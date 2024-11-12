Конференция CNews «Ситуационные центры 2024» состоится 27 ноября

CNews приглашает принять участие в конференции «Ситуационные центры 2024» 27 ноября 2024 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Ситуационные центры 2024» 27 ноября 2024 г.

Ситуационные центры создаются федеральными и региональными органами власти, крупными коммерческими структурами в качестве эффективного инструмента управления.

Их задача — обеспечить руководителей всей необходимой для принятия управленческих решений информацией. А для этого используются самые современные технологии и решения. Именно от них зависят возможности и функциональность ситуационного центра.

Регистрация по ссылке.

Основные темы конференции

Ситуационные центры в России

Как изменился подход к созданию ситуационных центров за последние 10 лет.

Ситуационные центры федеральных ведомств.

Ситуационные центры региональных органов власти.

Ситуационные центры крупных корпораций.

Ситуационный центр как инструмент обеспечения безопасности.

Современный конгресс-холл.

Современные диспетчерские.

Технологии и решения

Оборудование для современного ситуационного центра.

Системы отображения информации.

Системы видеоконференцсвязи.

Аналитические решения.

Системы поддержки принятия решений в ситуационных центрах.

Как обеспечить безопасные коммуникации в ситуационных центрах.

Искусственный интеллект и ситуационные центры.

Импортозамещение в ситуационных центрах.

Успешные кейсы

Как создать ситуационный центр: делимся опытом.

Какие сложности возникают на пути создания ситуационного центра?

Какие задачи решает ситуационный центр?

Какие системы необходимы в ситуационном центре?

Как рассчитать эффективность создания ситуационного центра?

С докладами выступят:

Вячеслав Керов, руководитель аппарата Общественного совета при Министерстве транспорта России;

Дмитрий Алексеев, руководитель направления «Ситуационные центры» ПАО «ГМК «Норильский никель»;

Алексей Попов, ведущий научный сотрудник. ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России;

Виктор Кучеров, руководитель направления «Интеллектуальные системы» «AT Consulting Восток»;

Валерий Якимовец, главный эксперт ДПГРЗ, АО «Концерн Росэнергоатом»;

Петр Григорьев, руководитель ситуационного центра ЦЭМИ РАН;

Станислав Варич, первый заместитель генерального директора по экономике и финансам, «Дамате»;

Виктор Кучеров, руководитель направления «Интеллектуальные системы» «AT Consulting Восток»;

Александр Силевич, руководитель департамента спец проектов, ГК UI Group;

Анна Лапина, заместитель директора по управлению проектами автоматизации производства, NAUKA;

Александр Ефремов, заместитель технического директора, «Протей Ай-Ти - Инжиниринг».