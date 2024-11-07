Российские биологи первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту

Ученые российской биотехнологической лаборатории Neiry впервые в мире соединили мозг крысы с искусственным интеллектом. Крыса с подключенным искусственным интеллектом (ИИ) правильно отвечала на сотни научных вопросов, касающихся квазаров, миелиновых оболочек, программирования.

Стабильное соединение

Российские ученые первыми в мире подключили мозг крысы к ИИ - он подсказывает правильные варианты ответа на любые вопросы, об этом рассказали в биотех-лаборатории Neiry.

Российская биотех-лаборатория Neiry совместно с учеными из Московского государственного университета им. Ломоносова (МГУ) презентовала первые результаты уникального эксперимента - впервые в мире ученые и разработчики подключили мозг крысы к ИИ. Крыса умеет отвечать на любые вопросы с помощью клавиатуры.

По информации «РИА Новости», ученые подключили к нейроинтерфейсу мозг лабораторной крысы Пифии - это устройство работает в паре с ИИ, который подсказывает верный ответ с помощью электрической стимуляции мозга. Электроды нейроинтерфейса позволяют стимулировать особые зоны мозга грызуна. Он испытывает определенные ощущения в определенном месте, когда надо ответить «Да», и в другом - когда ответ «Нет». За каждый правильный ответ подопытная получала вознаграждение.

Vk - Neiry Крыса Пифия

Крыса правильно ответила на сотни научных вопросов - про квазары, миелиновые оболочки, язык Python и день рождения Альберта Эйнштейна (Albert Einstein). Исследователи указали на то, что в ближайшие годы любой, кто будет обладать имплантированным нейроинтерфейсом, сможет производить аналогичные действия. Сам же проект по разработке инвазивных нейроинтерфейсов в лаборатории назвали «ИИнтуиция».

В будущем российские ученые намерены разработать продукт для пользователей, который сможет связать человеческий разум с накопленными знаниями всего человечества. Например, пользователь сможет чувствовать истинность или ложность любого заявления или интуитивно понимать, какой ответ в тесте верный.

Как рассказал генеральный директор Neiry Александр Панов, это все повысит эффективность деятельности человека, а учитывая, что вся эволюция человечества движется по пути повышения эффективности. Наша же команда специалистов из биотехнологической лаборатории своим проектом аккуратно двигаем человека на следующую ступеньку, где его верным и надежным помощником-симбиотом будет ИИ.

Биотех-лаборатория Neiry

Биотехнологической лаборатории Neiry основана в 2017 г. В штате компании, по ее данным, работают более 80 человек, из которых 70% - это разработчики и инженеры. Стартап Neiry разрабатывает технологии прямой передачи информации между мозгом и компьютером с использованием электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и других датчиков. Речь идет о наушниках и головных повязках, которые анализируют психофизиологическое состояние пользователя в режиме реального времени.

Vk - Neiry Neiry впервые в мире соединили мозг крысы с искусственным интеллектом

Первый коммерческий продукт в Neiry создали в 2020 г. - это автономный шлем виртуальной реальности (VR) со встроенным нейроусилителем. Уже в этом году компания представила портативные наушники-вкладыши с системой стимуляции блуждающего нерва с названием Neiry Buds+, стоимость которых начинается от 70 тыс. руб, и наушники со встроенным нейроинтерфейсом Neiry Headphones Lite по цене от 100 тыс. руб.

В настоящее время биотехнологическая лаборатория Neiry входит в число лидеров по количеству проданных нейтоустройств. С начала прошлого года через сайт производителя было продано более 2 тыс. на сумму свыше 120 млн руб. в 33 странах мира. Согласно данным СПАРК, выручка ООО «Нейри» в 2022 г. составила 31,9 млн руб., в 2023 г. уже 128,2 млн руб. При этом чистый убыток за 2022 год достиг 35,5 млн руб., за прошлый год - 31,6 млн руб.

В 2021 г. Neiry привлекла 360,5 млн руб. от Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) и 180,5 млн руб. от внешних инвесторов. Тогда, по собственным данным компании, после привлечения инвестиций Neiry оценили в 2,4 млрд руб.

Этим летом Neiry привлекла 300 млн руб. от фонда «Восход», который в свою очередь был создан «Интерросом» Владимира Потанина в 2021 г. Руководство биотехнологической лаборатории пообещало направить привлеченные средства на разработку новых продуктов и масштабирование своего бизнеса.

Со слов директора акселератора ФРИИ Дмитрия Калаева, несмотря на риски, закрытость рынка и раннюю стадию популяризации технологии, оценка Neiry как минимум не снизилась по сравнению с 2021 г. Управляющий партнер Softline Venture Partners Елена Волотовская оценила компанию на данном этапе в 3–4 млрд руб. Партнер и гендиректор компании «Российская оценка» Александр Иванов предположил, что за 300 млн руб. фонд «Восход» мог получить 7–10% от компании Neiry.