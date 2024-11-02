В России ввели правила майнинга криптовалют и лимит электричества для майнеров

Правительство утвердило восемь нормативных актов, связанных с регулированием деятельности в области майнинга. Регулятором, вместо ранее планировавшихся Минцифры и Роскомнадзора, выступит ФНС. Лимит энергопотребления, при соблюдении которого физическое лицо сможет заниматься майнингом без включения в специальный реестр, составит 6 тыс. киловатт-часов в месяц.

Правила осуществления майнинга в России

Правительство утвердило восемь нормативных актов, призванных регулировать деятельность в России в области майнинга. Документы размещены на Портале официального опубликования правовых актов. Принятие нормативных актов было вызвано вступлением в силу закона о майнинге, принятого летом 2024 г.

Закон о майнинге

Закон, представляющий из себя поправки в Закон «О цифровых финансовых активах» ЦФА), определяет понятия майнинга, майнинг-пула, лица, организующего деятельность майнинг-пула, майнинговой инфраструктуры и оператора майнинговой инфраструктуры.

Также вводится понятие адреса-идентификатора – уникальной последовательности символов, предназначенной для учета в информационной системе приходных и расходных операций операций с цифровой валютой. Правительство получило право устанавливать запрет на майнинг на территории отдельных субъектов федерации или их отдельных территорий.

Дмитрий Демидко на Unsplash Правительство России утвердило восемь нормативных актов, регулирующих майнинг криптовалют

Российские резиденты смогут получать цифровую валюту в качестве встречного вознаграждения за товары и услуги, если она получена в результате выпуска цифровой валюты или получена лицом, организующим деятельность майнинг-пула, в качестве вознаграждения за подтверждение записей в информационной системе. В то же время запрещается реклама цифровых валют и товаров и услуг в целях организации их обращения, а также ЦФА с ограниченным обращением.

Российские индивидуальные предприниматели и юридические лица смогут заниматься майнингом с момента включения в соответствующий реестр. Физические лица смогут заниматься майнингом и без включения в реестр, если потребляемая ими электроэнергия не будет превышать установленных Правительством лимитов. Оператором майнинговой инфраструктуры могут стать индивидуальные предприниматели и юридические лица после включения в соответствующий реестр.

ФНС в качестве уполномоченного органа

В первой версии закона предполагалось, что оба реестра – лиц, осуществляющих майнинг, и операторов майнинг-пулов – будет вести Минцифры. Но в октябре в Закон «О ЦФА» были одобрены поправки, согласно которым оператором обоих реестров станет Федеральная налоговая служба (ФНС).

Также ФНС были переданы функции по контролю за соблюдением требований к майнинг-пулу, операторам майнинговой инфраструктуры и лицам, которые запрещено заниматься майнингом. Ранее этим должен был заняться Роскомнадзор. Кроме того, ФНС стало уполномоченным органом по сбору сведений о получение майнера цифровой валюты и их адресов-идентификаторов.

Предыдущая версия закона предусматривала, что адрес-идентификатор будет предоставлять Росфинмониторингу, ФНС, Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Росимуществу по их запросам в порядке, установленным Правительством. В текущей версии закона говорится, что адрес-идентификатор будет предоставляться федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ), органам прокуратуры, дознания, предварительного следствия и органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельностью. Также операторам майнинговой инфраструктуры запретили оказывтаь услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не включенным в реестр лиц, занимающихся майнингом.

Лимит электроэнергии для майнеров-физических лиц

Согласно постановлению Правительства «Об установлении лимита энергопотребления при осуществлении цифровой валюты без включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, физическими лицами – гражданами России, не являющимися гражданами России», соответствующий лимит установлен в размере 6 тыс. киловатт-часов в месяц. Лимит также распространяется на деятельность в составе майнинг-пула.

Запрет на осуществление майнинга на определенной территории

Постановление Правительства «Об установлении запрета на осуществление майнинга цифровой валюты в отдельных субъектах РФ» предполагает, что Правительство может устанавливать такого рода запреты в случае наличия в отдельных регионах или в отдельных территориях существующего и прогнозируемого дефицита электрической энергии и мощности. В том числе установление запрета возможно в случае отнесения их в соответствие с последними утвержденными схемой и программой развития электроэнергетических систем России к территориям технологически необходимой генерации или в случае обращения высшего должностного лица субъекта федерации.

Решение будет приниматься на основании предложений Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Для этого системный оператор электроэнергетических систем России направляет заключение о существующей и прогнозируемой режимно-балансовой ситуации в отдельных регионах или на отдельных территориях с указанием существующего и прогнозируемого дефицита электрической энергии и мощности. В решение о запрете майнинга на отдельных территориях должны быть указаны данные территории, срок введения запрета и срок его действия.

Предоставление адресов-идентификаторов госорганам

Следующий документ, утвержденный Правительством – «Правила предоставления адреса-идентификатора федеральным органам исполнительной власти, органам прокуратуры, органам дознания и органам предварительного следствия, органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность». Такого рода адреса должны будут предоставляться уполномоченной организацией по запросам соответствующих органов в течение трех дней. В запросе должны быть указаны наименование цифровой валюты, в отношении которой необходим идентификатор, и наименование соответствующей информационной системы.

Правила ведения реестров майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры

Также Правительство установило Правила ведения реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, и Правила ведения реестра операторов майнинговой инфраструктуры. Оба реестра не будут публиковаться в интернете. Их содержимое будет доступно органам государственной власти, судам Центробанку, территориальным сетевым организациями, системному оператору электроэнергетических систем России и иным государственным органам посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

ФНС, являясь оператором обоих реестров, должно будет вносить в них изменения в течение одного рабочего дня с момента наступления соответствующих оснований. Технические ошибки должны исправляться в течение пяти рабочих дней с момента их обнаружения.

В реестрах, помимо идентификационных данных, быть указаны: точки поставки электрической энергии, используемые в отношении технических и программно-аппаратных средств, используемых для осуществления майнинга цифровой валюты; максимальная мощность технических и программно-аппаратных средств, используемых для осуществления майнинга; адрес фактического расположения технических и программно-аппаратных средств, используемых для целей майнинга цифровой валюты; наименование территориальной сетевой организации, к сетям которой присоединены технические и программно-аппаратные средства, используемые для осуществления майнинга цифровой валюты.

В реестре операторов майнинговой инфраструктуры дополнительно должна быть указана: доменное имя сайта в сети интернет; информация о наличие на праве собственности или ином законном основании принадлежащего оператору майнинговой инфраструктуры объекта по производству электрической энергии; максимальная мощность, предоставляемая оператором майнинговой инфраструктуры каждому лицу, осуществляющему майнинг цифровой валюты, для потребления электрической энергии техническими и программно-аппаратными средствами, используемыми для осуществления майнинга цифровой валюты. В реестре лиц, осуществляющих майнинг, в отношении юридических лиц должны будут указываться сведения о лицах, владеющих прямо или косвенно более чем 25% в их уставном капитале, а также о бенефициарах (конечных владельцах).

Заявления на включения в соответствующие реестры должны быть подписаны УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись) и рассматриваться в течение 15 рабочих дней. ФНС будет вправе запросить предоставление дополнительных документов, в этом случае рассмотрение заявление может быть единовременно продлено на 10 рабочих дней.

ФНС сможет отказаться во включении в реестры по причине не соответствия заявителей требованиям закона, не предоставлении документов, предоставлении неполных или недостоверных сведений. ФНС должен будет уведомить на своем сайте в интернете о принятых решениях о включении или об отказе во включении в реестры в течение одного рабочего дня с момента принятия таких решений.

Основания для исключения из реестров майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры

Решение об исключении из реестра операторов майнинговой инфраструктуры может быть приняты в случаях: заявления соответствующего субъекта; ликвидации соответствующего субъекта; выявлении фактов нарушения режиме потребления электрической энергии энергопринимающими устройствами, используемыми для майнинга цифровой валюты, в случае принятия решения о запрете майнинга на соответствующей территории; неустранении нарушений требований к деятельности оператора майнинговой инфраструктуры и наличие в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) записи о недостоверности сведений о руководители юридического лица.

В случае, если был нарушен запрет на майнинг на определенной территории, лицо сможет снова претендовать на включение в реестр только через год. В остальных случаях подать повторное заявление на включение в реестр можно будет сразу после устранения соответствующих нарушений.

Решение об исключении из реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, принимаются ФНС в случае неоднократного нарушения в течение одного года соответствующим лицом требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ). Правительство также приняло отдельное постановление «Об установлении иных случаев исключение лица, осуществляющего майнинг цифровой валюты, из реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровых валют».

Основаниями для исключения из реестра служат: заявление от соответствующего лица; ликвидация или банкротство соответствующего лица; выявление недостоверных предоставленных сведений в отношении лица, осуществляющего майнинг цифровой валюты; выявления несоответствия лица, осуществляющего майниг цифровой валюты, требованиям закона и нормативных актов; выявление фактов нарушения режиме потребления электрической энергии энергопринимающими устройствами, используемыми в целях осуществления майнинга цифровой валюты, в случае принятия решения о запрете на осуществление майнинга на данной территории; наличие в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности.

В случае нарушения 115-ФЗ, а также выявления несоответствия требованиям закона и предоставления недостоверных сведений, соответствующее лицо сможет обратиться с заявлением на включение в реестр только через год. В остальных случаях повторное заявление возможно будет с момента устранения нарушений.

Требования к операторам майнинговой инфраструктуры и их руководителям

Следующее постановление Правительства – «Об утверждении требований к деятельности оператора майнинговой инфраструктуры». Оператор майнинговой инфраструктуры обязан обеспечить бесперебойность и надежность функционирования майнинговой инфраструктуры, защиту обрабатываемой им информации, устойчивость питания систем электроснабжения при осуществлении своей деятельности. Также он должен создать служба внутреннего контроля и службу управления рисками либо назначить контролера и должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками.

Руководители оператора майнинговой инфраструктуры весь период своей деятельности, в том числе в течение временного исполнения обязанностей, должны соответствовать ряду требований. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа и члена коллегиального исполнительного органа, должно иметь высшее образование. Также у них должен быть опыт руководства в течение не менее чем двух лет организацией, осуществляющей деятельность на финансовой рынке, или организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий, или аналогичный опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти России, государствах-членах ЕАЭС (Евразийских экономический союз), органах государственной власти субъектов федерации и Центробанка.

У членов наблюдательного совета должно быть высшее образование. Главный бухгалтер должен обладать высшим образованием и опытом работы, связанным с ведение бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской отчетности либо аудиторской деятельности, не мене чем в течение одного года. Руководитель службы внутреннего контроля и руководитель службы управления рисками должны иметь высшее образование и опыт руководства организацией, связанной с вопросами методологии и оценки управления рисками, внутреннего контроля или внутреннего аудита, не менее чем в течение одного года или аналогичный опыт работы на руководящих должностях в органах госвласти России или государств-членов ЕАС, органах государственной власти субъектов федерации и Центробанка.

Указанные должности не могут занимать лица, которые: имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления; два и более раз в течение 3 последних лет привлекались к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное или фиктивное банкротство юридического лица; привлекались к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное или фиктивное банкротство юридического лица, если не истек 5 летний срока; включены в предусмотренный 115-ФЗ перечень лиц, связанный с финансированием экстремисткой деятельности или терроризма, а также в перечни лиц, предусмотренных уставом ООН и решениями Совбеза ООН и связанных с террористическими организациями или с распространением оружия массового уничтожения; лица, в отношении которых межведомственным координационным органом по предотвращению финансирования терроризма принято решение о замораживании их денежных средств.

Индивидуальный предприниматель для осуществления деятельности в качестве оператора майнинговой инфраструктуры должен иметь высшее образование и соответствовать требованиям к деловой репутации.

Предоставление информации о объемах полученной цифровой валюты

Еще одно постановление Правительства – «Об обязанности лица, осуществляющего майнинг цифровой валюты, по предоставлению информации о получении цифровой валюты в случае выпуска цифровой валюты в результате майнинг цифровой валюты, а также об адресе-идентификаторе, включая адрес-идентификатор». Соответствующая информация, в том числе об объеме выпуска цифровой валюты, должна предоставляться в ФНС в электронном виде не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором цифровая валюты была получена.

ФНС должен обеспечить учет и хранение информации, а также защиту содержащихся в ней сведений, составляющих коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну. За разглашение сведений, составляющих коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, должностные лица ФНС будут нести ответственность в соответствии с законом.