Microsoft доигралась. Пользователи массово бросают «ломучую» Windows 11 и бегут на старую Windows 10, поддержка которой вот-вот закончится

Microsoft столкнулась со снижением популярности Windows 11. В последние месяцы система получила рекордное количество «кривых» обновлений, ломающих ее. Пользователи начали переходить обратно на Windows 10 – спрос на почти 10-летнюю систему, до окончания поддержки которой меньше года, стал расти после затяжного падения.

Ренессанс Windows 10

Пользователи со всего мира начали отказываться от Windows 11 в пользу ее предшественницы, пишет Neowin, опираясь на статистику StatCounter. Windows 10, которой через полгода исполнится 10 лет, после затяжного падения популярности вновь оказалась нужна людям. Их не смущает даже тот факт, что до окончания ее поддержки осталось меньше года, после чего за апдейты придется платить, и притом довольно много.

Windows 11 по итогам ноября 2024 г. занимает около 34,94% мирового рынка Windows-ПК, что на 0,64% меньше в сравнении в октябрем 2024 г. Поскольку у Microsoft всего две поддерживаемые версии Windows, сокращение доли рынка Windows 11 означает только одно: спрос на Windows 10 растет. В ноябре 2024 г. доля этой системы выросла на 0,88%, составив 61,83%. Windows 7 занимает 2,47% (-0,15%), Windows 8.1 – 0,31% (без изменений), Windows XP – 0,25% (-0,03%).

Отыграть многомесячное падение

Популярность Windows 10 стремительно падала в течение шести месяцев подряд. В апреле 2024 г. она удерживала 69,89%, а к концу октября 2024 г. у нее осталось 60,95%. За тот же период Windows выросла с 26,19% до 35,58%. Но ее популярность растет крайне медленно – анонс системы с одновременным предоставлением доступа к ее бета-версии состоялся в конце июня 2021 г., то есть своих нынешних 34,94% на достигла за три с половиной года.

StatCounter Современная ОС - не значит, что самая лучшая

Усилия Microsoft по продвижению Windows 11 пока не очень успешны. Она идет на самые разные ухищрения, даже показывает ее полноэкранную рекламу пользователям Windows 10, но практика показывает, что все это не работает. Чаще всего переход на новую ОС осуществляется при покупке нового ПК, которые уже несколько лет как не выпускаются с Windows 10.

В России Windows 11 тоже теряет долю рынка – она упала с 17,39% в октябре 2024 г. до 16,93% месяцем позже. За тот же период доля Windows 10, напротив, подросла – с 76,8% др 77,53%.

Секрет Полишинеля

Эксперты Neowin не приводят причины внезапного падения интереса пользователей к Windows 11. Но есть сильно отличная от нуля вероятность, что это стало следствием релиза баснословно огромного количества обновлений для этой системы за последние полгода, которые ломают те или иные компоненты системы.

Хуже всех пришлось тем, кто установил апдейт 24H2, который должен был значительно улучшить систему, но на деле в очередной раз испортил ее. Пользователи жалуются на проблемы со звуком, изображением, USB-портами и пр. Вполне возможно, что нежелание пользоваться «кривой» и к тому же «тяжелой» системой, которая занимает десятки гигабайт сразу после установки, и толкает пользователей к возврату на Windows 10. Она потребляет намного меньше системных ресурсов и с марта 2023 г. не получает апдейты функциональности, что делает ее более защищенной от программистов Microsoft.

Edge берет пример

Браузер Edge, появившийся в 2015 г. с релизом Windows 10, тоже не очень интересует потребителей, как и Windows 11. Усилий по его продвижению Microsoft прикладывает еще больше, но, как и Windows 11, он стал терять аудиторию.

В ноябре 2024 г. доля Microsoft Edge на мировом рынке браузеров снизилась с 13,56% (октябрь 2024 г,) до 12,87%, то есть на 0,69%. Год назад, в ноябре 2023 г., Edge удерживал 11,23%, и это показывает, насколько сложно заставить пользователей перейти с Chrome и других браузеров. Не работают даже «серые» схемы Microsoft, в том числе и кража пользовательских данных из Chrome и навязывание Edge силой.

Таким образом, за неполные 10 лет существования Edge все еще не занял и 15-процентной доли рынка. Chrome, тем временем, к концу ноября увеличил свою долю до 66,31% – за месяц она выросла на 1,09%. Годовой прирост составил 4,25%.

Впрочем, несмотря на крошечную долю, Edge все еще является вторым по популярности браузером в мире, но в основном за счет того, что он поставляется в комплекте с Windows – самой распространенной настольной ОС на планете. За ним следуют Apple Safari (9,13%, +0,07% за месяц), Mozilla Firefox (6,45%, +0,06%) и Opera (2,81%, -0,39%).

Нынешняя статистика StatСounter поступили в интересное время. Как сообщал CNews, в настоящее время Google находится в конфликте с Министерством юстиции США, которое утверждает, что Google следует продать Chrome. В ответ Google заявила, что продажа своего браузера нанесет ущерб технологическому лидерству Америки и пользователям, которые могут не доверять новому владельцу.