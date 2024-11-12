В России откроется специальный онлайн-магазин запчастей для роботов и дронов

Консорциум робототехники готовит к запуску в начале 2025 г. маркетплейс RuBot, на котором можно будет приобрести запчасти для роботов и беспилотников отечественных вендоров. Бета-версия проекта уже готова. Первыми торговать своей продукцией на новой площадке станут члены консорциума.



Маркетплейс запчастей

Консорциум робототехники (объединяет более 65 компаний, в том числе «Аэроб», «Омега», «Промобот», «Валдай роботы», «Геоскан», «Роббо») создал рабочую бета-версию отраслевого маркетплейса RuBot, на котором можно будет приобрести запчасти для роботов и беспилотников отечественных вендоров, пишут «Ведомости», ссылаясь на заявление председателя правления консорциума, исполнительного директора НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова.

Полноценно площадка заработает уже в начале 2025 г. На первом этапе предлагать свои продукты на ней смогут члены консорциума, сказал Дудоров. Это будет продукция полностью или частично российского производства.

Отечественные решения будут специально помечены, а со временем на площадке появятся сведения о сертифицированных товарах и предусмотренных мерах поддержки для покупателя.

Зарабатывать маркетплейс на данном этапе, как рассчитывает консорциум, будет за счет процента от стоимости продаваемых товаров и фиксированной комиссии за участие на площадке.

Потенциальная аудитория

Потенциальными заказчиками продавцов на RuBot могут быть разработчики или эксплуатанты готовых решений, отметил Дуров.

Создатель и гендиректор «PRO роботов» Алиса Конюховская считает, что аудитория у такого маркетплейса не может быть большой. В России, по данным на октябрь 2024 г., было 463 отечественных компании в сфере сервисной робототехники, из которых почти 60%, или около 300 компаний – разработчиков роботов, приводит она данные карты сервисной робототехники России, подготовленной RoboJobs совместно с «PRO роботов» и Национальной ассоциацией участников рынка робототехники.

Из 300 компаний-потенциальных покупателей, многие уже имеют индивидуальные договоренности с поставщиками компонентов, и онлайн-площадка им ни к чему, полагает Конюховская. Даже если маркетплейс получит 10–20% рынка, это будет означать, что маркетплейсом будут пользоваться 30–60 компаний, добавила она.

Представитель одного из производителей БПЛА обратил внимание издания также на то, что не все производители покупают готовые комплектующие, есть те, кто заказывает их под свои характеристики и чертежи.

Перспективы проекта

Конюховская считает, что продвигать такой проект будет сложно: «Делая свой маркетплейс готовых роботов, мы поняли, что в текущих реалиях это неработающий инструмент, потому что сложно обеспечить большие охваты, посещаемость и вложения в маркетинг. Пользователи в основном получают информацию из соцсетей, не заходя на какие-то сайты, поэтому нужны колоссальные ресурсы для продвижения нового бренда маркетплейса».

Хотя консорциум робототехники, по словам Дудорова, видит высокий спрос на готовые БПЛА или компоненты для них, такие как пропеллеры, электродвигатели, рамы, контроллеры управления полетом, передатчики связи и т.д., есть и отдельные запросы на микроэлектронные компоненты и электронные модули. «Сейчас существует много иностранных маркетплейсов, например eBay, AliExpress, Amazon, на которых можно купить все, что угодно. Но на этих площадках наши разработчики разместить продукцию не могут», — сказал Дудоров.

Федеральный проект развития российских БПЛА, подготовленный Минпромторгом в августе 2023 г., предполагает наращивание объемов производства БПЛА в России с 11,7 тыс. до 32,5 тыс. до 2030 гг. Проект стратегии развития робототехники в России до 2030 г. находится в разработке Минпромторга, как сказал в начале весны 2024 г. начальник управления беспилотных систем и робототехники министерства Алексей Сердюк.

Генеральный директор «Дронсхаб групп» Максим Томских уверен, что маркетплейс мог бы стать отличной возможностью для популяризации робототехники и развития рынка в целом.

Однако российским производителям сложно конкурировать с иностранными, в том числе китайскими. В России только около 40% комплектующих для беспилотных авиационных систем (БАС), например, производятся полностью из отечественного сырья и компонентов, а цены на комплектующие российского производства в пять – восемь раз выше компонентов иностранного производства, писал CNews в начале ноября 2024 г.