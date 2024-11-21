Google 15 лет дрессирует сотрудников: Нужно постоянно чистить переписку и не болтать лишнего

Google учит сотрудников не говорить лишнего

В Google на протяжении последних 15 лет взращивалась внутрикорпоративная «культура сокрытия» (Culture of Concealment) информации, пишет New York Times. Руководство компании систематически требовало от персонала «подчищать» переписку в почте и мессенджерах, избегать употребления определенных слов и словосочетаний, а также как можно чаще вовлекать в деловое общение юристов компании – по поводу и без.

Определенное представление об особенностях бизнес-коммуникаций в Google позволили сформировать документы и показания свидетелей, полученные в ходе рассмотрения ряда дел в судах, в частности, по искам Epic Games и Министерства юстиции США, в которых Google обвинялась в монополизме. При поиске доказательств участниками процесса была изучено множество служебных записок, переписок по электронной почте и в мессенджере сотен инженеров и менеджеров Google.

В результате некоторые из методов, используемых Google для сокрытия информации, стали достоянием общественности. Так, в компании настоятельно рекомендовали помечать документы как якобы содержащие сведения, представляющие адвокатскую тайну, а в переписке – всегда добавлять к числу получателей сообщения юриста Google, даже если обсуждаемые вопросы не имеют никакого отношения к праву.

Unsplash / Adarsh Chauhan В Google 15 лет взращивалась «культура сокрытия»

Компании, вовлеченные в судебное разбирательство, по закону обязаны хранить и предоставлять по решению суда релевантные документы. Однако в Google считали, что переписка в мессенджерах к документам не относится, поэтому автоматическое архивирование переписки персонала в корпоративном мессенджере не велось. Сотрудники сами были в праве решать, включать сохранение истории для своей учетной записи или нет. Как показали судебные процессы против Google, большая часть из них выбрала именно второй вариант.

В 2023 г. Google внесла некоторые коррективы в эту практику, запретив отключать сохранение истории чатов сотрудникам, проходящим свидетелями в текущих судебных процессах.

В 2024 г. Федеральная торговая комиссия (FTC) и Минюст США довели до сведения бизнеса информацию о том, что переписка в мессенджере все же является документом и должна храниться в компании на случай судебного разбирательства.

С ростом бизнеса Google список разрешенных для использования слов и выражений сокращался. К примеру, как следует из служебной записки от 2011 г., предназначавшейся команде разработчиков поискового движка Google, сотрудникам рекомендовалось избегать применения спортивных и военных метафор, слое и словосочетаний «рынки», «рыночная доля» и «доминирование».

Как все начиналось

В 2008 г. Google впервые привлекла серьезное внимание американских антимонопольщиков. Предметом интереса стала рекламная сделка корпорации с Yahoo, тогда еще крупным и популярным поисковиком, прямым конкурентом Google.

Чтобы свести к минимуму вероятность того, что в рамках возможного судебного процесса «всплывут» комментарии сотрудников Google, которые могут оказаться компрометирующими, руководство корпорации призвало персонал воздерживаться от сарказма и домыслов в рабочей переписке, а также сперва «подумать дважды», прежде чем дискутировать друг с другом на одну из «горячих тем».

Помимо введения неформального запрета на обсуждение «опасных» тем, были также приняты и некоторые технические меры. Так, внутренний мессенджер компании был перенастроен для работы в режиме «не под запись» (off the record). Отправленное в этом режиме сообщение бесследно удалялось на следующий день.

Распространенная практика

Впрочем, как отмечает NYT, Google далеко не единственная компания, «подчищающая» переписку сотрудников, если она содержит потенциально компрометирующие сведения.

В августе 2024 г. FTC заявила, что несколько руководителей торговой сети Albertsons вопреки правовым нормам удаляли собственные текстовые сообщения, имеющие непосредственное отношение к бизнесу, и назвало это «распространенной практикой». Заявление было сделано в рамках рассмотрения дела о слиянии Albertsons с другим крупным американским ритейлером Kroger, запрета которого добивается федеральное агентство.

В апреле 2024 г. из документов, переданных FTC в суд, стало известно, что руководители в Amazon применяли механизм исчезающих сообщений в мессенджере Signal для обсуждения тем, связанных с вопросами конкуренции. В Amazon обвинения назвали «беспочвенными и безответственными».

В августе 2024 г. суд в США признал Google монополистом в сфере интернет-поиска. Теперь Минюст США планирует через суд обязать компанию продать ее фирменный браузер Chrome.