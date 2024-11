Штатный браузер Windows с коварной целью выкачивает ценные данные пользователей Google Chrome

Microsoft хитростью заманивает пользователей Chrome на Edge

Корпорация Microsoft вновь уличили в использовании сомнительных методов популяризации веб-браузера Edge, входящего в набор стандартных программ операционных систем Windows 10 и 11.

На очередную попытку Microsoft «пересадить» пользователей с Chrome на Edge обратил внимание сотрудник редакции издания The Verge Ричард Лоулер (Richard Lawler). По его словам, включив на днях свой рабочий компьютер, он с удивлением обнаружил, что по окончании загрузки Windows без спроса стартовал фирменный браузер Microsoft, который он обычно не использует. Более того, обозреватель продемонстрировал большое серое всплывающее окно, не имеющее строки заголовка.

В содержавшемся в нем сообщении пользователю предлагалось «улучшить его опыт в интернете» (“enhance your browsing experience”). Для этого, в представлении разработчиков из Microsoft, ему, во-первых, следует начать применять Edge и ИИ-ассистента Copilot – непрошенный совет сопровождается рядом примеров текстовых запросов для взаимодействия с умным помощником. Во-вторых, не помешает регулярно импортировать данные – список открытых вкладок, историю посещенных страниц, закладки, сохраненные пароли и платежную информацию – из других браузеров, причем в автоматическом режиме.

Microsoft Edge может «воровать» вкладки, историю серфинга и прочие данные из Chrome – теперь с разрешения пользователя

Чтобы дать свое согласие на последнее, достаточно нажать на ярко-синюю кнопку «Подтвердить и продолжить» (“Confirm and continue”), предварительно убедившись в том, что флажок (checkbox) «Переносить данные из других браузеров регулярно…» (“Bring over your data from other browsers regularly…”) отмечен.

Примечательно, что этот флажок заботливо установлен по умолчанию, а кнопка «Подтвердить и продолжить» явно выделяется на фоне остальных элементов управления, размещенных во всплывающем окне. Если же присмотреться повнимательнее, то в правом верхнем углу этого окна можно обнаружить малозаметную кнопку, которая позволяет его закрыть. Кроме того, пользователю доступны две гиперссылки, первая из которых ведет на текст заявления о конфиденциальности корпорации Microsoft, а вторая – в раздел настроек браузера Edge.

Особенности визуального дизайна этого всплывающего окна дают повод заподозрить Microsoft в применении так называемых темных паттернов – приемов проектирования интерфейса, которые призваны склонить пользователя к выполнению действий, которые тот может счесть для себя нежелательными.

Скришот: Richard Lawler / The Verge Скриншот всплывающего окна Edge, в котором предлагается разрешить браузеру импорт пользовательских данных из других веб-обозревателях

В Microsoft, вероятно, рассчитывают на то, что часть пользователей согласится на импорт данных из Chrome и других браузеров по невнимательности или из нежелания внимательно изучать содержимое странного всплывающего окна. В этом случае при последующих запусках Edge – автоматических, инициированных пользователем умышленно или же по ошибке – такие пользователи могут даже не заметить, что очутились не в Chrome – ведь различия в интерфейсе браузера Google и Edge минимальны, а последний уже «подтянул» всю информацию об их закладках, паролях, открытых вкладках.

Microsoft в поведении Edge проблемы не видит

Как отмечает The Verge, подобное поведение – автозапуск и предложение разрешить импорт данных из браузеров – Edge демонстрирует преимущественно на компьютерах с установленным Google Chrome, что может свидетельствовать о том, что пользователи именно этого браузера в очередной раз стали целью кампании Microsoft по продвижению собственного продукта.

В Microsoft изданию подтвердили, что Edge действительно может предлагать импорт данных из других браузеров. Однако, как подчеркнула представитель корпорации Кейтлин Роулстон (Caitlin Roulston), пользователь имеет возможность отказаться от этого предложения.

Журналист The Verge Том Уоррэн (Tom Warren) поймал Edge на «воровстве» вкладок из Chrome в январе 2024 г. В Microsoft тогда объяснить поведение браузера отказались, но в одном из последующих обновлений вызвавшую возмущение публики функцию убрали, причем без лишнего шума.

О тестировании Microsoft функции импорта пользовательских данных из Chrome в Edge CNews писал еще в июне 2022 г.

Сомнительные методы продвижения Edge

Выбранная Microsoft стратегия продвижения своего и так достаточно популярного браузера нередко вызывает вопросы у рядовых пользователей, разработчиков конкурирующих решений и представителей СМИ.

В августе 2021 г. CNews сообщил об изменениях в Windows, которые вынуждают пользователя для смены обозревателя по умолчанию вместо единственного щелчка мышью по пиктограмме выбранной программы вручную настраивать ассоциации расширений файлов, так или иначе связанных с работой в интернете – htm, html, shtml, webp, xht, xhtml. Данное нововведение вызвало критику со стороны разработчиков сторонних браузеров – Firefox, Opera, Chrome, Vivaldi, которые сочли его образцом практики навязывания продукта Microsoft пользователям.

CNews также писал о том, что Windows 11 мешает пользователям окончательно отказаться от Edge в пользу альтернативного браузера – на сей раз при помощи дополнительных диалоговых окон. Например, после смены браузера Edge на любой другой при открытии файла html появлялось окно с предложением сперва оценить возможности Edge и лишь затем сделать окончательный выбор.

В декабре 2021 г. Microsoft выпустила обновление Windows 10 и Windows 11, которое сделало невозможным открытие некоторых специальных адресов во все остальных браузерах за исключением Edge. Ранее специальные утилиты, такие как EdgeDeflector, позволяли загружать страницы по адресам, начинающимся с “microsoft-edge://” в браузере, заданном пользователем по умолчанию вместо предназначенного для этого Edge.

Журналист The Verge Том Уоррэн в прошлом выражал свое недоумение выбранной Microsoft чрезмерно агрессивной тактикой продвижения Edge, который, по его и не только мнению, является действительно хорошим продуктом, навязывать пользователям который нет никакой необходимости.

Принимаемые Microsoft меры по популяризации Edge пока не привели к революции на рынке десктопных браузеров. Впрочем, позиции программного продукта «Гиганта из Редмонда» все же постепенно улучшаются. По данным StatCounter, в период с октября 2020 г. по октябрь 2024 г. доля Edge выросла почти на 8 процентных пунктов и достигла 13,55%, что позволило ему уверенно закрепиться на второй позиции в рейтинге. Однако пропасть между Edge и Chrome по-прежнему остается огромной. Последний предпочитают 65,25% пользователей ПК с доступом в интернет.