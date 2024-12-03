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Google скрывает от акционеров штраф в 8 ундециллионов рублей. Это больше всех денег, существующих в мире

Компанию Google обвинили в сокрытии восьми ундециллионов рублей, которые у нее ранее потребовали. Некоммерческая организация (НКО) «Фонд православного телевидения», которая владеет телеканалом «Спас», обвинила корпорацию Alphabet, владельца Google, в сокрытии от акционеров сведений о долгах перед российскими телеканалами.

Замалчивание важных данных

Американский транснациональный технологический конгломерат Alphabet, который владеет Google, намеренно скрыл данные о своих финансовых обязательствах перед российскими телеканалами и тем самым ввел акционеров компании в заблуждение, об этом пишет издание РБК. Сам же долг американской компании Google в России оценивается в 8 ундециллионов рублей, что связано с судебными санкциями за блокировку аккаунтов на видеохостинге YouTube.

НКО «Фонд православного телевидения», которая является собственником телеканала «Спас», предъявила обвинения в адрес материнской корпорации Google, холдинговой компании Alphabet, в систематическом и преднамеренном уклонение обязательств по раскрытию информации в рамках публичной отчетности.

В заявлении, направленном 11 ноября 2024 г. в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), указано, что корпорация Alphabet не предоставила данные о размере и характере своих финансовых обязательств перед русскими телеканалами, что представляет важность для акционеров холдинговой компании Alphabet.

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https://unsplash.com/photos/google-light-signage-5OyvN4Yx46E
Руководство Alphabet обвинили в сокрытии от инвесторов огромных штрафов перед российскими телеканалами

По имеющимся данным, на данный момент долг компании Google в России - ООО «Гугл» - перед местными телеканалами по судебной неустойке составляет 8 ундециллионов рублей. Ундециллион - это число с 36 нулями (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000), что соответствует примерно $8 квадриллионам, значительно превышая общий объем денежной массы в мире (по состоянию на II квартал 2024 г. - $129,3 трлн). Таким образом, сумма компенсации стала следствием штрафа, наложенного Арбитражным судом Москвы в марте 2023 г. из-за неисполнения требования по восстановлению аккаунтов российских СМИ на ИТ-платформе видеохостинга YouTube.

В судебных разбирательствах против компании участвовали такие телеканалы, как: «Звезда», «Первый канал», Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), «ТВ Центр», общероссийский федеральный телеканал «НТВ», «ГПМ Развлекательное телевидение», международный телеканал Russia Today (RT), «Общественное телевидение России».

За невыполнение судебного решения начисляется ежедневная неустойка в размере 100 тыс. руб. в течение девяти месяцев после вступления решения в силу с последующим удвоением каждую неделю без ограничения общей суммы.

Другие иски

В 2020 г. Бюро по конкуренции Канады начало расследование на предмет того, занимается ли гигант поисковой системы практиками, которые наносят ущерб конкуренции в секторе интернет-рекламы. Уже в начале 2024 г. сфера расследования была расширена, включив в нее рекламные технологические сервисы Google.

По данным ведомства, компания Google контролирует примерно 90% доли серверов объявлений издателей, 70% сетей рекламодателей и значительные доли в других критических компонентах стека рекламных технологий в Канаде. Бюро сосредоточено на утверждениях о том, что Google занимается практиками, которые запирают участников рынка в своей экосистеме, душат инновации и раздувают расходы на рекламу. Конкретные обвинения включают незаконное связывание своих рекламных продуктов вместе, предоставление преференциального отношения своим ИТ-инструментам на рекламных аукционах и введение ограничений, которые ограничивают возможности издателей заключать сделки с конкурирующими ИТ-платформами.

В ноябре 2024 г. Бюро по конкуренции Канады подало в суд на американскую корпорацию Alphabet из-за предполагаемых злоупотреблений в сфере интернет-рекламы, об этом говорилось в заявлении регулятора.

Как сказано в судебном документе, Бюро по конкуренции Канады подает иск к американской компании Google за мешающее свободной конкуренции поведение в сфере технологических сервисов интернет-рекламы в стране. После тщательного расследования бюро подало заявление в Трибунал по конкуренции, стремясь исправить поведение Google в интересах канадцев.

Как указано в заявлении, по итогам расследования регулятор установил, что, являясь крупнейшим поставщиком рекламных услуг в канадском сегменте интернета, Google злоупотребляет своим доминирующим положением, чем ограничивает других участников рынка, не давая им нормально конкурировать с американским гигантом. Регулятор требует, чтобы Google продал два своих рекламных ИТ-инструмента - сервер DFP и рекламную биржу AdX.

По данным ведомства, компания Google контролирует примерно 90% доли серверов объявлений издателей, 70% сетей рекламодателей и значительные доли в других критических компонентах стека рекламных технологий в Канаде. Бюро сосредоточено на утверждениях о том, что Google занимается практиками, которые запирают участников рынка в своей экосистеме, душат инновации и раздувают расходы на рекламу. Конкретные обвинения включают незаконное связывание своих рекламных продуктов вместе, предоставление преференциального отношения своим ИТ-инструментам на рекламных аукционах и введение ограничений, которые ограничивают возможности издателей заключать сделки с конкурирующими ИТ-платформами.

Расследование канадского ведомства установило, что поведение Google позволило компании позиционировать себя в центре экосистемы рекламных технологий, используя свой доминирующий контроль над всем стеком рекламных технологий для укрепления своих позиций по различным ИТ-продуктам. Используя свою силу в одной области, Google якобы снизила конкурентоспособность конкурирующих ИТ-инструментов рекламных технологий и отпугнула новых участников рынка. Бюро утверждает, что эти практики фактически изолировали Google от конкуренции, нанося вред канадским издателям, рекламодателям и потребителям.

Лидеры среди поисковых систем в России

В 2023 г. агентство комплексного интернет-маркетинга Impulse провело исследование популярности поисковых систем в рунете. В основе исследования - данные сервиса StatCounter и опрос респондентов.

В 2023 г. россияне чаще всего пользовались поиском «Яндекса» - его доля составила 61,12%. В сравнении с данными 2022 г. доля обращений к нему выросла на 11,89%.

По мнению авторов исследования, популярность «Яндекса» выросла благодаря закону - с 1 июля 2020 г. на всю электронную технику, которая продается в России, должно быть установлено российское программное обеспечение (ПО). Закон касается смартфонов, компьютеров и телевизоров с функционалом Smart TV (умное телевидение). Как говорится в исследовании, стратегия законодательства предустановки «Яндекс.Браузера» - центральное, что способствовало росту популярности «Яндекса» как на десктопах, так и на мобильных устройствах.

Второе место по популярности среди россиян заняла поисковая система Google, но также в России используют и поисковые системы Bing, Yahoo!, Mail.ru и DuckDuckGo.

Доля Google в России в 2023 г. составила 36,95% - за год она уменьшилась на 10,53%: в 2022 г. этот показатель составлял 47,48%.

Количество пользователей Bing в России снизилось на 0,09% - до 1,1% в 2023 г., а в 2022 г. их было 1,19%.

Доля Mail.ru в России в прошлом году снизилась до 0,21%. В 2022 г. было 1,04%.

Год назад Yahoo! впервые попал в число лидеров с долей рынка 0,27%. Количество пользователей на десктопе составило 0,43%. В рейтинг лидеров по количеству пользователей с мобильных устройств Yahoo! так и не вошел. Несмотря на рост количества пользователей в 2023 году, компания решила прекратить работу в России из-за начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. С 1 января 2024 г. для россиян доступна только электронная почта Yahoo!.

Антон Денисенко

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