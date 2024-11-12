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«Мой Офис» выпустил на iPhone и Android свою почту на миллион пользователей

Российский разработчик ПО «Мой Офис» представил мобильное приложение-клиент, которое входит в состав новой версии фирменной корпоративной почтовой системы – Mailion 2.0. Также в релизе 2.0 расширены модели администрирования и добавлены новые функции для работы с системой.

Приложение Mailion Mobile

Как стало известно CNews, российская компания «Новые облачные технологии» (НОТ; бренд «Мой офис»), выпустила новую версию фирменной корпоративной почтовой системы. Одним из наиболее значимых новшеств релиза Mailion 2.0 стало приложение Mailion Mobile – почтовый клиент для мобильных устройств под управлением операционных систем Android и iOS.

Mailion Mobile позволяет непрерывно работать из любого места без привязки к ПК, в том числе без подключения к Сети. Инструмент содержит компоненты почты, календаря, задач и контактов и позволяет пользоваться всеми функциями почтового сервиса в смартфоне: отправлять письма, назначать и принимать встречи, находить нужные контакты.

Новое приложение будет доступно для скачивания в магазинах RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Apple App Store, рассказали CNews в НОТ.

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«Новые облачные технологии» («Мой офис»)
Состоялся релиз ПО Maillion 2.0 - с мобильным почтовым клиентом для Android и iOS

Как ожидается, в RuStore, App Store, Google Play приложение появится 12 ноября 2024 г. – по словам представителя компании-разработчика, мобильный клиент уже прошел процедуру модерации, предусмотренную правилами этих магазинов. Администрация Huawei AppGallery Mailion Mobile пока не одобрила, однако в НОТ уверяют, что и в этом сторе приложение в конечном счете станет доступным.

Новые ролевые модели администрирования

Помимо нового мобильного приложения, релиз Mailion 2.0 может похвастаться рядом важных изменений, затрагивающих как администраторов, атк и пользователей. Так, к перечню доступных административных ролей, который ранее включал администратора тенанта и администратора инсталляции, добавлены администратор информационной безопасности (ИБ), администратор аудита, настраиваемые администратор с гибким набором прав, а также суперадминистратор.

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Стартовый экран Mailion Mobile

Как пояснили CNews в НОТ, администратор ИБ отвечает за разрешения, выдаваемые пользователю. Он управляет политикой безопасности, фильтрами антиспама и списками блокировки и разрешений отправителей, доменов и IP-адресов, занимается мониторингом безопасности почтовых ящиков, настройкой системы обнаружения и блокировки вредоносных вложений.

Роль администратора аудита дает доступ ко всем возможным функциям администратора в режиме чтения, а также позволяет включать и выключать логирование в формате CEF.

Суперадминистратор отвечает за управление и контроль над всеми аспектами администрирования в системе. Обладатель этой роли имеет полный доступ ко всем функциям и данным, а также право на управление прочими администраторами и пользователями.

Общие почтовые ящики, делегирование доступа, раскрытие участников групповой рассылки

В Mailion 2.0 добавлена функциональность общего почтового ящика. Работать с таким ящиком смогут сразу несколько пользователей, в том числе с различными ролями, определяющими уровень доступа к содержимому ящика. Аутентификация при этом не потребуется. Общий почтовый ящик обладает полным набором возможностей почтового аккаунта, включая папки, календарь, задачи и личную адресную книгу.

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Новый вид делегирования доступа к учетной записи

Кроме того, при работе в Mailion пользователи могут делегировать доступ к своей учетной записи коллегам. Можно не только предоставлять доступ к почтовому ящику, но и передавать его следующему по цепочке – если, конечно, это разрешил владелец учетной записи. Это удобно, например, если сотрудник ушел в отпуск и оказался без почты – в этом случае все назначенные замещающие смогут пользоваться почтой и быстро реагировать на важные письма, поясняют в НОТ.

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Раскрытие группового адреса с получением списка участников при создании события и письма

С релизом Mailion 2.0 у пользователей почтовой системы появилась возможность раскрывать состав участников группы рассылки при написании письма или создании встречи. Нажав на значок «+» группового адреса, можно увидеть всех участников группы и при необходимости удалить лишнего – если, например, он не должен присутствовать на встрече.

Подробнее о Mailion

Почтовое решение Mailion, по заявлению разработчиков, создано с нуля и нацелено на крупные организации с численностью персонала, превышающей 30 тыс. человек.

Mailion включает почтовый сервер, который, по заявлению представителей НОТ, способен выдержать нагрузку на уровне 1 млн одновременно работающих пользователей. Также продукт предлагает средства управления контактами, календарного планирования и просмотра документов и сервис поиска на основе технологий искусственного интеллекта, который способен учитывать смысловой контекст запроса.

Продукт разработан с использованием подхода Cloud-Native, основан на микросервисной архитектуре и предназначен для развертывания в инфраструктуре заказчика или его доверенного партнера.

Серверная часть продукта, согласно документации, опубликованной на официальном сайте Mailion, может быть установлена на оборудовании с ОС семейства Linux.

Клиентская часть работает в популярных браузерах (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, «Спутник». Предусмотрены самостоятельные приложения-клиенты для операционных систем Windows, macOS, Ubuntu, Fedora, Debian, а также надстройка для почтового клиента Microsoft Outlook.

Первый публичный релиз Mailion состоялся в июне 2022 г., а анонсирован программный продукт был в ноябре 2021 г.

Разработка Mailion частично профинансирована Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ). 298,6 млн руб. было получено НОТ в качестве гранта.

В Mailion версий 1.3-1.6 разработчики особое внимание уделили функциям, упрощающим переход с ПО иностранного происхождения на отечественное. Так, в версии 1.3, которая вышла в апреле 2023 г., пользователи получили возможность размещать почтовые серверы Mailion и Microsoft Exchange на одном домене и при этом работать с ними параллельно. Кроме того, появились журналы миграции, а также средства переноса правил обработки входящей почты, подписей и календарей. В версии 1.6 была упрощена миграция с Microsoft Exchange.

Дмитрий Степанов

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