг на территории отдельных субъектов федерации или их отдельных территорий.
Российские резиденты смогут получать цифровую валюту в качестве встречного вознаграждения за товары и услуги, если она получена в результате выпуска цифровой валюты или получена лицом, организующим деятельность майнинг-пула, в качестве вознаграждения за подтверждение записей в информационной системе. В то же время запрещается реклама цифровых валют и товаров и услуг в целях организации их обращения, а также ЦФА с ограниченным обращением.
Российские индивидуальные предприниматели и юридические лица смогут заниматься майнингом с момента включения в соответствующий реестр. Физические лица смогут заниматься майнингом и без включения в реестр, если потребляемая ими электроэнергия не будет превышать установленных Правительством лимитов. Оператором майнинговой инфраструктуры могут стать индивидуальные предприниматели и юридические лица после включения в соответствующий реестр.
ФНС в качестве уполномоченного органа
В первой версии закона предполагалось, что оба реестра – лиц, осуществляющих майнинг, и операторов майнинг-пулов – будет вести Минцифры. Но в октябре в Закон «О ЦФА» были одобрены поправки, согласно которым оператором обоих реестров станет Федеральная налоговая служба (ФНС).
Также ФНС были переданы функции по контролю за соблюдением требований к майнинг-пулу, операторам майнинговой инфраструктуры и лицам, которые запрещено заниматься майнингом. Ранее этим должен был заняться Роскомнадзор. Кроме того, ФНС стало уполномоченным органом по сбору сведений о получение майнера цифровой валюты и их адресов-идентификаторов.
Предыдущая версия закона предусматривала, что адрес-идентификатор будет предоставлять Росфинмониторингу, ФНС, Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Росимуществу по их запросам в порядке, установленным Правительством. В текущей версии закона говорится, что адрес-идентификатор будет предоставляться федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ), органам прокуратуры, дознания, предварительного следствия и органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельностью. Также операторам майнинговой инфраструктуры запретили оказывтаь услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не включенным в реестр лиц, занимающихся майнингом.
Лимит электроэнергии для майнеров-физических лиц
Согласно постановлению Правительства «Об установлении лимита энергопотребления при осуществлении цифровой валюты без включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, физическими лицами – гражданами России, не являющимися гражданами России», соответствующий лимит установлен в размере 6 тыс. киловатт-часов в месяц. Лимит также распространяется на деятельность в составе майнинг-пула.
Запрет на осуществление майнинга на определенной территории
Постановление Правительства «Об установлении запрета на осуществление майнинга цифровой валюты в отдельных субъектах РФ» предполагает, что Правительство может устанавливать такого рода запреты в случае наличия в отдельных регионах или в отдельных территориях существующего и прогнозируемого дефицита электрической энергии и мощности. В том числе установление запрета возможно в случае отнесения их в соответствие с последними утвержденными схемой и программой развития электроэнергетических систем России к территориям технологически необходимой генерации или в случае обращения высшего должностного лица субъекта федерации.
Решение будет приниматься на основании предложений Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Для этого системный оператор электроэнергетических систем России направляет заключение о существующей и прогнозируемой режимно-балансовой ситуации в отдельных регионах или на отдельных территориях с указанием существующего и прогнозируемого дефицита электрической энергии и мощности. В решение о запрете майнинга на отдельных территориях должны быть указаны данные территории, срок введения запрета и срок его действия.
Предоставление адресов-идентификаторов госорганам
Следующий документ, утвержденный Правительством – «Правила предоставления адреса-идентификатора федеральным органам исполнительной власти, органам прокуратуры, органам дознания и органам предварительного следствия, органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность». Такого рода адреса должны будут предоставляться уполномоченной организацией по запросам соответствующих органов в течение трех дней. В запросе должны быть указаны наименование цифровой валюты, в отношении которой необходим идентификатор, и наименование соответствующей информационной системы.
Правила ведения реестров майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры
Также Правительство установило Правила ведения реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, и Правила ведения реестра операторов майнинговой инфраструктуры. Оба реестра не будут публиковаться в интернете. Их содержимое будет доступно органам государственной власти, судам Центробанку, территориальным сетевым организациями, системному оператору электроэнергетических систем России и иным государственным органам посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
ФНС, являясь оператором обоих реестров, должно будет вносить в них изменения в течение одного рабочего дня с момента наступления соответствующих оснований. Технические ошибки должны исправляться в течение пяти рабочих дней с момента их обнаружения.
В реестрах, помимо идентификационных данных, быть указаны: точки поставки электрической энергии, используемые в отношении технических и программно-аппаратных средств, используемых для осуществления майнинга цифровой валюты; максимальная мощность технических и программно-аппаратных средств, используемых для осуществления майнинга; адрес фактического расположения технических и программно-аппаратных средств, используемых для целей майнинга цифровой валюты; наименование территориальной сетевой организации, к сетям которой присоединены технические и программно-аппаратные средства, используемые для осуществления майнинга цифровой валюты.
В реестре операторов майнинговой инфраструктуры дополнительно должна быть указана: доменное имя сайта в сети интернет; информация о наличие на праве собственности или ином законном основании принадлежащего оператору майнинговой инфраструктуры объекта по производству электрической энергии; максимальная мощность, предоставляемая оператором майнинговой инфраструктуры каждому лицу, осуществляющему майнинг цифровой валюты, для потребления электрической энергии техническими и программно-аппаратными средствами, используемыми для осуществления майнинга цифровой валюты. В реестре лиц, осуществляющих майнинг, в отношении юридических лиц должны будут указываться сведения о лицах, владеющих прямо или косвенно более чем 25% в их уставном капитале, а также о бенефициарах (конечных владельцах).
Заявления на включения в соответствующие реестры должны быть подписаны УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись) и рассматриваться в течение 15 рабочих дней. ФНС будет вправе запросить предоставление дополнительных документов, в этом случае рассмотрение заявление может быть единовременно продлено на 10 рабочих дней.
ФНС сможет отказаться во включении в реестры по причине не соответствия заявителей требованиям закона, не предоставлении документов, предоставлении неполных или недостоверных сведений. ФНС должен будет уведомить на своем сайте в интернете о принятых решениях о включении или об отказе во включении в реестры в течение одного рабочего дня с момента принятия таких решений.
Основания для исключения из реестров майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры
Решение об исключении из реестра операторов майнинговой инфраструктуры может быть приняты в случаях: заявления соответствующего субъекта; ликвидации соответствующего субъекта; выявлении фактов нарушения режиме потребления электрической энергии энергопринимающими устройствами, используемыми для майнинга цифровой валюты, в случае принятия решения о запрете майнинга на соответствующей территории; неустранении нарушений требований к деятельности оператора майнинговой инфраструктуры и наличие в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) записи о недостоверности сведений о руководители юридического лица.
В случае, если был нарушен запрет на майнинг на определенной территории, лицо сможет снова претендовать на включение в реестр только через год. В остальных случаях подать повторное заявление на включение в реестр можно будет сразу после устранения соответствующих нарушений.
Решение об исключении из реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, принимаются ФНС в случае неоднократного нарушения в течение одного года соответствующим лицом требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ). Правительство также приняло отдельное постановление «Об установлении иных случаев исключение лица, осуществляющего майнинг цифровой валюты, из реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровых валют».
Основаниями для исключения из реестра служат: заявление от соответствующего лица; ликвидация или банкротство соответствующего лица; выявление недостоверных предоставленных сведений в отношении лица, осуществляющего майнинг цифровой валюты; выявления несоответствия лица, осуществляющего майниг цифровой валюты, требованиям закона и нормативных актов; выявление фактов нарушения режиме потребления электрической энергии энергопринимающими устройствами, используемыми в целях осуществления майнинга цифровой валюты, в случае принятия решения о запрете на осуществление майнинга на данной территории; наличие в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности.
В случае нарушения 115-ФЗ, а также выявления несоответствия требованиям закона и предоставления недостоверных сведений, соответствующее лицо сможет обратиться с заявлением на включение в реестр только через год. В остальных случаях повторное заявление возможно будет с момента устранения нарушений.
Требования к операторам майнинговой инфраструктуры и их руководителям
Следующее постановление Правительства – «Об утверждении требований к деятельности оператора майнинговой инфраструктуры». Оператор майнинговой инфраструктуры обязан обеспечить бесперебойность и надежность функционирования майнинговой инфраструктуры, защиту обрабатываемой им информации, устойчивость питания систем электроснабжения при осуществлении своей деятельности. Также он должен создать служба внутреннего контроля и службу управления рисками либо назначить контролера и должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками.
Руководители оператора майнинговой инфраструктуры весь период своей деятельности, в том числе в течение временного исполнения обязанностей, должны соответствовать ряду требований. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа и члена коллегиального исполнительного органа, должно иметь высшее образование. Также у них должен быть опыт руководства в течение не менее чем двух лет организацией, осуществляющей деятельность на финансовой рынке, или организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий, или аналогичный опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти России, государствах-членах ЕАЭС (Евразийских экономический союз), органах государственной власти субъектов федерации и Центробанка.
У членов наблюдательного совета должно быть высшее образование. Главный бухгалтер должен обладать высшим образованием и опытом работы, связанным с ведение бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской отчетности либо аудиторской деятельности, не мене чем в течение одного года. Руководитель службы внутреннего контроля и руководитель службы управления рисками должны иметь высшее образование и опыт руководства организацией, связанной с вопросами методологии и оценки управления рисками, внутреннего контроля или внутреннего аудита, не менее чем в течение одного года или аналогичный опыт работы на руководящих должностях в органах госвласти России или государств-членов ЕАС, органах государственной власти субъектов федерации и Центробанка.
Указанные должности не могут занимать лица, которые: имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления; два и более раз в течение 3 последних лет привлекались к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное или фиктивное банкротство юридического лица; привлекались к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное или фиктивное банкротство юридического лица, если не истек 5 летний срока; включены в предусмотренный 115-ФЗ перечень лиц, связанный с финансированием экстремисткой деятельности или терроризма, а также в перечни лиц, предусмотренных уставом ООН и решениями Совбеза ООН и связанных с террористическими организациями или с распространением оружия массового уничтожения; лица, в отношении которых межведомственным координационным органом по предотвращению финансирования терроризма принято решение о замораживании их денежных средств.
Индивидуальный предприниматель для осуществления деятельности в качестве оператора майнинговой инфраструктуры должен иметь высшее образование и соответствовать требованиям к деловой репутации.
Предоставление информации о объемах полученной цифровой валюты
Еще одно постановление Правительства – «Об обязанности лица, осуществляющего майнинг цифровой валюты, по предоставлению информации о получении цифровой валюты в случае выпуска цифровой валюты в результате майнинг цифровой валюты, а также об адресе-идентификаторе, включая адрес-идентификатор». Соответствующая информация, в том числе об объеме выпуска цифровой валюты, должна предоставляться в ФНС в электронном виде не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором цифровая валюты была получена.
ФНС должен обеспечить учет и хранение информации, а также защиту содержащихся в ней сведений, составляющих коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну. За разглашение сведений, составляющих коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, должностные лица ФНС будут нести ответственность в соответствии с законом.