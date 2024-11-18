Победа Трампа рекордно обогатила ИТ- и технологический бизнес США. Топ-9 миллиардеров, выигравших больше всех

Финансовый рынок ожидаемо бурно отреагировал на победу Трампа, но при этом некоторым инвесторам удалось заработать больше других. Однако не только результаты президентских выборов в Соединенных Штатах стали причиной роста цен на акции, ведь оценка нескольких компаний значительно увеличилась после их докладов о последних квартальных доходах.

Рост финансового капитала

Состояние богатейших людей мира выросло после победы Дональда Трампа (Donald Trump) на выборах в президенты США, пишет Forbes. Рост финансового капитала произошел не только у Илона Маска (Elon Musk), но и у владельцев других американских компаний.

Чистый капитал миллиардеров во главе с генеральным директором Tesla Илоном Маском, вырос на $63,5 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg еще неделю назад. По данным Bloomberg еще на неделе ранее Маск добавил в свой капитал лишь $26,5 млрд и таким образом, его состояние достигло $290 млрд. Капитал на то время Джеффа Безоса (Jeff Bezos), который находится на втором месте в рейтинге богатейших людей мира, вырос на 3%, до $228 млрд. Тройку богатейших бизнесменов закрыл Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), чье состояние осталось на уровне $202,5 млрд.

Wikimedia Американский государственный и политический деятель Дональд Трамп (Donald Trump)

Прирост состояния других участников из десятки самых состоятельных миллиардеров после победы Дональда Трампа на американских президентских выборах выглядит так:

Илон Маск (Elon Musk)

Состояние: $304 млрд, а прирост составил $41 млрд.

Хоть в прошлом Илон Маск выступал на стороне демократов, однако в последней предвыборной гонке он поддержал Дональда Трампа, пожертвовав почти $119 млн суперкомитету политических действий США. Маск считает, что все правила мешают его бизнесу и инновациям. Он рассматривает администрацию Трампа как средство для избавления от как можно большего количества правил, чтобы он мог делать все, что захочет, и так быстро, как захочет, рассказал Reuters бывший высокопоставленный сотрудник SpaceX на условиях анонимности. Маск также появлялся на предвыборных митингах Трампа и поклялся сократить расходы федерального бюджета США на $2 трлн в качестве советника нового президента. Компания Tesla также может получить новые преимущества, включая потенциальную отмену федеральной налоговой льготы на электромобили, что усложнит жизнь более мелким конкурентам компании.



Ларри Эллисон (Lawrence Ellison)

Состояние: $230,7 млрд, а прирост: $23,7 млрд.

В компании Oracle, специализирующейся на облачных вычислениях и программного обеспечения (ПО), соучредителем и председателем совета директоров которой является Эллисон, вместе с другими технологическими гигантами стал наблюдаться быстрый рост после победы Трампа в президентской гонке. За неделю акции компании выросли на 11%. В 2022 г. этот миллиардер пожертвовал более $30 млн на кампанию сенатора-республиканца Тима Скотта (Tim Scott) - персонажа, которого когда-то считали потенциальным кандидатом на должность заместителя Трампа. По информации журнала Fortune, хоть соучредитель Oracle не поддерживал публично Трампа, но считается, что между ними существуют близкие бизнес-отношения.

Брайан Армстронг (Brian Armstrong)

Состояние: $11,7 млрд, а прирост: $3,7 млрд.

Благодаря резкому росту курса биткоина на прошлой неделе рост акций криптовалютной биржи Coinbase Global, соучредителями которой являются Брайан Армстронг и Фред Эрсам (Fred Ehrsam), побил все ожидания. Стоимость акций Coinbase Global взлетела на 48%. Возвращение Трампа в качестве 47-го президента США - победа для всей криптоиндустрии, заявил глава Coinbase Брайан Армстронг в недавнем посте на платформе X (ранее Twitter). С точки зрения крипторынка Армстронг ожидает, что в США появится адекватное законодательство, которое будет способствовать развитию криптовалютной отрасли. По словам Армстронга, криптоиндустрия полностью поддерживается новым президентом, а следующий состав Конгресса может стать самым дружественным к криптоиндустрии, так как в него вошли 262 сторонника крипты. Дональд Трамп неоднократно открыто заявлял о своей поддержке криптовалют. Месяц назад Трамп поздравил сообщество с годовщиной публикации whitepaper (документ, описывающий основные особенности и технические характеристики конкретной криптовалюты или блокчейн-проекта) биткоина, отметив, что главная криптовалюта теперь будет производиться в Соединенных Штатах.

Фред Эрсам (Fred Ehrsam)

Состояние: $3,3 млрд, а прирост: $700 млн.

Bitcoinwiki Американский бизнесмен и соучредитель криптовалютной биржи Coinbase Фред Эрсам (Fred Ehrsam)

Криптовалютная биржа Coinbase Global была основана Армстронгом, гендиректором и председателем совета директоров биржи, и Эрсамом, который также вошел в совет директоров компании. Благодаря мнению, что администрация Трампа будет благосклонно относится к криптовалютам. Фред Эрсам также заявил, что криптосообщество продолжит бороться за четкое регулирование. Он добавил, что Coinbase и a16z внесли около $78 млн в криптофонд Fairshake для использования на промежуточных выборах 2026 г. После выборов в США цена биткоина резко выросла. В настоящее время монета торгуется на уровне около $91 тыс., а ее капитализация составляет более $1,4 млрд.

Влад Тенев (Vlad Tenev)

Состояние: $1,9 млрд, а прирост: $400 млн.

Стоимость акций онлайн-брокера Robinhood Влада Тенева и Байджу Бхатта (Baiju Bhatta) после президентских выборов в США взлетела на 27%. Увеличению цены акций Robinhood поспособствовал растущий интерес со стороны как розничных инвесторов, так и Уолл-стрит. Бумаги компании пользовались популярностью среди клиентов предоставляющей финансовые услуги компании Fidelity, а также стали популярной темой на таких форумах как WallStreetBets в социальной сети Reddit.

Байджу Бхатт (Baiju Bhatta)

Состояние: $2 млрд, а прирост: $400 млн.

Wikipedia Один из основателей онлайн-платформы для трейдинга Robinhood Байджу Бхатт (Baiju Bhatta)

Онлайн-брокер Robinhood стал дороже благодаря росту стоимости биткоина — за последнюю неделю акции компании выросли. Тенев стал единоличным гендиректором компании после того, как Бхатт покинул свой пост в марте этого года. С тех пор Бхатт основал новый стартап, цель которого состоит в установке солнечных панелей в космосе, способных передавать возобновляемую энергию на Землю.

Джефф Тэнгни (Jeff Tangney)

Состояние: $3,2 млрд, а прирост: $900 млн.

Социальная сеть для медицинских работников Doximity, соучредителем и гендиректором которой является Тэнгни, после закрытия рынка отчиталась о квартальной прибыли. Результаты превзошли все ожидания, и 8 ноября акции компании взлетели на 35%. Тэнгни принадлежит около 32% акций компании, показатели дохода которой в последнем финансовом году достигли $475 млн. Рыночная капитализация Doximity составляла $10,8 млрд.

Адам Форуги (Adam Foroughi)

Состояние: $8,7 млрд, а прирост: $3,8 млрд.

Технологическая компания AppLovin под руководством генерального директора и соучредителя Адама Форуги поразила акционеров, продемонстрировав неожиданно высокие показатели дохода и EBITDA в III квартале этого года. Стоимость акций компании взлетела на 77%, увеличив состояние Форуги почти на $4 млрд. AppLovin, чей доход за 12 месяцев составил $4,3 млрд, на настоящий момент оценивается в $97 млрд.

Трэвис Бурсма (Travis Boersma)

Состояние: $3,1 млрд, а прирост: $900 млн.

Сеть кофеен Dutch Bros порадовала инвесторов, объявив о росте ожидаемого дохода за весь 2024 г. - от $1,25 млрд до $1,26 млрд. Это один из редких случаев, когда в топ выигрышных бизнесов после победы Трампа попала компания не связанная с ИТ- и технологической сферой. Квартальная выручка сети также выросла на 28%. Стоимость акций компании за неделю выросла на 41%, увеличив состояние соучредителя и председателя совета директоров компании Бурсмы на $900 млн.