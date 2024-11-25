В России хотят ввести прокатные удостоверения для видеоигр: иностранные продукты обяжут адаптировать под отечественную консоль

Минпромторг обсудил с российскими разработчиками введение для видеоигр прокатных удостоверений. Одно из возможных условий получения разрешения — адаптация продукта под будущую отечественную консоль, вопросом разработки которой занимается министерство. Выполнять это требование могут не захотеть иностранные киты игровой индустрии. В этом случае они исчезнут с российского рынка.



Международный контекст

В России могут ввести прокатные удостоверения для видеоигр по аналогии с фильмами, пишет «Коммерсант». О том, что такой вопрос обсуждался с российскими разработчиками в Минпромторге в ноябре 2024 г., изданию рассказали источники в отрасли.

«Одним из критериев получения прокатного удостоверения для иностранной видеоигры может стать ее адаптация под будущую отечественную игровую приставку или консоль», — сказал один из собеседников газеты.

Идея обсуждалась в контексте ограничения выхода международных компаний на российский рынок на круглом столе в рамках рабочей группы по производству российских игровых консолей.

Unsplash - Jeshoots.com Введение прокатных удостоверений для видеоигр может закрыть отечественный рынок для иностранных разработчиков, а международный — для разработок из России

В июне 2024 г. CNews писал о том, что Минпромторг России начал поиск разработчиков отечественной игровой приставки. Поручение Правительству рассмотреть вопрос об организации производства российских игровых приставок и игровых консолей, а также ОС и облачной системы доставки игр дал Президент России Владимир Путин по итогам январского совещания по социально-экономическому развитию Калининградской области.

Мировые хиты могут стать недоступны

Лицензирование иностранной игры исключительно под российскую игровую консоль — это еще одно препятствие тому, чтобы на российских консолях появлялись иностранные хиты, считает директор Ассоциации игровой индустрии (АИИ) Владимир Прокуронов: «Игры сложнее и технологически, и с точки зрения контента. Соответственно, выдача прокатных удостоверений им будет намного более сложным и дорогим процессом и скажется на игровом рынке негативно».

С этим согласен глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников. Он полагает, что введение прокатных удостоверений может закрыть российский рынок для иностранных разработчиков. Следствием может стать закрытие международного рынка для отечественных студий, так как, по его словам, «иностранные платформы примут ответные меры».

«Иностранные разработчики игр неохотно заходят на российский рынок, а при введении прокатных удостоверений они, скорее всего, откажутся от российской аудитории», — сказал гендиректор Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игры (включает VK Play, Astrum Entertainment, United Games) Александр Михеев.

«Мы бы предложили для начала подумать о создании привлекательных условий для издателей, как российских, так и иностранных, а уж потом выставлять заградительные требования», — отметил Прокуронов.

Рынок видеоигр в России

По данным Овчинникова, основной доход отечественным студиям приносит как раз иностранный рынок, поскольку в стране пока нет таких возможностей монетизации.

С 2013 г. российский рынок онлайн-игр рос примерно на 10% в год. По итогам 2021 г. он составлял 99 млрд руб., а в 2022 г. падал из-за санкции, ухода из России крупнейших игроков, отключения россиян от международных игровых площадок (в частности, Steam), ухода из России разработчиков, имеющих сильное международное присутствие (Nexters, My.games и т.д.).

Ожидается, что в 2024 г. объем рынка видеоигр в России составит 187 млрд руб., к 2030 г. индустрия будет расти на 5% ежегодно и достигнет 257 млрд руб., говорится в совместном обзоре рынка Strategy Partners и «Организации развития видеоигровой индустрии» (РВИ), о чем CNews сообщили в сентябре 2024 г. представители РВИ.

Базовый сценарий, который учитывали исследовали, предполагает умеренное увеличение ассортимента новых игр, стагнацию или слабый рост игровой аудитории, сохранение текущих экономических и геополитических условий в России, ограниченные меры государственной поддержки отрасли.

«Индустрия сможет расти быстрее, если отечественные игроки будут выходить на рынки дружественных стран. В оптимистичном сценарии развития компании увеличат доход от успешных релизов и вложат средства в дальнейшую разработку новых продуктов. А общий объем рынка вырастет до 327 млрд руб.», — отметил тогда Роман Тиняев, директор практики «Машиностроение и технологии» Strategy Partners.