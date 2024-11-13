«Яндекс» запускает ИИ-помощника для школьников, студентов и преподавателей

Компания «Яндекс» запускает продукты на основе искусственного интеллекта (ИИ) для школ и университетов, начиная с помощника по математике для учеников пятых–восьмых классов. ИТ-платформа с ИИ-инструментами для студентов и преподавателей стартует в 2025 году, обеспечивая персонализированное обучение. С ноября открыта регистрация на тестирование демоверсии, а с декабря месяца доступ к ИТ-системе будет предоставлен более чем шести миллионам школьников.

Новый ИТ-сервис

Компания «Яндекс» объявила о запуске новых образовательных продуктов на базе YandexGPT, об этом заявили в пресс-релизе разработчики ИТ-компании.

Среди новинок - ИИ-помощник по математике для школьников и платформа с ИИ-инструментами, ориентированная на студентов, преподавателей и авторов Education Technology (EdTech)-компаний. EdTech-компаний представляют собой инновационные решения в сфере образования, потому что они охватывают разработку и внедрение оборудования и устройств (планшетов, школьных досок), разработку программных комплексов (авиационных, медицинских и других специализированных 3D- симуляторов). Огромный процент EdTech – это интернет-образование, в которое комплексно входят не только интерактивные ИТ-сервисы, но и информационные платформы, которые еще называют информационным бизнесом.

«Яндекс» Яндекс » внедряет ИИ-помощники для школ и университетов в 2025 году

Эти решения будут способствовать изучению учебного материала, подготовке к занятиям, тестам и экзаменам, а также выполнению рутинных заданий. Как заявила директор «Яндекс Образования» Дарья Козлова, развитие ИИ-помощников станет приоритетом в 2025 г. Исследования показывают, что школьники и их родители считают математику одним из самых сложных предметов наряду с русским и иностранными языками. Половина родителей помогает детям с заданиями или проверяет их. Козлова отметила, что игровая форма обучения от ИИ-помощника сделает учебный процесс для школьников интереснее и позволит родителям тратить меньше времени на помощь и проверку заданий.

Начало новой линейки ознаменует запуск ИИ-помощника «Яндекс Учебника» по математике для учеников пятых–восьмых классов. ИТ-сервис будет поддерживать обучение, предлагая наводящие вопросы и помогая с освоением школьной программы. С 13 ноября 2024 г. открыта регистрация на тестирование демоверсии, а с 1 декабря доступ к системе будет предоставлен более чем шести миллионам школьников.

В дальнейшем планируется создание ИТ-платформы образовательных помощников на основе ИИ. Она позволит студентам персонализировать образовательный процесс, осваивать современные технологии и навыки, вести диалог с ИИ и получать разъяснения сложных тем. Преподаватели и авторы смогут использовать платформу для диагностики компетенций и улучшения учебных материалов. ИТ-платформа в России будет доступна для регистрации и создания персонального ИИ-помощника, работающего в текстовом и аудиоформатах. Первое тестирование системы пройдет в ряде университетов в начале 2025 г. с дальнейшим расширением функционала.

Другой проект от «Яндекс»

В ноябре прошлого года «Яндекс Образование» разработало ИИ-помощника для подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по информатике и генеративные подсказки для студентов «Практикума». В сотрудничестве с Национальным исследовательским университетом «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ) компания «Яндекс» запускала пилотный проект по использованию YandexGPT в написании дипломных работ и предлагала гайд по промтингу для преподавателей.

С помощью ИТ-платформы школьники готовятся к профильному экзамену в своем темпе, используя материалы от методистов ИТ-компании, объяснения от нейросети и встроенный редактор кода. Школьники решают актуальные тренировочные варианты заданий от Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) и смогут в любой момент проверить свой уровень готовности к экзамену. ИИ-помощник объясняет ученику незнакомый термин и выдает необходимую для решения теорию в виде понятных видеороликов и текстовых подсказок логики решения. ИТ-сервис предназначен только для подготовки к ЕГЭ и не поможет списать готовые ответы на экзамене.

ИИ-помощник в «Яндекс» разработали ведущие специалисты Ит-компании и учителя, которые тренировали нейронную сеть, отвечая на десятки тысяч вопросов по информатике. Также нейросеть обучалась распознавать неверные решения на реальных ответах школьников. Сервис можно использовать и для занятий в школе и с репетитором, и для самостоятельной подготовки к ЕГЭ.

Популярность препаратов ИИ-инструментов доказана - 85% выпускников, сдававших ЕГЭ по информатике в 2024 г., воспользовались ИИ-помощником, более 12 тыс. студентов «Практикума» обратились за разъяснением ошибок, а половина студентов НИУ ВШЭ, использовавших нейросети, получили «отлично» за дипломные работы.

Синергия между отличниками и ИИ

Летом 2024 г. четыре российских вуза – Национальный исследовательский университет (ИТМО), Московский физико-технический институт (МФТИ), НИУ ВШЭ и Университет Иннополис, совместно со Сбербанком и компанией «Яндекс» запустили первую в России программу высшего образования для будущих архитекторов и исследователей ИИ.

В учебном году 2024-2025 университеты-участники примут на эту программу, которая получила название AI360/ИИ360, 100 выпускников школ страны с самыми высокими баллами. Программы запущены на базе факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ, факультета ИТ и программирования ИТМО и Института математики и ИИ Университета Иннополис.

В рамках этой программы действует академический совет, который будет определять стратегию развития, привлекать экспертов, помогать участникам проекта синхронизировать и актуализировать содержание. В состав совета вошли представители Сбербанка и «Яндекс», а также ректоры университетов-участников и представители научной среды.