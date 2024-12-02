Китайцы отказываются торговать на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете». Им не нравится курс рубля

Обесценивающийся рубль беспокоит не только граждан России, ведь из-за него они очень скоро столкнутся с ростом цен на все товары и услуги. Китайские продавцы тоже не очень рады происходящему, так как девальвация российской валюты лишает их прибыли. Многие из них, как пишет китайская пресса, уже приостановили свою деятельность.

Нет сильного рубля, нет товаров из Китая

Резкое обесценивание российской национальной валюты и растущие ожидания ее дальнейшей девальвации вызвали если не панику, то всеобщую обеспокоенность среди китайских экспортеров, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на отраслевых экспертов. По информации издания, это уже побудило многих из них приостановить продажи на крупнейших российских платформах электронной коммерции. Число или долю тех, кто свернул торговлю с Россией, от общего количества китайских продавцов на российских маркетплейсах издание не раскрывает.

Зато South China Morning Post приводит название этих площадок – они известны каждому россиянину. К крупнейшим российским маркетплейсам китайское издание относит Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет».

«Продолжающееся падение курса рубля несет серьезные убытки китайским экспортерам», – заявил изданию основатель бизнес-платформы Waimaojia в составе супераппа WeChat Энди Гуо (Andy Guo). Waimaojia привлекла многих экспортеров, ориентированных на российский рынок.

Фото: Valentin Petkov / Unsplash Китай уходит с любимых россиянами маркетплейсов

«С одной стороны, обесценивание рубля приводит к резкому росту внутренних цен на сырьевые товары, ослабляя готовность российских потребителей покупать и, таким образом, сокращая заказы у нас. С другой стороны, колебания обменного курса еще больше подрывают прибыль китайских торговцев после расчетов», – подчеркнул Энди Гуо.

Представитель Wildberries рассказал CNews, что компания не фиксирует оттока китайских продавцов из-за колебаний курса валют: «Напротив, количество зарубежных предпринимателей, включая китайских, стабильно растёт. Селлеры продолжают активно размещать свои товары и пользоваться широкими возможностями платформы, дающей выход на многомиллионную аудиторию покупателей. Все переводы средств проводятся в штатном режиме. Ситуация указанного продавца из Китая также была также оперативно разрешена».

Не хотят, но приходится

Энди Гуо пояснил изданию South China Morning Post, что уход китайских продавцов ощутят в основном платформы электронной коммерции, устанавливающие цены на товары в рублях, а также китайские предприятия, работающие в России и осуществляющие торговлю в рублях. Гуо добавил, что платформы электронной коммерции, использующие ценообразование в юанях или долларах США, пострадают в меньшей степени.

Китайские предприниматели подчеркивают, что среди них мало тех кто готов по своей воле отказаться от работы на российском рынке. Такое мнение высказал, в частности, специалист по цепочке поставок одежды Пэн Бяо (Peng Biao). Он отметил, что всему виной текущие риски, которые заставляют китайских продавцов и экспортеров колебаться и думать об уходе с российских платформ.

Пэн Бяо сообщил изданию, что на нескольких основных платформах электронной коммерции в России, включая Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет», в настоящее время работают около 150 тыс. китайских продавцов, занимающихся трансграничной электронной коммерцией. И их число продолжает стремительно расти.

Свое мнение высказал и непосредственно китайский продавец Джордан Си (Jordan Si). «Российские потребители имеют (более высокую – прим. CNews) покупательную способность по сравнению с конкурентами на других развивающихся рынках. Но сейчас девальвация рубля настолько пугающая, а уровень возвратов клиентов настолько высок, как и расходы на логистику, что многим китайским торговцам приходится отказываться от возврата своих товаров в Китай, и мы теряем много денег», – сказал он South China Morning Post.

Света в конце тоннеля нет

Некоторые российские платформы электронной коммерции запускают рекламные акции в Китае в надежде привлечь больше китайских продавцов. Но растущие риски приводят к тому, что все больше торговцев предпочитают выжидать и наблюдать, пишет издание. «В следующем году (в 2025 г.) тарифные барьеры станут еще жестче», – сказал Пэн Бяо.

Между тем, влияние западных финансовых санкций на платежные системы основных российских платформ электронной коммерции усложняет проблему.

«В настоящее время китайским экспортерам по-прежнему приходится полагаться на сторонних поставщиков платежных услуг, чьи комиссии превышают 1 процент, что значительно выше комиссий в несколько тысячных, взимаемых международными платформами», – сказал Гуо.

Один из операторов трансграничной электронной коммерции из Шэньчжэня (КНР), обратившийся за помощью в местное торговое бюро, сказал: «Моя фирма продала продукцию на миллионы юаней на российской платформе электронной коммерции Wildberries, но я до сих пор не получил никаких денег обратно». По его словам, с этой проблемой сталкиваются многие компании из Шэньчжэня, занимающиеся трансграничной электронной коммерцией и ориентированные на российский рынок, что приводит к острой нехватке оборотного капитала.

Другой китайский трейдер, Линь Янь (Lin Yan), сказал, что китайские экспортеры, которые отчаянно нуждаются в оплате, могут принимать только рубли, но им приходится обменивать их на юани на черном рынке, что становится все более рискованным.

Плохо всем

Падение курса рубля невыгодно не только китайским продавцам, но и российским покупателям, потому что ослабевание российской валюты к основным иностранным неизбежно ведет к росту цен на все товары и услуги, которые потребляют граждане страны. Другими словами, на свою зарплату они смогут купить меньше товаров и услуг, чем могли бы при более сильном рубле.

Это касается, в том числе, и техники. В конце ноября 2024 г. CNews писал, что уже в декабре 2024 г. и январе 2025 г. стоимость популярной в России электроники и бытовой техники взлетит на 10-20% в зависимости от бренда и категории товара. Производители открыто заявляют, что вынуждены идти на этот шаг из-за гигантской ключевой ставки и трехзначного курса доллара и евро.