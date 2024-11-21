Лихие 90-е пришли в онлайн. Продавцов на Wildberries, Ozon и «Яндекс маркете» терроризируют «потребители-экстремисты» и «организованные банды юристов»

Продающие товары на Wildberries, Ozon и «Яндекс маркете» россияне стали массово жаловаться на так называемый потребительский экстремизм. Больше 60% из них хотя бы раз испытывали его на себе. Помогают им в этом юристы и эксперты.

Опасная торговля в онлайне

Продавцы на популярнейших в России маркетплейсах Wildberries, Ozon и «Яндекс маркет», а также на менее крупных площадках, столкнулись с так называемым «потребительским экстремизмом», пишут «Ведомости». Покупатели эксплуатируют действующее законодательство и манипулируют им в корыстных целях – для получения выгоды или дохода. Не нарушая закон, они, тем самым, остаются в плюсе, но продавцы от их действий сильно страдают.

По информации издания, с потребительским экстремизмом в 2024 г. хотя бы раз сталкивались 62% продавцов на маркетплейсах, то есть большая их часть. На это указывают результаты опроса продавцов за авторством Федерального общества сетевой торговли (ФОСТ, объединяет продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов).

В опросе приняли участие более 4620 продавцов на Wildberries, Ozon и «Яндекс маркете» и других площадках в возрасте от 27 лет. С учетом того, что в опросе не участвовали продавцы моложе 27 лет, реальная доля тех, кто испытал на себе потребительский экстремизм в 2024 г., может оказаться как выше, так и ниже.

Злоупотребление законом

Полученные ФОСТ результаты гласят, что в 2024 г. 51% продавцов на маркетплейсах сталкивались с «потребительским экстремизмом» более трех раз за год. 37% испытывали его на себе два или три раза, и лишь 12% «повезло» ощутить его и его последствия всего лишь раз. Примеров того, как потребители пытаются манипулировать законом о защите прав потребителей, масса – например, в 26% случаев покупатели грозили предпринимателям обращением в госорганы или судебным иском, в 14% они действительно обращались в суд.

© Primakov / Фотобанк Фотодженика Торговать на маркетплейсах становится все менее выгодно и более трудно

Есть и более любопытные примеры. Например, в 2% пользователи маркетплейсов, реализуя свое право на возврат приобретенного товара, пытались вернуть вместо него муляж.

В 58% случаев продавцы сетовали на возврат покупателем товара уже после краткосрочного использования. 43% таких жалоб, то есть большинство, касаются россиян, вернувших продавцам на маркетплейсах поношенную обувь или одежду.

На втором месте находятся смартфоны – подержанными их возвращают в 35% случаев, а ювелирные украшения и бижутерию – в 16%. Бывшие в употреблении детские товары тоже возвращают, но лишь в 2% случаев.

Надкусил, отпил – верни

Отдельного внимания заслуживают покупатели, которые возвращают вскрытые еду и напитки. Таких случаев 4% от общей массы.

Однако нельзя со 100-процентной уверенностью утверждать, что потребительским экстремизмом занимаются исключительно обычные покупатели. Например, 26% ощутивших его на себе продавцов не сомневаются, что это происки их непосредственных конкурентов.

О конкуренции участники опроса ФОСТ говорили отдельно. По словам 49% респондентов, торговать на маркетплейсах в 2024 г. стало сложнее, и из них 57% связывают это именно с ростом конкуренции.

Еще 24% считают основной причиной ухудшения условий торговли рост стоимости рекламы. 13% упомянули недостаточное количество метрик, 6% намекнули на непрозрачные алгоритмы отображения товаров в поисковой выдаче.

Больше продавцов – больше потенциальных жертв

К моменту выхода материала не существовало точных данных о суммарном количестве продавцов, торгующих на маркетплейсах. Даже статистика профильного ведомства, Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), весьма приближенная.

По данным АКИТ, в настоящее время число таких продавцов варьируется от 1 до 1,5 млн. как сообщил «Ведомостям» президент АКИТ Артем Соколов, такой внушительный разброс цифр – следствие того, что один предприниматель может работать сразу на нескольких торговых площадках.

С учетом данных АКИТ, в торговле на маркетплейсах в настоящее время занято около 1% официального населения России. Эксперты ФОСТ подчеркивают, что в последнее время потребительский экстремизм в стране стал весьма частым явлением.

Об этом же говорят и представители государства. Так, глава совета по электронной коммерции в Торгово-промышленной палате России Алексей Федоров сообщил изданию, что потребительский экстремизм в стране «процветает и в силу специфического законодательства принимает "весьма изощренные формы"».

Смог сам – научи другого

Россияне не только сами занимаются потребительским экстремизмом, но еще и обучают ему других, притом в широких масштабах. По словам Алексея Федорова, интернет переполнен видеороликами с описанием и разбором способов обмана продавцов.

В качестве примера Федоров привел подмену оригинального товара муляжом. Также он рассказал о случаях, когда покупатели, столкнувшись с «обоснованным отказом» в возврате товара надлежащего качества по истечении семи дней намеренно портят его.

Наряду с этим россияне стали очень активно практиковать метод так называемой «бесплатной аренды» строительных инструментов, отметил Федоров. Они пользуются им в течение некоторого времени, а затем возвращают продавцам.

Федоров добавил также, что активнее всего потребители манипулируют законом о защите прав потребителей сразу после праздников. По его словам, россияне покупают на маркетплейсах платья, украшения и прочую праздничную атрибутику для дальнейшего использования для фотосессий, корпоративов и пр., а затем возвращают как не подошедший товар. Как итог, торговая площадка «зарабатывает на комиссии, а продавцы дополнительно оплачивают еще и логистику», сказал он «Ведомостям».

Банды юристов в деле

С потребительским экстремизмом в России сталкиваются не только продавцы на маркетплейсах, но и классические ритейлеры. CNews писал об этом в июле 2024 г.

Особенно это процветает на рынках электроники и автомобилей, когда покупатели специально портят приобретенные товары и выставляют это как брак по вине производителя, сообщили CNews представители «М.Видео-Эльдорадо».

«Злоупотребление правом происходит преимущественно со стороны экспертов, дающих ложные заключение, а зачастую участвующих в выведении устройства из строя, – сказали CNews представители ритейлера. – Наиболее остро ситуация развивается в Самарской области, Саратовской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. Одни и те же группы юристов выкупают смартфоны, купленные в федеральных сетях, получают на них от «карманных» экспертов заключения о производственном браке и обращаются с требованиями к продавцам. Количество дел против торговых сетей у наиболее активных групп по защите прав потребителей может исчисляться сотнями».

Покарать виновных

Как сообщили CNews представители «М.Видео-Эльдорадо», Самарская область является лидером по числу заявлений о браке. «На регион приходится до 80% возвратов якобы бракованных телефонов, и это не случайность. В основе схемы лежит старая тактика: недобросовестные юристы покупают дорогую технику, умышленно выводят её из строя с помощью специальных методик и получают от «карманных» экспертов заключения о производственном браке. Затем они предъявляют претензии к продавцам и стараются довести дело до суда», – сказали представители ритейлера.

За последние месяцы «М.Видео-Эльдорадо» в Самарской области подала 20 заявлений о возбуждении уголовных дел в отношении всех причастных к злоупотреблению правом участников (Истца, Эксперта, руководителя экспертной организации) в территориальные отделы МВД Самарской области и в Следственное управление Следственного комитета России по Самарской области.

«В других регионах России уже есть примеры успешного преследования мошенников, – отметили в «М.Видео-Эльдорадо». Например, в Саратовской области суд вынес обвинительный приговор группе мошенников. Организатору по фамилии Фабрикант вменили 52 эпизода мошенничества, его сообщникам – от 9 до 46 эпизодов. А в прошлом году (в 2023 г. – прим. CNews) организованная преступная группа из Хакасии была осуждена на сроки до 5 лет».