Китай блокирует платежи российских банков, попавших под новые американские санкции

Китайские банки начали отказываться работать с российскими кредитными организациями, которые попали под новые санкции США. Bank of Kunlun начал рассылать предупреждения о прекращении приема платежей из российских подсанкционных кредитных организаций. Практика с такими уведомлениями, вполне вероятно, распространится и на других игроков уже в начале 2025 г.

Новые китайские ограничения на Россию

Китайские банки начали отказываться от работы с российскими кредитными организациями, в отношении которых в ноябре США установили санкции. Об этом сообщает издание «Известия».

Как рассказал генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин, китайские банки начали отказываться работать с российскими кредитными организациями, которые попали под новые санкции Соединенных Штатов. По его словам, большинство игроков уже прекратили с ними отношения.

Платежи из российских банков, которые попали в нового черного списка США, уже отказывается принимать Bank of China, подтвердил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. Он уведомил, что уже встречал первые блокировки.

Wikipedia Народный банк Китая

Практика с такими уведомлениями, как сообщения от Bank of Kunlun, вполне вероятно, распространится и на других игроков, ожидает директор продуктов в финтех-компании Paygine Роман Тихонов.

По данным «Известий», на отказы принимать деньги из российских банков, оказавшихся в новом санкционном списке США, жалуются также предприниматели в профильном чате для импортеров в Telegram. К примеру, начал рассылать предупреждения о прекращении приема платежей китайский Bank of Kunlun.

Все российские эксперты в финансовом рынке полагают, что дополнительное ужесточение санкций на фоне результатов выборов президента США и еще большее осложнение ситуации с платежами - это финальные действия администрации Джо Байдена (Joe Biden).

Как указал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский, уходящее американское правительство пытается принять максимальное число решений, не задумываясь о последствиях. До января 2025 г., когда произойдет инаугурация нового Президента США Дональд Трамп (Donald Trump), никаких послаблений не будет, считает и Алексей Порошин. Однако по его мнению, даже с приходом Трампа ситуация значительно не улучшится. Как заявили Bloomberg шесть российских миллиардеров, санкции против России навряд ли будут сняты при Трампе даже в случае прекращения огня. Москва считает санкции неэффективными и допускает, что они будут действовать много лет.

Последний пакет санкций

Десятки российских банков попали под санкции Соединенных Штатов. Среди них - системно-значимый Газпромбанк, третий в стране по размеру активов, и банк «ДОМ.РФ», девятый в списке. Как новые ограничения американского минфина повлияют на клиентов, карты и системы, рассказали в банках.

В общей сложности в санкционный список США попали порядка 100 юридических и физических лиц России, среди которых - представители руководства Банка России. Под ограничениями оказались не только крупные банки. Например, минфин США включил в список Росдорбанк, Меткомбанк, банк «Синара», «ЦентроКредит», «Хлынов», «Фора-банк» и другие.

Однако не исключено, что работа карт китайской платежной системы UnionPay может быть приостановлена. Ведь в последнее время их предлагали в России всего несколько банков. Один из них - Газпромбанк. Банк «Русский стандарт» тоже оформлял такие до определенного момента. Но в 2023 г. попал под санкции, после чего сообщил о потенциальных проблемах использования карт банка, в том числе UnionPay, за границей.

Санкции сейчас сосредоточены на пресечении обхода уже введенных ранее, говорили ранее опрошенные РБК эксперты. Они говорили, что компании из других стран, которые продолжают вести дела с организациями или лицами, попавшими в черный список, также рискуют оказаться под санкциями и лишиться возможности вести бизнес в США. Операции в недружественных валютах, и, прежде всего, в долларах, для таких организаций прекращаются.

Финансовые прогнозы от Банка России

Прогноз Центрального Банка России предполагает увеличение валового внутреннего продукта (ВВП) в 2024 г. на 3,5–4%. В следующем году Минэкономразвития в базовом варианте прогноза ожидает рост ВВП на 2,5%. Центробанк в базовом сценарии ожидает, что рост составит меньше - 0,5–1,5%. В дальнейшем вплоть до 2030 г. Минфин прогнозирует рост в России на 2,5–3,2% в год.

Несмотря на прогнозы, оптимизм российского бизнеса в этом отношении начал снижаться еще в апреле 2024 г. С апреля по октябрь индекс промышленного оптимизма, который рассчитывает экономист Сергей Цухло из Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН), потерял 15 пунктов. Индикатор бизнес-климата, который составляет в рамках мониторинга нефинансовых предприятий Банк России, в октябре вырос до 5,5 пункта, однако с июня (10,3 п.) неуклонно снижался до сентября (4,6 п.).

Главной угрозой для бизнеса в 2025 г. станет сохранение высокой ключевой ставки, заявили 77% представителей российского крупного бизнеса, принявших участие в опросе банка ВТБ и издания РБК. Большинство респондентов считают, что к концу 2025 г. ключевая ставка не опустится ниже 18%. Другими рисками для бизнеса они назвали ужесточение условий трансграничных платежей, дефицит кадров и снижение покупательной способности.

Дальнейшие санкции от Америки до конца года

США пообещали ввести новые санкции против России, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан (Jake Sullivan). Салливан указал, что Байден распорядился усилить Украину за счет серии дополнительных шагов, среди которых анонсировал предстоящие антироссийские санкции и уже выданное разрешение на удары дальнобойными американскими ракетами вглубь России. Кроме того, США до середины января обещают поставить Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и другие критичные вооружения, добавил Салливан.