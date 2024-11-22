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В России запретили публиковать техническую информацию и даже статистику о VPN-сервисах

Роскомнадзор опубликовал приказ, согласно которому под запрет попадает распространение научно-технической информации, а также статистики о VPN-сервисах, используемых для обхода блокировок.

Информация запрещена

Роскомнадзор опубликовал на официальном портале правовой информации Приказ №196 о внесении изменения в критерии оценки информации и отнесения ее к запрещенной в России для внесения в соответствующий реестр.

В документе указано, что научная, научно-техническая и статистическая информация о VPN-сервисах для обхода блокировок будет признана запрещенной: «научная, научно-техническая и статистическая информация о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и/или информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории России».

Приказ вступает в силу 30 ноября и будет действовать пять лет — до первого сентября 2029 г.

Пользоваться можно

Для информации о методах обеспечения защищенного удаленного доступа (то есть, тех же VPN, но используемых с другой целью) будет сделано исключение.

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Информация об устройстве VPN и даже статистика о сервисах, помогающих обходить блокировки, запрещена

Президент России Владимир Путин 31 июля подписал федеральный закон, запрещающий распространять информацию о способах обхода установленных в России блокировок информационных ресурсов.

Заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин пояснил тогда, как пишет «Интерфакс», что новая норма запрещает рекламировать способы обхода блокировок, при этом не запрещая пользоваться VPN-сервисами.

Российские госорганы за девять месяцев 2024 г. года потратили 14,1 млрд руб. на подключение VPN, что на 683% больше, чем за такой же период 2023 г., как писал «Коммерсант» в октябре. Больше всех на VPN потратил департамент информационных технологий мэрии Москвы.

Весной 2024 г. Росреестр опубликовал тендер на сумму 6,8 млрд руб. для усовершенствования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры с использованием VPN для обеспечения увеличения доступности сотрудников к основным информационным системам.

Один млрд руб., как выяснил CNews в июле 2024 г., на внедрение VPN и криптографической защиты информации системы ГАС «Правосудие» намеревался потратить судебный департамент при Верховном суде России.

Борьба с запрещенной информацией в России

В России ведется реестр заблокированных сайтов исходя из решений судов и органов, имеющих право требовать досудебной блокировки, — Генпрокуратуры, ФНС, Росмолодежи и т. п.

За 2023 г. Роскомнадзор заблокировал либо удалил 670 тыс. материалов, сайтов и их отдельных страниц с запрещенной законом информацией, сообщил ТАСС в январе 2024 г.

При этом ведомство признавало, что современные VPN-сервисы блокировать не может, для этого требуется обновление оборудования. В федеральном проекте «Инфраструктура кибербезопасности», входящем в национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», предусмотрена модернизация Роскомнадзором технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). На это предполагается выделить за пять лет 58,97 млрд руб., при этом на весь федеральный проект выделяется 68,77 млрд руб. То есть на ТСПУ будет потрачено больше 80% бюджета федпроекта.

Анна Любавина

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