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Microsoft «убивает» привычные классические приложения Windows. Их принудительно заменят глючным аналогом. Опрос

Microsoft отключит приложения «Почта» и «Календарь», годами входившие в состав Windows. Они прекратят работу 31 декабря 2024 г., после чего их заменят на Outlook – ПО, неспособное работать одновременно с большим количеством писем. Также будет сохранена возможность пользоваться сторонними клиентами.

Шило на мыло

Корпорация Microsoft начала принуждать пользователей к отказу от штатных программ «Почта» и «Календарь» в составе ОС Windows в пользу Outlook. Как пишет Tom’s Hardware, пользователям Windows начали демонстрировать уведомления о необходимости такого перехода, в котором говорится, что старые приложения перестанут работать 31 декабря 2024 г.

Пользоваться «Почтой» и «Календарем» можно будет и после этой даты, однако функциональность приложений будет резко ограничена. Например, «Почта» больше не сможет принимать и отправлять письма, но сохранит доступ к ранее полученной корреспонденции.

«Почта» и «Календарь» – одни из старейших штатных программ в Windows. К примеру, «Почта» появилась в 2006 г. на замену Outlook Express и стала частью ОС Microsoft с релизом Windows Vista в 2007 г.

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Microsoft
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В качестве дополнительного инструмента убеждения пользователей в необходимости перехода на Outlook Microsoft обновила свой сайт технической поддержки, в котором открыто указала, что и «Почта», и «Календарь» с начала 2025 г. перейдут в режим «только для чтения». А чтобы никто не потерял свои данные, Microsoft разрешит экспортировать их, включая электронные письма, контакты и события, в Outlook.

Есть нюанс

В настоящее время Microsoft активно рекламирует Outlook – и почтовый клиент, и одноименный веб-сервис. Она уже несколько лет вынашивает планы по отказу от поддержки «Почты» и «Календаря» и переводу всех пользователей именно в Outlook, заманивая их, в том числе, бесплатными опциями в виде 20 ГБ в облаке.

Но Outlook – далеко не самый идеальный почтовый клиент. За те десятки лет, что он существует в различных модификациях, Microsoft так и не смогла сделать его самым лучшим, в результате чего многие пользователи по-прежнему предпочитают работать в сторонних клиентах, чтобы не страдать от, порою, очень глючного ПО Microsoft.

Например, в ноябре 2024 г. выяснилось, что Outlook не умеет работать с большим количеством писем. Если открыть 60 писем, то приложение выдаст сообщение об ошибке и аварийно прекратит работу.

Также всегда есть шанс лишиться доступа к своей почте на Outlook.com. В 2023 г. CNews писал, что один из пользователей этого сервиса, крупный адвокат, едва не лишился лицензии из-за того, что в течение многих недель не мог попасть в свою почту. Техподдержка Microsoft не особо стремилась помочь ему в решении возникшей проблемы – ему пришлось искать решение в интернете самостоятельно.

Не всем по нраву

Как пишет Tom’s Hardware, многим пользователям не по нраву на Outlook. Одна из причин – новый интерфейс, отличный от внешнего вида приложений «Почта» и «Календарь», к которому они привыкли за годы использования этих приложений.

Также пользователи совершенно не хотят переходить в облачный Outlook, по тем же самым причинам. Необходимость отказаться от надежного и привычных программ в пользу чего-то нового и неизведанного оставляет неприятный осадок у пользователей, поскольку Outlook на деле не имеет всех функций «Почты» и «Календаря», так что переход бесшовным не будет.

Аналогов много

У Outlook есть множество аналогов, способных полностью заменить этот почтовый сервис. Для примера, в России есть несколько суверенных почтовых клиентов, как мобильных, так и настольных, позволяющих отказаться от использования американского Outlook.

Также в мире существуют программы, которые годами составляют конкуренцию Outlook на мировой арене. В первую очередь это Mozilla Thunderbird, бесплатный и распространяющийся с открытым исходным кодом. Он развивается с 2003 г., а шестью годами ранее, в 1997 г., свет увидел клиент The Bat, который тоже существует по сей день. В отличие от Mozilla Thunderbird, он платный, а его код закрыт.


Геннадий Ефремов

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