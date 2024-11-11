CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Интернет
|

Новый троян атакует серверы FreeBSD. Хакеры целятся в критическую инфраструктуру

С конца сентября перехвачены несколько вариантов шифровальщика Interlock, у которого есть версия под ОС FreeBSD. Она широко применяется в критической инфраструктуре.

FreeBSD в прицеле

Независимые эксперты по информационной безопасности, и сотрудники компании TrendMicro обнаружили новый шифровальщик, который прицельно атакует системы под управлением ОС FreeBSD. Авторство принадлежит группировке Interlock. Специалисты предполагают, что вредонос создавался с целью атаковать критическую инфраструктуру, поскольку шире всего FreeBSD применяется именно в этой сфере.

Группировка Interlock успешно атаковала как минимум шесть организаций, включая муниципальные сети округа Уэйн в штате Мичиган, США. Данные, выведенные из систем жертв, группировка опубликовала на своем сайте.

Первая информация о шифровальщике появилась в начале осени: эксперт по реагированию на кибер-инциденты, известный как Simo, выявил бэкдор, который злоумышленники использовали в ходе атак, а другой специалист по информационной безопасности – известный как MalwareHunterTeam – перехватил предположительный вариант шифровальщика в виде ELF-файла. Этот файл был передан для тестирования в редакцию издания Bleeping Computer. Специалисты издания попытались запустить его под Linux и под FreeBSD, но в обоих случаях перехваченный сэмпл отказался работать.

vredonos700.jpg

Изображение от freepik
С конца сентября перехвачены несколько вариантов шифровальщика Interlock, у которого есть версия под ОС FreeBSD

Его дальнейшее изучение подтвердило, что файл был скомпилирован под FreeBSD версии 10.4. В публикации Bleeping Computer подчеркивается, что шифровальщики под FreeBSD исключительно редки. Единственной группировкой, которая до сих пор создавала и применяла такие вредоносы под FreeBSD, была разгромленная в 2023 г. Hive.

Эксперты TrendMicro смогли перехватить еще один сэмпл Interlock под FreeBSD, а также его вариант под Windows. По их мнению, операторы Interlock целятся в серверы под управлением этой системы, поскольку те широко используются в критической инфраструктуре.

«Атака на объект КИИ чревата куда большими проблемами, чем просто вынужденный простой, а значит, и вероятность выплаты выкупа, даже очень большого, в случае успешной атаки оказывается очень высокой, – говорит Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. – Прибыльность ransomware в последние годы стала падать: наученные горьким опытом, своим и чужим, компании усиливают средства защиты и чаще вкладываются в резервное копирование».

По данным издания Bleeping Computer, злоумышленники требуют от атакованных организаций от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов США, в зависимости от размера пострадавшей структуры.

Поведение под Windows

Вариант под Windows характеризуется способностью очищать системный журнал и самоудаляться через rundll32.exe.

Все зашифрованные вредоносом файлы получают расширение .interlock. Операторы шифровальщика начинают атаку со взлома корпоративной сети и вывода данных с серверов, находящихся в ней. Злоумышленники также предпринимают попытки проникнуть в любые другие устройства и в итоге загружают шифровальщик везде, куда смогли дотянуться.

После того, как шифрование завершено, в каждый каталог сбрасывается требование выкупа в виде текстового файла. Помимо требований и угроз вымогателей, файл содержит уникальный идентификатор жертвы – Company ID и почтовый адрес. Вымогатели требуют, чтобы с их помощью жертвы регистрировались на специальном сайте для переговоров, – по сути, это просто чат, в котором злоумышленники торгуются с объектами атак.

Данные, украденные перед шифрованием, используются для двойного вымогательства, – это уже давно типичная практика для операторов шифровальщиков.

Роман Георгиев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вилионор Орехов, ОСК: Как устроена информационная безопасность крупнейшего судостроительного предприятия страны

«Мой Офис» выпустил на iPhone и Android свою почту на миллион пользователей

Топ-7 внедрений российского ПО. Рейтинг CNews Analytics

Конференция CNews «Ситуационные центры 2024» состоится 27 ноября

Евгений Липкин, «Остек-СМТ»: Нужно наращивать не только объемы, но и эффективность производства радиоэлектронной аппаратуры

Новый подход мошенников. После неудачной попытки обмана россиянам перезванивают под видом сотрудников госструктур

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие пауэрбанки UGREEN для подпитки смартфона и ноутбука: выбор ZOOM

Готовимся к декабрю: как проверить налоговую задолженность и получить вычеты

Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: отличный компаньон для работы и творчества

Показать еще

Наука

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река
Показать еще
MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: